«Уморить голодом»: какие ужасы готовили нацисты гражданам СССР

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 18 0

План молниеносного захвата СССР провалился благодаря упорному сопротивлению советских войск на начальном этапе войны.

Что хотела сделать Германия с СССР

Фото: © РИА Новости/Евгений Халдей

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Историк Исаев: у нацистов был план генодица советского народа

Главной целью нападения немецко-фашистских захватчиков на СССР было «освобождение жизненного пространства» путем массового уничтожения мирного населения. Об этом и других фактах из истории Великой Отечественной войны рассказал в интервью aif.ru историк Алексей Исаев.

«Они пришли сюда с четкой задачей — освободить жизненное пространство» для немецких колонизаторов. Освободить от нашего народа — в прямом физическом смысле слова. В первый год после оккупации предполагалась смерть 30 миллионов советских граждан», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что нацисты планировали изъятие продовольствия — сделать так, чтобы голод стал одним из инструментов уничтожения.

«Москву ждала такая же жестокая блокада (как Ленинграда. — Прим. ред.). Штурмовать город враг не планировал, не столько понимая, какими потерями для него это может обернуться, сколько следуя своим планам геноцида советского народа. Вермахт рассчитывал уничтожить Москву голодом и холодом», — сказал специалист.

Исаев напомнил, что план молниеносного захвата СССР — план «Барбаросса» — провалился благодаря упорному сопротивлению советских войск на начальном этапе войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ не случайно ударили по панораме «Оборона Севастополя», повторив преступления нацистов.

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