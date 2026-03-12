«Сначала выгоним, потом поглядим»: какую девушку Певцов и Дроздова не хотят видеть рядом с сыном

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали, что за девушку они мечтают видеть рядом с сыном. Какими качествами должна обладать их будущая невестка? Что думает по поводу критериев родителей сам Елисей? Кем решил стать единственный наследник народных артистов РФ? И чем он увлекается? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На премьеру фильма со своим участием Дмитрий Певцов пришел в сопровождении жены и сына. И как бы прекрасно ни выглядели звездные супруги, взгляды гостей были устремлены на 18-летнего наследника пары.

Молодой человек рассказал, что заканчивает первый курс сценарного факультета ВГИКа. Сессию сдал на пятерки и в дальнейшем не собирается снижать планку. А если возникают трудности в учебе, обращается за помощью к родителям.

«Конечно, да, я им сценарии читаю, они какие-то рецензии дают тоже, поправки. Помогают, конечно же, без этого никак. Мне интересна эта область больше, наверное, всего. Постараюсь развиваться как-то», — отмечает сын Певцова.

«Конечно, мы главные критики. Мы скажем всю правду. Я всегда говорю правду», — подчеркивает актер.

Елисей уверяет, что учеба для него на первом месте. На втором — увлечение автомобилями. А вот про отношения пока не думал. Считает, что слишком рано, сначала надо получить профессию. Родители с ним солидарны и уверяют, что как только в поле зрения наследника возникнет девушка, они устроят будущей невестке настоящую проверку.

«Очень», — отвечают хором Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова на вопрос, строгие ли они родители.

«Сначала выгоним (если невесту приведет. — Прим. ред.), конечно, а потом поглядим. Не патриота (не готовы принять в своем доме. — Прим. ред.)», — говорит актер.

Конечно, звездные родители шутят. И Дмитрий, и Ольга никогда не вмешивались в личную жизнь Елисея. Для них важно дать сыну полную свободу выбора.

«У меня родители такие демократичные, можно сказать, что я никогда никакой несвободы, неволи не ощущал», — признается Елисей Певцов.

Дроздова и Певцов не сомневаются: в свое время сын найдет себе достойную девушку и создаст крепкий брак. Тем более они ежедневно подают ему достойный пример. Супруги вместе уже более 30 лет и не представляют жизни друг без друга.

«Девушки дорогие, надо работать над собой всегда, а не над партнером. Любовь — это работа. Это весь секрет», — заявляет Дмитрий Певцов.

«Я думаю, что они хорошо проводят работу над ошибками. Если даже ссорятся, ругаются, они умеют как-то исправляться и умеют мириться. Это особо ценное качество в современном мире, которого практически нет», — подчеркивает певица Анна Калашникова.

Дмитрий и Ольга познакомились на съемках фильма и сразу почувствовали: между ними пробежала искра. Певцов быстро понял, что встретил судьбу. Но Дроздова не спешила под венец. В итоге актеру пришлось пойти на хитрость, чтобы узаконить отношения.

«Мы ехали на съемки и вдруг оказались у ЗАГСа. Я тогда еще не понимала, почему мы снимаем „Королеву Марго“ в другом помещении», — рассказывает актриса.

С тех пор пара не расставалась. Хотя за три десятка лет испытаний на их долю выпало немало. Похороны близких, финансовые трудности, интриги на работе. Но они всегда держались вместе.

«Уважение. Уважение и дружба. Найдете себе друга — выходите замуж», — уточняет Ольга Дроздова.

«Наверное, здорово, когда вы двигаетесь в одной сфере и можете помогать друг другу, быть партнерами. И понимаете друг друга», — отмечает актриса Алиса Кот.

Единственное, что омрачало семейную жизнь звездной четы, — им никак не удавалось стать родителями. Но спустя 13 лет брака чудо случилось. У супругов появился Елисей. Ради воспитания долгожданного сына Ольга Дроздова без сожаления ушла из театра.

«Наконец-то! Теперь я могу себе позволить все, потому что не хожу на сцену и не надеваю костюмы. Я ем все: мороженое, пирожное», — говорит артистка.

Сын вырос, и Дроздова вернулась в профессию, но теперь уже в качестве наставника. Она преподает актерское мастерство студентам. И, судя по всему, не собирается снова на сцену, ведь не сегодня-завтра Елисей обзаведется собственной семьей, пойдут внуки. А семья у Ольги Дроздовой по-прежнему на первом месте.