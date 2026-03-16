Последние девять дней в глухом лесу: трагическая история пропавшей 5-летней девочки

Поисковое движение «ЛизаАлерт» существует уже почти 16 лет. Толчком к ее созданию стала история с погибшей в лесу пятилетней Лизой. Именно в честь нее отряд получил свое название…

Исчезновение маленькой Лизы

Пятилетняя Лиза вместе со своей 39-летней тетей отправилась на прогулку 13 сентября 2010 года в подмосковном Орехово-Зуеве. У женщины была инвалидность II группы. Компанию им составили две собаки — овчарка Балу и дворняга Леди.

Семья не ожидала беды: Лиза и раньше ходила в этот лес с родителями, а прогулка должна была быть недолгой. Но в тот год осень в Подмосковье выдалась аномально тяжелой.

После жаркого лета с лесными пожарами в сентябре резко похолодало, начались дожди. В лесу было сыро и холодно, особенно по ночам, — условия, смертельно опасные для тех, кто заблудился.

Женщина с девочкой потеряли ориентиры и не смогли найти дорогу назад. Они оказались в буреломе — участке леса, заваленном поваленными деревьями. Это сильно осложнило их передвижение и впоследствии затруднило поиски. Через неделю одна из собак, измотанная и исхудавшая, вернулась домой.

Почему так поздно начали искать Лизу

В первые пять дней после исчезновения организованных поисков практически не велось. Причина заключалась в том, что основные силы правоохранительных органов были отвлечены на обеспечение порядка во время празднования Дня города в Орехово-Зуево.

Ситуация изменилась, когда сведения о пропаже Лизы и ее тети появились в интернете. Сотни неравнодушных людей откликнулись на призыв о помощи и отправились в лес. Люди прочесывали не только лесные массивы, но и окрестные деревни, железнодорожные пути. К поискам подключились кинологи, военные, сотрудники МЧС и милиции.

«Я тогда увлекался игрой «Дозор» — это командная ночная поисковая игра, в которой сочетаются городское ориентирование, экстремальные и логические задания. В тот день мы собрались с командами, чтобы отпраздновать завершение промежуточного сезона.

Около 11 вечера ведущий сообщил, что в Орехово-Зуеве разыскивают девочку, и предложил всем желающим присоединиться к поискам. Наша команда из пяти человек быстро переоделась и выехала к РУВД.

По дороге в лес мы успели пообщаться с некоторыми людьми, среди которых были экстрасенсы с виноградными ветками, поисковики с собаками, а также две девушки в яркой одежде, которые представились журналистками», — вспоминал волонтер Сергей в беседе с пресс-службой «ЛизаАлерт».

Однако действия добровольцев были хаотичными: не было четкого плана, люди шли в разных направлениях, часто натыкались друг на друга и теряли драгоценное время. Отсутствие координации и опыта у многих волонтеров серьезно осложняло ситуацию.

Нахождение тела Лизы

Спустя девять дней после исчезновения, 22 сентября, тело тети девочки обнаружили примерно в 2,5 километрах от деревни Федорово. Эксперты установили, что женщина погибла от холода и голода.

Вокруг ее тела нашли множество маленьких следов, которые принадлежали Лизе. Вероятно, девочка не осознавала, что ее родственница мертва, и какое-то время оставалась рядом.

Полиция в тот же момент вывела всех добровольцев из леса на весь световой день — при работе кинологов присутствие людей только мешает. В это время десятки волонтеров обзванивали всех своих знакомых, умоляя оказать помощь: все осознавали, что у ребенка остался последний шанс.

Кинологи, проводившие поиск в лесу, ничего не обнаружили. В ночь на 23 сентября 2010 года люди, закупив фонари во всей округе, вновь вошли в тот самый лес огромной цепочкой и возобновили поиски девочки.

На следующий день, 23 сентября, нашли и саму Лизу.

«Никто не предполагал, что может произойти что-то плохое. Мы находились в состоянии эйфории. В какой-то момент к нашей группе присоединился молодой человек, и нас стало шестеро. Около 9 утра, когда мы шли к машине, на земле мы заметили детский свитер.

Справа от нас тянулась посадка из кустов длиной около 15 метров, и нам показалось, что там что-то есть. Мы обошли кусты и обнаружили тело Лизы. Она была всего в 200 метрах от места, где нашли ее тетю», — рассказывал Сергей.

На ребенке была джинсовая курточка, но ботинок не было.

«Мы были в шоке от произошедшего, не были готовы к такому результату, несмотря на то что Лизину тетю кинологи нашли ранее в двухстах метрах от места нахождения Лизы. Но мы все равно верили, что молодой организм справится. Тяжелый моральный удар.

Последующие события я не очень хорошо помню — мы сидели у костра, подходили какие-то люди, спрашивали, брали интервью местные СМИ. Сидели в абсолютном оцепенении несколько часов — домой вернулись только под вечер. В голове была абсолютная пустота и безысходность», — вспоминал волонтер.

Причины трагедии с Лизой

Экспертиза показала, что девочка умерла примерно за 10–12 часов до того, как ее нашли, то есть на девятый день после пропажи. Более девяти суток девочка провела в лесу без еды и тепла.

«Последнюю ночь Лизу искали больше 300 человек. Люди были разные, было много попыток выстроить какие-то длинные цепочки. Я выбрал для себя очень простой функционал. Мы сделали местом парковки парковку рядом с УВД. Я подъезжаю туда на машине, забиваю полный „Хаммер“ людей и везу в лес. Там сбрасываю и лечу обратно», — рассказывал главный руководитель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев в интервью федеральному телеканалу.

Местность тоже сыграла свою роль. Лес частично выгорел в результате летних пожаров, что затрудняло передвижение и ориентирование.

Женщина, вероятно, пожертвовала своей одеждой, чтобы согреть Лизу, но этого оказалось недостаточно. Одна из собак оставалась рядом с девочкой почти до самого конца, пытаясь согреть ее своим теплом.

Рождение отряда «ЛизаАлерт»

История Лизы потрясла всю страну. Волонтеры, участвовавшие в поисках, были поражены тем, что трагедия могла быть предотвращена, если бы система поиска пропавших людей работала эффективнее.

Уже 24 сентября 2010 года впервые прозвучала идея создать поисково-спасательный отряд. Спустя 20 дней, 15 октября 2010 года, был основан отряд «ЛизаАлерт».

Название объединило имя погибшей девочки и слово «алерт» (от англ. alert — сигнал тревоги), по аналогии с международной системой оповещения AMBER Alert.

Поначалу целью отряда были дети, однако, как пишут на его сайте, они не могли отказать в поиске и взрослых, попавших в беду.

За годы работы волонтеры отряда нашли более 240 тысяч человек. История маленькой Лизы стала напоминанием о том, что в поисках пропавшего человека каждая минута промедления может оказаться роковой.

Возглавляет поисково-спасательный отряд самый обычный человек — Григорий Сергеев. В своих первых поисках пропавшего ребенка он поучаствовал на год раньше, чем произошла ситуация с Лизой. Его добровольцы нашли живым…

«Идеальный поиск — это поиск, которого не было. Потому что не возникла его необходимость, потому что родители следят за детьми, а все системы в государстве настроены правильно», — говорил Сергеев в интервью «Снобу».