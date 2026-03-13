Миллион под слоем пыли: почему не стоит выбрасывать старую мебель и как ее отреставрировать

Вот так, на свалку отправляются предметы, которые можно продать за десятки, а то и сотни тысяч рублей. Не каждый знает цену старинной мебели и о том, сколько стоит софа времен Российской Империи.

Как ненужный хлам на чердаке может сделать из вас миллионера? Может ли тумба с помойки принести вам целое состояние? И чем нельзя покрывать винтажную мебель? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Старинная мебель: как чердачный хлам может оказаться антиквариатом

Фото: 5-tv.ru

Фотограф Петр Ломко и экскурсовод Марта купили дом советской постройки в Коломне.

«Кощунственно в какой-то степени влезать сюда с современной, ДСПшной мебелью. Создать дом полностью в образе рубежа XIX–XX веков — это проблематично. Было принято решение сделать немножечко смесь с 1930–1940 годами тоже XX века», — рассказывает коллекционер старинной мебели.

Меньше года назад Петр и Марта начали реставрировать старую мебель. А предметы находят на различных маркетплейсах и сайтах объявлений и восстанавливают своими руками. Первый опыт — буфет.

«Нужно было очистить ручки. Как видите, они сейчас полностью блестящие, прям новенькие. Нижнюю часть мы наносили кистями, поэтому видны небольшие разводы, неровности цвета, разница этого цвета, то верхняя часть более, как вы видите, равномерная», — комментирует эксперт.

Вынесли бесценный опыт — реставрировать мебель в холодном гараже нельзя, потому что лак не просыхает и потом трескается. Пришлось купить тепловые пушки, их использовали при работе со столом дореволюционной эпохи.

«Вот здесь, вот как раз-таки на ящиках, можно увидеть эти надписи. Вот тут прям четко читается. «Учебныя. т» — значит, тетради, скорее всего. А вот дальше точно читается «учебныя пособия», — читает надписи специалист.

А сбоку ящика бывший владелец записывал важные революционные даты. Именно такие зацепки доказывают, что мебель действительно старинная.

Как определить подлинность антикварной мебели и отличить оригинал от подделки

Фото: 5-tv.ru

Если вы сами не занимаетесь реставрацией, а предпочитаете покупать уже восстановленную мебель, вам пригодятся несколько экспертных советов.

«Подлинность можно проверить, как сделаны сами соединения, то есть вручную. Одно из самых известных соединений ручной работы — реплику, даже качественную, часто выдает именно идеальность деталей, идеальность линий, потому что антикварные предметы — это чаще про какой-то даже немного дисбаланс легкий в деталях», — поясняет оценщица антиквариата Мария Аракчеева.

У продавца можно попросить сертификат, который подтверждает, что мебель — подлинная. Особенно, если речь идет о дорогостоящей покупке. В этом случае лучше не определять ценность «на глаз», а воспользоваться услугами профессионалов.

Чем покрывать антикварную деревянную мебель: тест масел и лаков

Фото: 5-tv.ru

Ведущий Филипп Курочкин испытал самые ходовые средства для обработки дерева: масло обычное и с добавлением твердого воска, а также лаки — яхтный и на основе акрила.

Он протестировал доски на устойчивость к механическим повреждениям. И начал с той, что покрыта обычным маслом.

«Поскольку масло не создает сверху никакой защитной пленки, а впитывается в структуру дерева, то и ключами я поцарапал деревяшку довольно легко», — объясняет Курочкин.

На очереди — образец, который обработали яхтным лаком.

«Следы от воздействия ключом, конечно, остаются, потому что ключ все-таки острый, металлический, но следы гораздо меньше», — говорит знаток.

Следующей проходит испытание доска, покрытая лаком на основе акрила. Царапины остаются, но неглубокие — такие можно заполировать.

И Филипп переходит к последнему образцу — тестирует масло с воском.

«Царапин не так много, как на первом образце, но они все равно есть. Но тут заполировать уже, скорее всего, ничего не получится, потому что это масло, и оно впитывается в структуру дерева. Если мы начнем полировать, мы просто снимем весь верхний защитный слой», — поясняет Курочкин.

Как мебель из дерева реагирует на высокую температуру и воду

Фото: 5-tv.ru

Какие средства для обработки дерева более устойчивы к высокой температуре?

«Горячая кружка на масляном покрытии не оставила никаких следов», — показывает ведущий.

Тестируем доску после обработки яхтным лаком. На поверхности остался заметный след.

«И вот здесь мы видим кусочки лака, которые прилипли к дну кружки», — говорит Филипп.

Повторяет эксперимент с третьим образцом.

«Кружка у нас прилипла к акриловому лаку, и на поверхности лака остался явный круглый след, гораздо более заметный даже, чем на яхтном лаке», — говорит ведущий.

Далее доска, покрытая маслом с добавлением воска.

«Как мы видим, след остался очень заметный, такой же заметный, как на предыдущем образце», — описывает эксперт.

И наше последнее — испытание водой. Первым его проходит образец, который мы пропитали маслом. Крупные капли стекают вниз, не оставляя следов. Такой же результат показал яхтный лак. Акриловый защищает хуже — жидкость впиталась в поверхность. Зато масло с твердым воском уберегло дерево от воды!

Так какое же средство лучше выбрать? Наш вывод — покрытие следует покупать в зависимости от конечных задач.

«Масло лучше сохраняет естественный вид дерева. Яхтный лак лучше защищает от влаги и механических воздействий. Акриловый лак быстрее всех высыхает в процессе нанесения. Масло с твердым воском подходит тем, кто хочет сохранить естественный рисунок дерева, но хочет чуть большей защиты от воды и от механических воздействий по сравнению с обычным маслом», — рекомендует испытатель.

Реставрация советской мебели: этапы работы

Фото: 5-tv.ru

В мастерской профессионального реставратора Игорь Иванушкин занимается восстановлением советского буфета 1960-х годов.

«У них в ящиках и в дверцах верхнего шкафа на замочках клеймо. Я определил, нашел, что это был завод, вот такое клеймо они ставили на своих изделиях с 1960 по 1970 год. Начал работу с нижней тумбы. У нее были сильно повреждены нижний полик и задняя стенка — она вся была изъедена жучками. То есть я их просто заменил, обработал и восстановил ножки, потому что ножки все были развалены, особенность вот этих буфетов, вот такие вот разделочные доски были», — вспоминает профессионал.

Первый этап работы — это всегда атрибуция — погружение в историю предмета мебели. Далее реставратор определяет степень повреждений и технологию восстановления, поверхность зачищают, ремонтируют покрытие.

Последний этап — сборка и отделка. Материалы и инструменты реставратор подбирает в зависимости от того, сколько мебели лет.

«Если мебель антикварная, то это, как правило, только дерево. Это наполнители натуральные, пружинные или просто наполнители. Морская трава, конский волос», — рассказывает реставратор.

Если старинный и редкий предмет с богатой историей удается восстановить — он становится бесценным. Точнее, цена будет, но очень высокая.

«Мы продавали гарнитуру, там была софа антикварная и сервант такой небольшой из карельской березы. Это Российская Империя, карельская береза — один из самых дорогих вообще материалов. Стоил такой набор всего из двух предметов один миллион и 200 тысяч», — шокирует оценщица антиквариата Мария Аракчеева.