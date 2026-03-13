Вырвал здоровый зуб, не мылся месяцами: какие актеры едва не сошли с ума ради роли

Актеры, которые настолько глубоко вживались в роли, что теряли связь с реальностью, — нередкое явление в истории кино. Иногда подготовка к съемкам включала экстремальные методы: изоляцию, физическое истощение, погружение в психологическую травму.

В некоторых случаях последствия были настолько серьезными, что актерам требовалась помощь психиатра, а в трагических ситуациях — как с Хитом Леджером — приводили к гибели.

Хит Леджер и Джокер в «Темном рыцаре» (2008)

Кадр из к/ф «Темный рыцарь», реж. Кристофер Нолан, 2008 г.

Хит Леджер готовился к роли Джокера с маниакальной одержимостью. Он на месяц заперся в гостиничном номере, где вел дневник от лица персонажа, записывая его мысли и рисуя эскизы грима. Актер изучал материалы о психопатах, пересматривал фильмы с предыдущими воплощениями Джокера и разрабатывал уникальную манеру речи и движений.

Леджер намеренно лишал себя сна: он спал по два часа в сутки, постоянно репетировал и не мог перестать думать о Джокере. Это усугубило его хроническую бессонницу. Врачи прописали снотворное, позже — обезболивающие.

Передозировка этих препаратов стала причиной смерти актера в возрасте 28 лет. Леджер не дожил до премьеры фильма, но посмертно получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Во время съемок Леджер оставался в костюме и гриме между дублями, оставаясь в образе. Он дурачился, катался на скейтборде в костюме Джокера на съемочной площадке и курил сигареты. Коллеги по фильму, включая Кристиана Бэйла, утверждали, что на площадке актер был абсолютно вменяемым.

Вэл Килмер в «Дорз» (1991)

Кадр из к/ф «The Doors», реж. Оливер Стоун, 1991 г.

Вэл Килмер готовился к роли Джима Моррисона с пугающим энтузиазмом. Он выучил 50 песен The Doors, копировал мимику и движения музыканта, носил его одежду и посещал те же места, где любил бывать Моррисон. Килмер даже начал говорить голосом Моррисона вне съемочной площадки.

Для роли актер записал восьмиминутное видео, где пел песни Моррисона. В фильме Вэл сам исполнял вокал, и его исполнение было настолько похожим на исходную запись, что даже бывшие члены группы иногда не могли отличить его от оригинала.

После съемок Килмер не мог перестать думать о Моррисоне и обратился за помощью к психотерапевту, чтобы «извлечь» персонажа из своей головы.

Режиссер Оливер Стоун вспоминал, что Килмер особенно впечатлил его, когда прислал кассету с исполнением песен The Doors в образе Моррисона. Однако участники группы остались недовольны фильмом, критикуя Стоуна за изображение Моррисона неконтролируемым социопатом.

Эдриан Броуди в «Пианисте» (2002)

Кадр из к/ф «Пианист», реж. Роман Полански, 2002 г.

Для роли польского пианиста Владислава Шпильмана, пережившего Холокост, Эдриан Броуди пошел на радикальные меры. Он похудел на 13 килограммов, сидя шесть недель на диете из двух вареных яиц и зеленого чая на завтрак, цыпленка на обед и кусочка рыбы или цыпленка с вареными овощами на ужин. Изначально его вес составлял 73 килограмма при росте 185 сантиметров.

Чтобы лучше понять своего героя, Броуди продал квартиру и машину, а также перестал смотреть телевизор. Актер научился играть на фортепиано, хотя в фильме музыкальные партии за него исполнял польский пианист Януш Олейничак. Крупные планы рук во время игры на рояле также снимали с Олейничаком.

На роль Шпильмана пробовались 1400 актеров, но после первой встречи с Броуди режиссер Роман Полански решил работать только с ним.

«Я помню эпизод на съемках „Пианиста“. Мне нужно было выпрыгнуть в окно. Внизу был страховочный мат. Я замешкался: „Черт, а кто-нибудь уже пробовал прыгать в это окно?“ Все помотали головами. „Что, никто не прыгал?“ — переспросил я. И тут Полански взял и сиганул в окно. Уже снизу он крикнул: „Ну вот, кто-то попробовал. Теперь твоя очередь!“ И я прыгнул. Помню, я здорово долбанулся лицом и ободрал ребра. А Полански хоть бы что. Даже штаны не помял», — вспоминал Броуди.

