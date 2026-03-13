Превращается в кислоту во рту: как мармелад разрушает зубы и провоцирует кариес

Мармелад давно считается одной из самых популярных и доступных сладостей. Яркие фигурки, фруктовые вкусы и мягкая текстура делают его особенно привлекательным для детей и взрослых. Многие покупатели воспринимают такие конфеты как относительно «легкий» десерт по сравнению с шоколадом или карамелью.

Однако специалисты предупреждают: за безобидным внешним видом мармелада могут скрываться особенности состава, о которых стоит знать.

Превращается в кислоту: как из-за мармелада образуется кариес

Желейные конфеты — самый популярный и недорогой десерт на отечественных прилавках, представлен в огромном ассортименте. Однако, прежде чем покупать, стоит заглянуть в состав.

Помните, на первых строчках всегда указывают тот ингредиент, которого больше, и зачастую это сахар. Исследования, проведенные Роскачеством в 2023 году, показали, что содержание этой добавки в 100 граммах превышает дневную норму потребления сладкого.

«И, соответственно, мармелад за счет своего липкого слоя, когда мы его пережевываем, он остается на зубах и под действием слюны. Остаточный мармелад, он превращается в кислоту, которая развивает эрозию на эмали и, соответственно, в дальнейшем кариес», — поясняет стоматолог Валентина Зайцева.

Думаете, чтобы избежать кариеса, достаточно почистить зубы? А вот и нет. Паста лишь усилит мармеладную агрессию.

«По действиям пасты он быстрее переходит в кислую среду, в кислоту, и начинает разъедать эмаль. Соответственно, образуется быстрее эрозия и шероховатости на зубах. То есть нужно сначала прополоскать рот обычной водой, чтобы нейтрализовать кислоту. И уже потом можно почистить», — советует врач.

Есть ли польза в мармеладе

Характерную консистенцию продукту придают такие добавки, как желатин и пектин. Какой ингредиент полезнее?

«Желатин — это у нас больше относится к белковой компоненте. Это гидролизованный коллаген, то есть коллаген, который у нас разрезан на короткие пептиды либо на отдельные аминокислоты.

И желатин у нас больше несет пользу для желудка, потому что он может немножко обволакивать желудок. А пектин является пищей для наших полезных бактерий в кишечнике, потому что мы не можем его расщеплять», — разъясняет гастроэнтеролог Ольга Ермошина.

Как производят мармелад

«Мы находимся на участке варки. Это первый этап приготовления мармелада, куда поступает основное сырье, сахар, патока, смешивается, растворяется и превращается в сироп для розового мармелада», — комментирует директор завода по производству мармелада Инга Вертушкина.

Свои основные свойства — сладость и тягучесть, мармелад обретает в варочном цехе. Четкое соблюдение рецептуры и временного режима дают результат.

Главное волшебство творится в цехе формовки, где фруктовый сироп застывает и обретает узнаваемые очертания.

Трендовый рецепт мармелада в домашних условиях

Клубничный или апельсиновый? Фруктовый мармелад легко приготовить даже дома. Но что, если приготовить необычный — тыквенный?

Его рецептом поделилась повар Гульнара Аллаберенова.

«Для этого нам понадобится 500 граммов тыквы, сахар 500 граммов. В качестве загустителя мы берем агар-агар, кокосовую стружку для посыпки. Также нам понадобится четыре-пять ложек лимонного сока», — начинает она.

Агар-агар — натуральный растительный загуститель из красных и бурых водорослей. Не имеет вкуса и запаха, застывает даже при комнатной температуре и значительно эффективнее желатина. Содержит йод, железо и клетчатку.

Нарезаем тыкву на средние куски и пассируем в кипящей воде 10-15 минут до мягкости. Добавляем пять-шесть ложек сахара и продолжаем уваривать еще несколько минут. Потом измельчаем все погружным блендером и оставляем кипеть на медленном огне.

«А пока тыква уваривается, мы приготовим сироп из агар-агара. Четыре ложки воды, и добавляем две столовых ложки агар-агара. Помешиваем. И всю эту массу выливаем в кастрюльку с тыквой, которая у нас уже практически готова», — перечисляет кулинар.

Тыквенная масса густеет на глазах. Ее нужно слегка остудить и разлить по формам.

Безопасен ли для здоровья шашлык из мармелада

Шашлык из мармелада — возможно ли такое и стоит ли его пробовать на вкус?

«Ни в коем случае не употребляйте мармелад после данного эксперимента в пищу и не давайте его детям. Это может быть очень опасно для здоровья», — говорит пищевой технолог Вячеслав Семенников.

