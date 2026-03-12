Кричали о помощи и цеплялись за лед: есть ли шанс найти оставшихся пропавших в Звенигороде детей живыми

Тело одного из троих детей, пропавших 7 марта, нашли в подмосковном Звенигороде. Подростка извлекли из воды в 800 метрах от места, где они могли провалиться под лед.

«Под берег было подбито тело, его прижало течением на глубине где-то метров десять. Сверху кромка льда была небольшая, и под ней обнаружили. Мальчик был полностью в одежде», — рассказал MSK1.RU начальник спецотряда «Мособлспас» Сергей Тепленин.

Есть ли шанс, что оставшихся двоих школьников найдут живыми? Что с ними случилось? И с какими сложностями сталкиваются спасатели — читайте в материале 5-tv.ru.

Когда и как пропали дети в подмосковном Звенигороде

Сергей Фадеичев/ТАСС

Трое подростков — 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика — ушли днем 7 марта гулять в микрорайоне Восточный и не вернулись домой, их мобильные телефоны перестали отвечать.

В тот же день заявка поступила на горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», и уже к вечеру в районе предполагаемого исчезновения был развернут круглосуточный оперативный штаб.

Как удалось установить следствию и волонтерам, у детей был особый повод для прогулки. Они планировали поздравить подругу с наступающим Международным женским днем на природе и выбрали для этого живописный берег Москвы-реки.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подростки зашли в продуктовый магазин и купили шоколад. Оттуда они перешли дорогу и направились в сторону частного сектора — кратчайшим путем к водоему.

Их маршрут пролегал вдоль забора частных владений, мимо небольшой фермы и ипподрома, которые всегда открыты для горожан. Дети начали спускаться с горы по направлению к пляжу, пишет aif.ru.

По каким зацепкам удалось установить примерное местоположение пропавших в Звенигороде детей

Гавриил Григоров/ТАСС

На берегу спасатели обнаружили шапку одного из подростков — она стала ключевой находкой, подтвердившей, что дети выходили к воде. На снегу остались три пары следов обуви, ведущие к реке, а обратных не было…

Позже появились показания очевидца — местного рыбака, работавшего на очистительной станции. Мужчина рассказал, что якобы видел, как дети тонут и кричат о помощи.

Однако, по его словам, у него не было с собой телефона, и он решил, что другой очевидец, находившийся поблизости, уже вызвал спасателей.

Позже выяснилось, что на месте трагедии были и другие люди, которые безуспешно пытались спасти одного из детей, после чего сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

На кромке льда спасатели заметили следы пальцев и царапины от ногтей — видимо, дети пытались выбраться на сушу, но не смогли.

Масштабные поиски пропавших в Звенигороде детей

Сергей Фадеичев/ТАСС

В первые часы к поискам подключились более 150 людей. Утром 8 марта к работе приступили водолазы МЧС, которым предстояло обследовать дно Москвы-реки. Задача осложнялась сильным течением и несколькими изгибами русла в этом месте.

Спасатели делали проруби, совершали погружения, тщательно изучали дно. Водолазы совершили десятки погружений с начала операции.

Параллельно специалисты обследовали акваторию эхолотами с лодок, а местные жители предоставили дополнительные приборы, чтобы более детально изучить рельеф дна. К работе подключили также беспилотники и вертолет, которые осматривали реку и побережье с воздуха.

В поисковой операции приняли участие около 500 добровольцев и сотрудников экстренных служб. Волонтеры «ЛизаАлерт» и неравнодушные жители расклеили более тысячи ориентировок по всему городу.

Спасатели обследовали почти 20 километров русла Москвы-реки. Родители пропавших детей дежурили в штабе, участвовали в поисках вместе с волонтерами и сутками не отходили от берега, надеясь на чудо.

По факту исчезновения подростков было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль и поручил представить подробный доклад о ходе дела. Одинцовская городская прокуратура также контролирует ситуацию.

Анализ следов, обнаруженных на месте происшествия, привел поисковиков к выводу, что дети, скорее всего, оказались в ледяной воде почти одновременно.

Добровольцы предполагают, что тела еще двоих школьников могло унести сильным течением или прижать к берегу льдом — работа в таких условиях крайне сложна.

Какие рассматривались версии пропажи детей в подмосковном Звенигороде

Сергей Фадеичев/ТАСС

В беседе с aif.ru профессиональный водолаз Антон Солодилов, имеющий большой опыт работы в сложных условиях, высказал предположение о том, с чем могут быть связаны сложности в поисках детей.

По его словам, рассчитывать на то, что подростков найдут живыми, можно было только в том случае, если бы они не дошли до реки и не провалились под лед.

«В ледяной воде подростку 12–13 лет пробыть долго невозможно, поэтому исход был для меня ясен», — поделился специалист.

Солодилов также объяснил, почему поиски могли затянуться: «Поиски могли осложниться тем, что тело могло прилипнуть к льдине. У меня был такой случай — искали человека на дне, а он оказался под куском льда».

Один из участников поисковой операции на условиях анонимности рассказал изданию о страшных деталях, обнаруженных на месте трагедии.

«В одном месте видно, что два человека одновременно провалились в воду. По следам понятно: была отчаянная борьба за жизнь. Третий ребенок, судя по всему, пытался помочь друзьям, но лед не выдержал, и он тоже оказался в воде», — рассказал он.

Кроме того, жительница Звенигорода Елена Пушкина, проживающая рядом с местом происшествия, сообщила изданию, что в этом районе Москвы-реки люди гибнут часто из-за неровного дна и быстрого течения, которое создает опасные завихрения.

Вероятность того, что еще двое пропавших детей живы — мала. Скорее всего, дети подошли к краю ледяного покрова реки, который, не выдержав их веса, и сломался, что привело к падению подростков в воду, отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области по взаимодействию со СМИ Ольга Врадий.

«Одного из детей — мальчика — нашли в 800 метрах от места предполагаемого падения водолазы… Дети провалились под лед. Никакой конспирологии нет», — подытожила Врадий в беседе с aif.ru.

Тем временем поиски остальных подростков продолжаются.