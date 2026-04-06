Дети будут в восторге: рецепт творожного кулича на Пасху из мультика «Три кота»

В 53 серии мультсериала Компот и Коржик уплетают уж слишком аппетитную выпечку.
Фото: Кадр из мультфильма «Три кота», реж. Дмитрий Высоцкий, Алексей Горбунов, Елизавета Перепелкина, Людмила Стеблянко, Дарина Шмидт, Ксения Дорофеева, Владимир Торопчин, Руслан Синкевич, 2015 – ... г.
К приближающейся Пасхе можно приготовить творожные мини-куличи по мотивам любимого всеми детьми мультфильма «Три кота». Яркие, маленькие и очень вкусные — они станут настоящей радостью для малышей и украшением праздничного стола.
В материале 5-tv.ru — рецепт мини-куличей с пошаговой инструкцией.
Рецепт творожных мини-куличей, как в 53 серии мультфильма «Три кота»
Творожные куличики из мультика, которые Кисуля приготовила для Коржика, Карамельки и Компота, готовятся просто и весело. А главный секрет рецепта — выпекать в формочках для маффинов. Так куличики будет проще есть малышам.
Ингредиенты для теста:
- Творог — 200 граммов;
- Яйца — две штуки;
- Молоко — 200 миллилитров;
- Сахар — 100–150 граммов;
- Соль — одна вторая чайной ложки;
- Мука — 550–600 граммов;
- Изюм — 100 граммов;
- Масло сливочное — 50 граммов;
- Дрожжи сухие быстрорастворимые — две чайные ложки.
Приготовление дрожжевого теста:
- Растворить дрожжи в теплом молоке.
- В отдельной миске смешать творог, яйца, соль, сахар, растопленное сливочное масло.
- Добавить полученную творожную смесь в молоко с дрожжами.
- Смешать муку с промытым и обсушенным изюмом.
- Добавить к основной массе мучную смесь и замесить тесто.
- Накрыть тесто полотенцем и дать ему подойти в теплом месте около 1,5 часа.
- Обмять тесто и снова оставить его на 40 минут.
- Разрезать тесто на кусочки и разложить по смазанным маслом формочкам.
- Выпекать творожные куличики в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.
Ингредиенты для глазури:
- Яичный белок — две штуки;
- Сахарная пудра — 200 граммов;
- Сок лимона — одна столовая ложка.
Приготовление глазури:
- Взбить белки с сахарной пудрой и лимонным соком до густой массы белого цвета.
- Окунуть каждый куличик в глазурь и украсить цветной посыпкой.
Рецепт медово-морковного кулича, который бы понравился Кисуле
Творческая Кисуля для своих котят старается готовить оригинально, полезно и вкусно. Рецепт медово-морковного кулича немного сложнее творожных кексиков, но зато такой нигде не купишь. И такое угощение точно бы понравилось Коржику, Карамельке и Компоту!
«Будем идти по одной дорожке и пройдем все испытания!» — сказал как-то Коржик.
И эта фраза — идеальный совет для удачного приготовления рецепта медово-морковного кулича.
Ингредиенты для теста:
- Мука пшеничная — 300 граммов;
- Морковь — 150 граммов;
- Мед — 130 граммов;
- Дрожжи сухие быстрорастворимые — 22 грамма;
- Яйца — шесть штук;
- Молоко обезжиренное — 200 граммов;
- Масло подсолнечное — 100 граммов;
- Соль — два грамма;
- Молотая корица — три грамма;
- Ванилин — два грамма:
- Яичный белок — одна штука;
- Сахарная пудра — 40 граммов;
- Кондитерская посыпка.
Приготовление дрожжевого теста:
- Развести дрожжи в стакане теплой воды, добавив весь мед и 100 граммов пшеничной муки.
- Поставить смесь в темное и теплое место до активного пенообразования.
- Нарезать морковь мелкими кубиками, перемешать с ложкой меда, запечь в пергаментном пакете до готовности.
- Дать остыть морковным цукатам.
- Взбить яичный белок с щепоткой соли до увеличения объема в два-три раза.
- Взбить яичные желтки с половиной ложки сахара.
- Аккуратно соединить дрожжевую смесь, молоко, взбитый белок, желток и пшеничную муку.
- Замесить неплотное тесто, поставить его под крышкой в теплое и темное место.
- Дать тесту подняться три раза, перемешивая его через каждые 30–40 минут.
- Смешать получившееся тесто с морковными цукатами, растительным маслом, ванилином и корицей.