Полански считал эту кинокартину своей лучшей работой. В одном из интервью он признался, что, если бы мог забрать с собой в могилу один из своих фильмов, им бы стал «Пианист».

Кристиан Бэйл в «Машинисте» (2004)

Кадр из к/ф «Машинист», реж. Брэд Андерсон, 2003 г.

Ради роли в «Машинисте» Кристиан Бэйл сбросил около 30 килограммов за четыре месяца, доведя свой вес до критических 55 при росте в 183 сантиметра. Диета у него была экстремальной: одно яблоко, банка тунца и чашка черного кофе в день. Актер признавался, что чувствовал себя «ходячим скелетом».

Режиссер Брэд Андерсон вообще-то не требовал таких жертв — тот сам решил довести образ до абсолютного реализма. Когда Андерсон впервые увидел актера на съемочной площадке, он был шокирован.

Также Кристиан Бэйл намеренно доводил себя до изнеможения, чтобы передать состояние Тревора Резника, который не спит месяцами. При всем этом он находился под постоянным наблюдением врачей.

«Я хотел, чтобы мое тело кричало о страданиях. Чтобы каждый мускул, каждая кость говорили: «Этот человек не спит, он на грани», — рассказывал он, называя при этом свое состояние «дзеноподобным».

После съемок актеру потребовалось несколько месяцев на восстановление. Уже через год он набрал 45 кг мышечной массы для роли Бэтмена в «Бэтмен: Начало», что стало еще одним испытанием для организма.

Шарлиз Терон в «Монстре» (2003)

Кадр из к/ф «Монстр», реж. Пэтти Дженкинс, 2003 г.

Шарлиз Терон ради роли серийной убийцы Эйлин Уорнос набрала 14 килограммов, носила зубной протез, использовала сложный грим, который менял черты лица, и даже изменила походку.

Актриса изучала документальные записи допросов Уорнос, пытаясь понять ее психологический портрет. Она встречалась с адвокатами, которые работали с Эйлин, и читала ее письма из тюрьмы.

«Каждый съемочный день я подолгу терпела нанесение на кожу грима — кожа Уорнос была испещрена шрамами от солнечных ожогов и пигментацией», — говорила актриса.

За эту работу Терон получила «Оскар» за лучшую женскую роль, но позже признавалась, что восстановление после съемок заняло много месяцев. И сами съемки дались ей непросто.

«У меня началась депрессия. Впервые в жизни я ела так много переработанных продуктов и сахара. Сниматься в этом фильме было не слишком весело для меня», — делилась знаменитость с изданием ET.

Мэттью МакКонахи в «Далласском клубе покупателей» (2013)

Кадр из к/ф «Далласский клуб покупателей», реж. Жан-Марк Валле, 2013 г.

Мэттью МакКонахи похудел на 22 килограмма для роли электрика Рона Вудруфа, больного СПИДом. Актер сократил рацион до 200–300 калорий в день, что сделало его почти неузнаваемым.

Его партнер по фильму Джаред Лето (игравший Рэйона) тоже сбросил вес — актеры поддерживали друг друга в этом испытании.

«Потеря веса меняет то, как ты ходишь, разговариваешь, думаешь, дышишь, чувствуешь, люди начинают обращаться с тобой иначе», — вспоминал Лето.

МакКонахи рассказывал, что процесс похудения изменил его сознание.

«Сила, которую я потерял в теле, сублимировалась в мозг. У меня втрое увеличилась память по сравнению с тем, что было раньше», — признавался актер.

Фильм принес обоим актерам «Оскар».

Хоакин Феникс в «Джокере» (2019)

Кадр из к/ф «Джокер», реж. Тодд Филлипс, 2019 г.

Хоакин Феникс похудел на 24 килограмма для роли Артура Флека — будущего Джокера. Он работал с хореографом восемь месяцев, чтобы создать уникальную пластику движений, и изучал книги по психиатрии. Актер намеренно доводил себя до изнеможения, чтобы передать ощущение отчаяния.

Его танец на ступеньках подземного перехода стал одной из самых запоминающихся сцен фильма. Но главная изюминка — это «фирменный» смех.

