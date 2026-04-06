Дети будут в восторге: рецепт творожного кулича на Пасху из мультика «Три кота»

К приближающейся Пасхе можно приготовить творожные мини-куличи по мотивам любимого всеми детьми мультфильма «Три кота». Яркие, маленькие и очень вкусные — они станут настоящей радостью для малышей и украшением праздничного стола.

В материале 5-tv.ru — рецепт мини-куличей с пошаговой инструкцией.

Рецепт творожных мини-куличей, как в 53 серии мультфильма «Три кота»

Приготовить кулич на Пасху детям: рецепт из мультика «Три кота». Фото: кадр из мультфильма «Три кота»

Творожные куличики из мультика, которые Кисуля приготовила для Коржика, Карамельки и Компота, готовятся просто и весело. А главный секрет рецепта — выпекать в формочках для маффинов. Так куличики будет проще есть малышам.

Ингредиенты для теста:

Творог — 200 граммов;

Яйца — две штуки;

Молоко — 200 миллилитров;

Сахар — 100–150 граммов;

Соль — одна вторая чайной ложки;

Мука — 550–600 граммов;

Изюм — 100 граммов;

Масло сливочное — 50 граммов;

Дрожжи сухие быстрорастворимые — две чайные ложки.

Приготовление дрожжевого теста:

Растворить дрожжи в теплом молоке. В отдельной миске смешать творог, яйца, соль, сахар, растопленное сливочное масло. Добавить полученную творожную смесь в молоко с дрожжами. Смешать муку с промытым и обсушенным изюмом. Добавить к основной массе мучную смесь и замесить тесто. Накрыть тесто полотенцем и дать ему подойти в теплом месте около 1,5 часа. Обмять тесто и снова оставить его на 40 минут. Разрезать тесто на кусочки и разложить по смазанным маслом формочкам. Выпекать творожные куличики в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут.

Ингредиенты для глазури:

Яичный белок — две штуки; Сахарная пудра — 200 граммов; Сок лимона — одна столовая ложка.

Приготовление глазури:

Взбить белки с сахарной пудрой и лимонным соком до густой массы белого цвета. Окунуть каждый куличик в глазурь и украсить цветной посыпкой.

Рецепт медово-морковного кулича, который бы понравился Кисуле

Творческая Кисуля для своих котят старается готовить оригинально, полезно и вкусно. Рецепт медово-морковного кулича немного сложнее творожных кексиков, но зато такой нигде не купишь. И такое угощение точно бы понравилось Коржику, Карамельке и Компоту!

«Будем идти по одной дорожке и пройдем все испытания!» — сказал как-то Коржик.

И эта фраза — идеальный совет для удачного приготовления рецепта медово-морковного кулича.

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная — 300 граммов;

Морковь — 150 граммов;

Мед — 130 граммов;

Дрожжи сухие быстрорастворимые — 22 грамма;

Яйца — шесть штук;

Молоко обезжиренное — 200 граммов;

Масло подсолнечное — 100 граммов;

Соль — два грамма;

Молотая корица — три грамма;

Ванилин — два грамма:

Яичный белок — одна штука;

Сахарная пудра — 40 граммов;

Кондитерская посыпка.

Приготовление дрожжевого теста:

Развести дрожжи в стакане теплой воды, добавив весь мед и 100 граммов пшеничной муки. Поставить смесь в темное и теплое место до активного пенообразования. Нарезать морковь мелкими кубиками, перемешать с ложкой меда, запечь в пергаментном пакете до готовности. Дать остыть морковным цукатам. Взбить яичный белок с щепоткой соли до увеличения объема в два-три раза. Взбить яичные желтки с половиной ложки сахара. Аккуратно соединить дрожжевую смесь, молоко, взбитый белок, желток и пшеничную муку. Замесить неплотное тесто, поставить его под крышкой в теплое и темное место. Дать тесту подняться три раза, перемешивая его через каждые 30–40 минут. Смешать получившееся тесто с морковными цукатами, растительным маслом, ванилином и корицей. Добавить оставшуюся муку, вымесить тесто, которое будет отлипать от пальцев. Наполнить формочки на половину, дать тесту подойти к краю формы. Выпекать при температуре 180–200 градусов 20–30 минут.

