Не оставляйте до вечера: сколько можно хранить окрошку летом

Гастроэнтеролог Бутенко: окрошку нельзя хранить дольше 12 часов

Риск порчи окрошки в жаркое время года значительно возрастает, а нарушение условий хранения может привести к пищевому отравлению. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщила гастроэнтеролог Елена Бутенко.

По словам специалиста, оставленная вне холодильника окрошка уже через несколько часов становится потенциально опасной для употребления. При высокой температуре в продуктах начинают активно размножаться микроорганизмы, способные вырабатывать токсины. Летом этот процесс ускоряется из-за благоприятных условий для роста бактерий.

Как отметила врач, даже использование свежих ингредиентов не исключает рисков, если не соблюдаются правила хранения. Держать готовое блюдо в теплом помещении более одного часа не рекомендуется.

Бутенко пояснила, что санитарные нормы допускают хранение основы для окрошки в холодильнике при температуре от двух до четырех градусов тепла не дольше 12 часов после приготовления.

«Однако на практике срок годности зависит не только от температуры, но и от качества продуктов, соблюдения санитарных требований во время приготовления и состава самого блюда», — добавила эксперт.

Отдельное внимание специалист обратила на различия в сроках хранения в зависимости от ингредиентов. Если заготовка состоит только из нарезанных вареных овощей без добавления жидкой основы, ее можно хранить в холодильнике до двух суток. Однако при добавлении мяса или колбасных изделий срок сокращается примерно до суток.

Самой чувствительной к условиям хранения остается уже заправленная окрошка. После добавления кваса, кефира или другой жидкой основы употребить блюдо желательно в течение шести часов даже при хранении в холодильнике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем лучше заправлять окрошку, чтобы сделать традиционное летнее блюдо более полезным.

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