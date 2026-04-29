В Краснодарском крае нашли тело 11-летней пропавшей девочки

В Краснодарском крае закончили искать 11-летнюю девочку, пропавшую в Темрюкском районе. Она обнаружена погибшей. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда (ПСО) «ЛизаАлерт».

Девочку искали четверо суток, не останавливаясь ни на минуту, заявили в ПСО. Поисковики работали круглосуточно, в операции участвовали добровольцы и работники соответствующих ведомств.

Общая численность группировки составила около 700 человек из Краснодарского края, Крыма, Адыгеи и Ростовской области — в нее вошли сотрудники местной администрации, ветераны специальной военной операции (СВО), казаки и местные жители.

Участники поисков выполнили 179 задач, преодолев более 2020 километров пути и исследовав более 1266 квадратных километров. К сожалению, несмотря на все усилия поисковиков, найти девочку живой не удалось. Представители ПСО выразили искренние соболезнования родным и близким погибшей.

11-летняя девочка пропала 24 апреля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.