В Туапсе локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

В ликвидации последствий атаки украинских беспилотников приняли участие 312 человек, также было задействовано 73 единицы техники.

Как в Туапсе локализовали пожар нефтезаводе

Фото: © РИА Новости/МЧС РФ

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе локализовали утром. Как передали в оперативном штабе Краснодарского края, возгорание получилось взять под контроль в 07:05.

В ликвидации последствий происшествия приняли участие 312 человек, также было задействовано 73 единицы техники. К работе подключили силы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что 20 апреля регион подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). После удара в морском порту Туапсе были зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры.

В прокуратуре уточняли, что ведомства организовали взаимодействие, чтобы оперативно помогать жителям города. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что глава Краснодарского края доложил ему об отсутствии серьезных угроз в Туапсе.

По словам российского лидера, губернатор находился на месте и докладывал о происходящем. Путин отметил, что региональные власти контролируют обстановку, а специалисты на месте справляются с возникшими вызовами.

Он также заявил, что атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре происходят все чаще. По его оценке, удары по энергетическим объектам в Туапсе могли создать риск серьезных экологических последствий, однако, по информации главы региона, значимых угроз в данный момент нет.

Путин связал такие атаки с попытками давления на военных и гражданских лиц. Он подчеркнул, что это не изменит ситуацию, но вопросы безопасности становятся особенно важными на фоне предстоящей избирательной кампании 2026 года.

Последние новости

11:52
Вандалы в Австрии осквернили захоронение советских воинов
11:37
Бизнес на крови: Германия усиленно ставит экономику на военные рельсы
11:23
Смягчение кредитной политики: вторичное жилье в России начало терять в цене
11:13
Пожар на НПЗ в Туапсе распространился на многоквартирный дом
11:10
Электроснабжение в Подмосковье по основной сети восстановлено
11:09
Отвалятся вместе с фольгой: как не остаться без волос после окрашивания

Сейчас читают

Масштабный раздор Киева с Израилем прогнозирует востоковед
Осечка киллера: подозреваемого в покушении на Трампа задержали, когда он споткнулся
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео