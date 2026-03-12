Жировые ловушки, пластика и лифтинг: секреты омоложения Довлатовой, Прилучного и Сотниковой

С приходом весны звезды шоу-бизнеса начали активно приводить себя в порядок. Что за пластику сделала актриса Вера Сотникова и почему осталась ею недовольна? В каких улучшениях внешности поклонники заподозрили Павла Прилучного? Из-за чего фанаты перестали узнавать Светлану Пермякову? И зачем ведущая Алла Довлатова омолаживает интимную зону? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Актриса и ведущая Алла Довлатова расслабляется под аппаратом косметолога. Сейчас звезда проходит курс омоложения, который представляет собой введение особой сыворотки в кожу лица.

«Происходит лифтинг, увлажнение, уплотнение кожи», — рассказывает врач-дерматовенеролог, косметолог Екатерина Давтян.

«По ощущениям это очень комфортная процедура. Тепло, просто тепло», — делится Довлатова.

Эта манипуляция с лицом у Аллы самая любимая. Помимо нее знаменитость регулярно делает и аппаратный лифтинг — повышает упругость кожи с помощью ультразвукового воздействия. А недавно решилась на еще одну процедуру, о которой даже и не знает, как поведать. До того она интимная.

«Это фактически выполняет врач-гинеколог. Вот она это делает этим аппаратом. Сначала с внешней стороны, а потом уже и с внутренней», — уточняет актриса.

Помимо косметологов, ведущая почти каждый год наведывается и к пластическим хирургам. Позади уже несколько операций по коррекции век, а три года назад Алла Довлатова провела эндоскопическую подтяжку лба.

«Я даже ходила с такими винтиками, у меня было четыре винтика. Потом две недели восстановление, да. А, мы еще одновременно с этим подбородок сделали», — рассказывает ведущая.

Позже актриса решила изменить и форму ягодиц.

«У меня просто пропала попа вообще. Уж извините за такие подробности, но были такие прям некрасивые дырочки, ямочки, провалы. Взяли в области спины и талии, это так называемые жировые ловушки, собрали весь этот жир, в ягодицы поместили», — говорит Алла Довлатова.

Но одной только пятой точкой дело не ограничилось. Хирург уговорил ведущую попробовать перенести ее лишние жировые клетки в скулы. Ранее звезда добивалась эффекта круглых щек при помощи филлеров. Но они ее настолько разочаровали, что она согласилась на эксперимент. И теперь подсела на манипуляцию.

«Мы не можем сразу в лицо много ввести. Липофилинг в области лица, в области средней зоны выполняется объемом три-восемь миллилитров всего лишь», — объясняет пластический хирург Сергей Свиридов.

Актриса не экономит на внешности. Ежегодно тратит на омолаживающие процедуры внушительные суммы, но зависимой от пластики себя не считает. Хотя уже этой весной снова собирается лечь под нож хирурга — планирует сделать так называемый вертикальный лифтинг лица.

«Это один из самых сложных лифтингов лица, потому что он делается через небольшой разрез в височной области, такая очень деликатная, я бы сказал, высокотехнологичная операция», — отмечает пластический хирург Свиридов.

Довлатова уверена: процедура пройдет благополучно. Она полностью доверяет врачу. Но не всем везет со специалистами. К примеру, для Веры Сотниковой поход к косметологу закончился громким скандалом.

Актриса записалась на процедуру нитевого лифтинга, но от результата манипуляции пришла в ужас. По словам знаменитости, вместо гладкого овала она увидела в зеркале незаживающий разрез на подбородке с торчащими нитями, а также гематому на лице.

«Очень много у нас сейчас таких врачей, которые, будем так говорить, непрофессиональны», — подчеркивает артистка.

Последствия неудачной процедуры Сотниковой пришлось устранять за свои деньги. Для этого она выбрала клинику в Санкт-Петербурге. Дорога, проживание и сама операция обошлись ей, по данным СМИ, в миллион рублей. После этого актриса потребовала компенсацию от недобросовестного косметолога.

«На данный момент мы судимся с ней, потому что нечистоплотные оказались люди. Это все нужно прикрывать, потому что девочки не должны попадать в такие истории, как попала я», — заявляет Сотникова.

Ведущая Дана Борисова тоже не единожды разочаровывалась в результатах пластики. Она дважды проходила операцию по липосакции, и оба раза неудачно. Звезда осталась недовольна и процедурой по корректировке разреза глаз.

«Мне хочется заняться своей фигурой, чтобы красиво все выглядело, эстетично», — признается Борисова.

«Она прибавила в весе, есть избыток жировых отложений. Мы будем делать липосакцию и липомоделирование тела», — уточняет пластический хирург Гайк Бабаян.

Впрочем, сохранить молодость стремятся не только представительницы прекрасного пола. Недавно поклонники Павла Прилучного заподозрили его в пластической операции на лице. Актера, по их мнению, стало буквально не узнать.

«Мне кажется, он сделал скулы».

«О Прилучном напоминает только тату на шее».

«Без пластики не обошлось, комочки Биша удалил и губки сделал, ну стильно и красиво».

Пока одни гадают, через какую процедуру прошло лицо «всероссийского мажора», другие уверяют, что кадры были сгенерированы нейросетью. Ведь, по их мнению, Прилучному никакой тюнинг не нужен.

«Прилучный, мне кажется, и так хорошо выглядит. Хороший цвет лица, натянутая очень кожа», — отмечает актриса Лилия Сайфуллина.

«Он всегда был красавчиком. Он замечательно выглядит для своего возраста, и ему это не нужно», — подчеркивает актриса Светлана Степанковская.

Сам Прилучный пока никак не комментировал слухи. Но, судя по тому, как активно он с супругой посещает спортзал и следит за здоровьем, актер мог банально похудеть. А избавление от лишнего веса, по словам специалистов, порой меняет внешность кардинально.

Так, на днях по сети разлетелись фотографии Светланы Пермяковой, которая похудела на 22 килограмма. Теперь актрису не узнать. Она помолодела, посвежела, и все это без операций и инъекций.