Ингредиенты для заварной глазури:

Сахарная пудра — 150 граммов;

Белок яичный — одна штука;

Вода — 30 миллилитров;

Желатин быстрорастворимый — пять граммов;

Сок лимона — одна вторая чайной ложки;

Приготовление заварной глазури:

1. Замочить желатин в 15 миллилитрах холодной воды, оставить для набухания на 10–15 минут.

2. В небольшой кастрюле смешать сахарную пудру с оставшейся водой (15 миллилитров), поставить на медленный огонь.

3. Нагревать смесь, постоянно помешивая, до полного растворения сахарной пудры — не доводить до кипения.

4. Снять сироп с огня, добавить набухший желатин, перемешать до полного растворения.

5. В отдельной чистой сухой миске взбить яичный белок с лимонным соком на низкой скорости до легкой пены.

6. Продолжая взбивать, тонкой струйкой влить теплый желатиновый сироп в белок.

7. Увеличить скорость миксера и взбивать глазурь до загустения, появления устойчивых пиков и глянцевого блеска — около 5–7 минут.

8. Использовать глазурь сразу после приготовления, пока она не начала схватываться.

9. Нанести глазурь на остывшие куличи с помощью кисти или кондитерского мешка.

11. Оставить куличи при комнатной температуре на 1–2 часа до полного застывания глазури.

Рецепт кулича с кремом, который бы понравился Папе Коте

Наверняка на Пасху Папе Коте бы пришелся по вкусу кулич на классическом дрожжевом тесте, но с необычной начинкой. Самое время поэкспериментировать! А что, если вместе с изюмом использовать сушеную вишню и орехи?

Ингредиенты для дрожжевого теста:

Сливки 11% — 200 миллилитров;

Дрожжи сухие быстрорастворимые — 11 граммов;

Мука — 500 граммов;

Соль — одна вторая чайной ложки;

Размягченное сливочное масло — 200 граммов;

Яйца — три штуки;

Сахар — 100 граммов;

Ванильный сахар — две чайные ложки;

Изюм — 50 граммов;

Сушеная вишня без косточек — 50 граммов;

Фундук — 50 граммов.

Приготовление дрожжевого теста:

Разогреть сливки до теплого состояния в микроволновке. Влить теплые сливки в миску, добавить дрожжи, перемешать и оставить на пять минут для активации. Просеять муку в приготовленную по рецепту дрожжевую смесь, перемешать. Добавить размягченное сливочное масло, перемешать руками. Вбить яйца, перемешать до однородности. Добавить сахар, ванильный сахар и соль, вымесить до однородного состояния. Накрыть тесто пленкой или полотенцем, оставить в теплом месте на 30 минут для подъема. Промыть вишню кипятком, измельчить ножом. Измельчить орехи в блендере до состояния мелкой крошки. Аккуратно вмешать сухофрукты и орехи в тесто, не передавливая его; Смазать формочки растительным маслом. Сформировать из теста шарики, выложить в формочки, заполняя их на половину. Оставить тесто подходить в теплом месте еще на 40 минут. Разогреть духовку до 170 градусов. Выпекать куличи 30 минут (для больших форм — 40-50 минут). Проверить готовность теста зубочисткой. Остудить куличи.

Ингредиенты для крема:

Маскарпоне — 250 граммов;

Сливки 35-38% — 250-300 миллилитров;

Сахарная пудра — 150 граммов;

Цедра — одна вторая апельсина;

Ванильный экстракт — одна чайная ложка.

Приготовление крема:

Взбить охлажденное маскарпоне до пышности. Отдельно взбить охлажденные сливки до устойчивых пиков. Аккуратно вмешать сливки в маскарпоне. Добавить сахарную пудру, цедру апельсина, ванильный экстракт. Украсить остывшие куличи кремом.

Рецепты из любимых мультфильмов и фильмов не остаются только на экране — их готовят дома, и они набирают популярность среди зрителей всех возрастов. Мини-куличи из «Трех котов» — наглядный пример того, как кино вдохновляет на творчество на кухне.

К слову, новый национальный рейтинг сериалов от Медиалогии показывает, какие картины сегодня особенно в фокусе аудитории. Актуальные данные доступны по ссылке.