- Добавить оставшуюся муку, вымесить тесто, которое будет отлипать от пальцев.
- Наполнить формочки на половину, дать тесту подойти к краю формы.
- Выпекать при температуре 180–200 градусов 20–30 минут.
Ингредиенты для заварной глазури:
- Сахарная пудра — 150 граммов;
- Белок яичный — одна штука;
- Вода — 30 миллилитров;
- Желатин быстрорастворимый — пять граммов;
- Сок лимона — одна вторая чайной ложки;
Приготовление заварной глазури:
1. Замочить желатин в 15 миллилитрах холодной воды, оставить для набухания на 10–15 минут.
2. В небольшой кастрюле смешать сахарную пудру с оставшейся водой (15 миллилитров), поставить на медленный огонь.
3. Нагревать смесь, постоянно помешивая, до полного растворения сахарной пудры — не доводить до кипения.
4. Снять сироп с огня, добавить набухший желатин, перемешать до полного растворения.
5. В отдельной чистой сухой миске взбить яичный белок с лимонным соком на низкой скорости до легкой пены.
6. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить теплый желатиновый сироп в белок.
7. Увеличить скорость миксера и взбивать глазурь до загустения, появления устойчивых пиков и глянцевого блеска — около 5–7 минут.
8. Использовать глазурь сразу после приготовления, пока она не начала схватываться.
9. Нанести глазурь на остывшие куличи с помощью кисти или кондитерского мешка.
11. Оставить куличи при комнатной температуре на 1–2 часа до полного застывания глазури.
Рецепт кулича с кремом, который бы понравился Папе Коте
Наверняка на Пасху Папе Коте бы пришелся по вкусу кулич на классическом дрожжевом тесте, но с необычной начинкой. Самое время поэкспериментировать! А что, если вместе с изюмом использовать сушеную вишню и орехи?
Ингредиенты для дрожжевого теста:
- Сливки 11% — 200 миллилитров;
- Дрожжи сухие быстрорастворимые — 11 граммов;
- Мука — 500 граммов;
- Соль — одна вторая чайной ложки;
- Размягченное сливочное масло — 200 граммов;
- Яйца — три штуки;
- Сахар — 100 граммов;
- Ванильный сахар — две чайные ложки;
- Изюм — 50 граммов;
- Сушеная вишня без косточек — 50 граммов;
- Фундук — 50 граммов.
Приготовление дрожжевого теста:
- Разогреть сливки до теплого состояния в микроволновке.
- Влить теплые сливки в миску, добавить дрожжи, перемешать и оставить на пять минут для активации.
- Просеять муку в приготовленную по рецепту дрожжевую смесь, перемешать.
- Добавить размягченное сливочное масло, перемешать руками.
- Вбить яйца, перемешать до однородности.
- Добавить сахар, ванильный сахар и соль, вымесить до однородного состояния.
- Накрыть тесто пленкой или полотенцем, оставить в теплом месте на 30 минут для подъема.
- Промыть вишню кипятком, измельчить ножом. Измельчить орехи в блендере до состояния мелкой крошки. Аккуратно вмешать сухофрукты и орехи в тесто, не передавливая его;
- Смазать формочки растительным маслом.
- Сформировать из теста шарики, выложить в формочки, заполняя их на половину.
- Оставить тесто подходить в теплом месте еще на 40 минут.
- Разогреть духовку до 170 градусов.
- Выпекать куличи 30 минут (для больших форм — 40-50 минут).
- Проверить готовность теста зубочисткой. Остудить куличи.
Ингредиенты для крема:
- Маскарпоне — 250 граммов;
- Сливки 35-38% — 250-300 миллилитров;
- Сахарная пудра — 150 граммов;
- Цедра — одна вторая апельсина;
- Ванильный экстракт — одна чайная ложка.
Приготовление крема:
- Взбить охлажденное маскарпоне до пышности.
- Отдельно взбить охлажденные сливки до устойчивых пиков.
- Аккуратно вмешать сливки в маскарпоне.
- Добавить сахарную пудру, цедру апельсина, ванильный экстракт.
- Украсить остывшие куличи кремом.
Рецепты из любимых мультфильмов и фильмов не остаются только на экране — их готовят дома, и они набирают популярность среди зрителей всех возрастов. Мини-куличи из «Трех котов» — наглядный пример того, как кино вдохновляет на творчество на кухне.
К слову, новый национальный рейтинг сериалов от Медиалогии показывает, какие картины сегодня особенно в фокусе аудитории. Актуальные данные доступны по ссылке.
