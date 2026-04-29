В Туапсе локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе локализовали утром. Как передали в оперативном штабе Краснодарского края, возгорание получилось взять под контроль в 07:05.

В ликвидации последствий происшествия приняли участие 312 человек, также было задействовано 73 единицы техники. К работе подключили силы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее прокуратура Краснодарского края сообщала, что 20 апреля регион подвергся атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). После удара в морском порту Туапсе были зафиксированы повреждения транспортной инфраструктуры.

В прокуратуре уточняли, что ведомства организовали взаимодействие, чтобы оперативно помогать жителям города. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что глава Краснодарского края доложил ему об отсутствии серьезных угроз в Туапсе.

По словам российского лидера, губернатор находился на месте и докладывал о происходящем. Путин отметил, что региональные власти контролируют обстановку, а специалисты на месте справляются с возникшими вызовами.

Он также заявил, что атаки украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре происходят все чаще. По его оценке, удары по энергетическим объектам в Туапсе могли создать риск серьезных экологических последствий, однако, по информации главы региона, значимых угроз в данный момент нет.

Путин связал такие атаки с попытками давления на военных и гражданских лиц. Он подчеркнул, что это не изменит ситуацию, но вопросы безопасности становятся особенно важными на фоне предстоящей избирательной кампании 2026 года.

