Мясорубка вместо бриллиантов: чем Пригожин удивляет Валерию спустя 23 года в браке

Валерия и Иосиф Пригожин отпраздновали 23-ю годовщину отношений. Сколько трудностей им пришлось пережить за это время? Какие качества они особенно ценят друг в друге? Из-за чего продюсер перестал дарить жене цветы и бриллианты? Что за презент народная артистка РФ не может забыть до сих пор? И правда ли, теперь в их семье есть еще одна певица? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Лера говорит, я не могу даже яичницу пожарить. Лер, смотри, а ты говоришь, что я себе яичницу не могу пожарить. Сам сделал», — показывает продюсер.

Поклонники обожают следить за соцсетями Иосифа Пригожина и певицы Валерии. Супруги регулярно делятся с публикой забавными домашними видео, где смешно подтрунивают друг над другом.

К примеру, он подшучивает над спортивной дисциплиной жены, а она в ответ — над его кулинарными потугами. Однако пара уверяет, что подписчики видят лишь малую часть того, что происходит в реальности.

«У нас есть настольные игры, в которые мы играем. Разные: в скраббл, в шахматы», — уточняет Пригожин.

«Секрет наших долгих отношений в том, что нам не скучно. Мне кажется, что рутина просто убивает отношения, сто процентов», — подчеркивает Валерия.

Удивительно, но супруги проводят вместе чуть ли не каждую минуту: дома, на работе, на тусовках и в гостях. И так уже 23 года. Именно весной 2003-го у них начались отношения, которые теперь являются примером для всего шоу-бизнеса.

«Смотрите, друзья, знаете, поддерживаю как связь: взаимоуважение. Я учитываю ее интересы, она понимает мои тараканы. Это позволяет нам находиться вместе. Я уважаю ее мнение, я уважаю ее пространство. Это очень важно», — заявляет продюсер.

Пригожин признался: когда он впервые увидел Валерию, влюбился, словно мальчишка. Звезда к тому моменту уже разорвала все отношения со своим предыдущим мужем и по совместительству ее продюсером Александром Шульгиным.

Новый контракт она заключила как раз с Иосифом. И если артистка сначала думала только о творчестве, то продюсер — о том, в какой из ресторанов ее пригласить.

«Мне не хватало Леры рядом. Однажды я ехал в машине по проспекту Мира, остановился, вышел из нее и просто побежал по улице. Ощущение было, что сзади меня кто-то толкает или бьет. Я забегаю в Склифосовского, кричу: „Я умираю“. Они проверили сердце, говорят: „У тебя все в порядке», — рассказывает муж певицы.

В итоге Пригожин добился взаимности. Через год отношений пара поженилась. У обоих за плечами уже был семейный опыт, и у каждого по трое детей. Но стать родителями общего ребенка им не удалось.

Спустя годы брака Валерия призналась: у нее случился выкидыш. После этого супруги решили больше не испытывать судьбу.

Поначалу отношения певицы со старшими наследниками мужа складывались очень непросто. В 2016 году между ними даже разгорелся публичный скандал. По данным СМИ, дочь и сын потребовали от Пригожина дополнительной материальной поддержки, но он им отказал.

«По крови они считаются твоими детьми, но они в каком-то смысле становятся немножко не то чтобы чужими, но они живут своей жизнью, и каждый выбирает свой путь. Если вы живете по правилам семьи, тогда вы прислушиваетесь к членам семьи и делаете то, что они хотят, то, что они говорят. А если вы делаете все по-своему, тогда вы живете вне семьи, вы живете по-своему. И тогда от семьи ждать чего-то не приходится», — объясняет Пригожин.

А уже в 2021 году на их семью обрушилось двойное несчастье: слегла с тяжелой депрессией и частичной потерей слуха дочь Валерии Анна, а продюсер столкнулся с тяжелейшими последствиями коронавируса. Восемь дней Иосиф Пригожин находился между жизнью и смертью, его даже пришлось подключать к кислородному аппарату.

«Да это вообще ужас был тихий. И я просто я верила в то, что он выкарабкается, верила просто и вообще даже не допускала мысли, что будет, что может быть как-то иначе», — подчеркивает певица.

Прошлым летом над семьей Валерии будто и вовсе навис злой рок. Попала в ДТП ее невестка Лиана Шульгина. А за день до аварии домочадцы певицы узнали о трагедии: на фронте умер зять Иосифа Пригожина и муж его дочери Данаи Евгений Ткаченко. Теперь продюсер помогает с воспитанием внука.

«Я помогаю деньгами. Сейчас буквально попросили, опять помог», — уточняет Пригожин.

А вот продюсировать наследницу в шоу-бизнесе он наотрез отказался. Недавно Даная заявила, что хочет стать певицей. Иосиф решил, что карьера дочери его не касается.

«С детьми лучше не работать вместе, потому что так спокойнее. У них у всех свое видение, понимаете?» — говорит продюсер.

К тому же вряд ли бы в рабочем расписании Пригожина нашлось местечко для Данаи. Конечно, у продюсера есть и другие артисты, которым он всячески помогает с карьерой. Но более всех сосредоточен на Валерии и уделяет ей максимальное внимание. Иосиф Пригожин сопровождает артистку на концертах и мероприятиях, ездит с ней на гастроли.

«Вот были сейчас, из Красноярска летели до Новосибирска, оттуда ехали в Кемерово на машине, а потом в Томск на машине. Конечно, маршруты тяжелые. Я получаю удовольствие в работе с Валерией», — делится продюсер.

Пригожин признается: даже спустя два десятилетия брака он, как и раньше, боится потерять свою жену. Для него она по-прежнему «богиня» и «зайка». А вот свое отношение к подаркам он поменял. Если раньше по поводу и без дарил супруге дорогие украшения, то теперь обходится полезной техникой для дома.

«Слушайте, разные мне муж делал подарки. Однажды сделал очень запоминающийся. Видите, сейчас буду говорить о запоминающемся. Он мне подарил мясорубку. Я ей не пользуюсь, потому что, в общем-то, я сама готовлю редко», — рассказывает Валерия.

Недавно к мясорубке добавился еще и новенький аэрогриль. А сам Пригожин рассказал, что дарит технику не просто так.

«Я хочу, чтобы она меня готовила. Что-нибудь приготовить вкусное. Дело в том, что она готовит, как поет. Она так готовит, вы даже не представляете. Думаю, что ее блюда, я говорю, они такие сексуальные в хорошем смысле этого слова», — признается Пригожин.

Что продюсер подарил жене на годовщину отношений, пока остается загадкой. Впрочем, Валерии уже давно неважно, какие презенты вручает супруг. Ведь Иосиф Пригожин дает ей нечто более ценное: защиту, заботу и ощущение того, что она самая лучшая женщина на свете.