«То, что вы видите на экране, — результат долгих и порой мучительных репетиций. Когда я решил, что мой Джокер не будет похож на остальных, я подумал, что лучший способ это подчеркнуть — именно смех. И это отлично совпало с идеей режиссера фильма Тодда Филлипса снабдить персонажа этой нервной болезнью и табличкой с пояснением. То есть смех Артура — это психологическая реакция на стресс. Поэтому я пересмотрел кучу видео о людях с синдромом Туретта, чтобы найти в себе эту несдержанность и сделать смех максимально нездоровым.

И тут снова спасибо Тодду (режиссеру Тодду Филлипсу — прим. ред.). Он часто заходил в мой трейлер, помогал выбрать интонацию. И вы могли заметить, что в фильме у меня три вида смеха. Первый — больной. Второй — такой вроде компанейский, с помощью которого Артур пытается влиться в общество. Ну и третий вы видите в конце. Я могу охарактеризовать его как одержимо-безумный и полный удовольствия», — рассказывал Феникс в интервью Lenta.ru.

Феникс получил «Оскар» за роль Джокера, но признавался, что съемки оказались «разрушительными» для его психики.

Том Харди в «Бронсоне» (2008)

Кадр из к/ф «Бронсон», реж. Николас Виндинг Рефн, 2008 г.

Том Харди сыграл самого опасного заключенного Великобритании — Чарльза Бронсона. Актер лично встретился с прототипом до съемок, а затем набрал 19 килограммов мышечной массы за пять недель.

Харди копировал манеру речи Бронсона, его жесты и даже мимику. Он тренировался по шесть часов в день, ел огромные порции мяса и спал по четыре часа в сутки.

После съемок он рассказывал, что «чуть не сошел с ума», пытаясь удержать в себе этот образ. И, кстати, смог подружиться с самим преступником — тот даже давал ему советы относительно тяжелой ситуации в личной жизни актера.

Также Чарльз Бронсон настолько восхитился Харди, что сбрил свои фирменные усы и отправил их Тому по почте, чтобы хоть какая-то его часть побывала на съемочной площадке.

Роберт Де Ниро в «Бешеном быке» (1980)

Кадр из к/ф «Бешеный бык», реж. Мартин Скорсезе, 1980 г.

Роберт Де Ниро для роли боксера Джейка ЛаМотты не только научился боксировать, но и набрал 27 килограммов, чтобы сыграть постаревшего героя. Актер участвовал в реальных боксерских поединках, чтобы добиться правдоподобия.

«Иногда физическое может передать психологическое. Вот почему я набрал 60 фунтов для роли Джейка ЛаМотты в „Бешеном быке“. Меня завораживала графическая деградация его персонажа, которая, как мне казалось, символизировалась его физическим упадком. Я не думал, что протезы смогут добиться того же эффекта», — вспоминал Де Ниро в интервью The Guardian.

Режиссер Мартин Скорсезе вспоминал, что Де Ниро «не играл роль — он стал ЛаМоттой».

За эту работу Роберт Де Ниро получил «Оскар».

Шайа ЛаБаф в «Ярости» (2014)

Кадр из к/ф «Ярость», реж. Дэвид Эйр, 2014 г.

Шайа ЛаБаф для роли механика танка Бойду «Святоше» Свону в фильме «Ярость» пошел на радикальные меры. Он провел месяц на военной базе с настоящими танкистами, удалил здоровый зуб, не мылся четыре месяца, чтобы почувствовать запах войны, сделал настоящую татуировку «Вера» на руке прямо на съемках и намеренно травмировал руку, чтобы убедительно сыграть сцену с ранением.

«Мне и ЛаБафу гримом нарисовали шрамы. Я сказал, что выглядит неплохо, но Шайа не согласился. Он вышел в коридор и сказал: „Хочешь увидеть кое-что забавное?“ Затем вытащил нож и порезал лицо. Пока шли съемки, он раскрывал эти же порезы. Так что в фильме все раны у него настоящие», — рассказал коллега по площадке актера Логан Лерман в интервью The Guardian.

ЛаБаф рассказывал, что просто хотел прочувствовать, каково это — быть в грязи, в крови, в страхе. Он перестал мыться, потому что хотел, чтобы запах пота и грязи был настоящим, потому что он хотел быть Боем Своном.