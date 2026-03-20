Крутой Уокер, одинокий рейнджер: лучшие фильмы и сериалы с актером Чаком Норрисом

Американский актер Чак Норрис, чье имя стало нарицательным и синонимом несокрушимой силы, ушел из жизни на 87-м году. Как сообщил портал TMZ, актер был срочно госпитализирован на Гавайях, где в среду занимался тренировкой каратэ на одном из островов. Он находился в хорошем настроении, общался по телефону с приятелем и даже шутил.

Однако спустя непродолжительное время его самочувствие резко ухудшилось, после чего потребовалась срочная помощь врачей.

Для миллионов зрителей по всему миру Чак Норрис стал олицетворением отваги, силы и справедливости. Его пик славы пришелся на 1980–1990-е годы, когда он сформировал архетип героя-одиночки, который с помощью кулаков, карате и железной воли восстанавливает порядок там, где бессильны законы.

За десятилетия карьеры он снялся в десятках фильмов и сериалов, многие из которых стали классикой жанра, а его образ породил целую мифологию в виде интернет-мемов о «сверхчеловеческих» способностях персонажа.

«Путь дракона» (1972)

Умер Чак Норрис: лучшие фильмы и сериалы с актером Кадр из к/ф «Путь дракона», реж. Брюс Ли, 1972 г.

Путь Норриса в большое кино начался с роли злодея, и этот дебют оказался поистине звездным. В фильме «Путь дракона» режиссера и исполнителя главной роли Брюса Ли Норрис сыграл Колта — американского мастера боевых искусств, которого местная мафия нанимает, чтобы разобраться с героем Ли по имени Тан.

По сюжету Тан приезжает из Гонконга в Рим, чтобы помочь друзьям семьи, терпящим притеснения от мафиози. Преступники, привыкшие добиваться своего любыми методами, не воспринимают молодого человека всерьез, но Тан дает им достойный отпор.

Отчаявшиеся мафиози бросают против него последнего и самого опасного противника — Колта, и финальная схватка двух мастеров разворачивается на арене древнего Колизея.

Хотя экранного времени у Норриса в этой ленте немного, финальный поединок с Брюсом Ли стал одной из самых ярких демонстраций боевых искусств в истории кинематографа. Эта сцена навсегда вошла в золотой фонд жанра, а для самого Норриса стала пропуском в мир большого кино.

Интересно, что оба актера были не только коллегами, но и друзьями — Норрис часто вспоминал, как Ли учил его философии боевых искусств и помогал совершенствовать технику.

«Игра смерти» (1978)

Умер Чак Норрис: лучшие фильмы и сериалы с актером Кадр из к/ф «Игра смерти», реж. Роберт Клауз, Брюс Ли, 1978 г.

Спустя пять лет после трагической гибели Брюса Ли на экраны вышел фильм «Игра смерти», в котором Норрис вновь появился в эпизодической, но запоминающейся роли.

Картина рассказывает о молодом актере Билли Ло, который отказывается платить дань могущественному преступному синдикату, контролирующему шоу-бизнес Гонконга. Герой начинает опасную борьбу за свободу и справедливость, и в этой схватке ему противостоят лучшие бойцы со всего мира.

Норрис в очередной раз доказал, что даже при минимальном экранном времени он способен оставить яркое впечатление. Его появление в кадре — это короткая, но эффектная схватка, которая запомнилась зрителям не меньше, чем другие сцены фильма.

«Игра смерти» стала вторым и последним проектом, где два титана боевых искусств — Брюс Ли и Чак Норрис — появились вместе на экране.

«Октагон» (1980)

Умер Чак Норрис: лучшие фильмы и сериалы с актером Кадр из к/ф «Октагон», реж. Эрик Карсон, Брюс Ли, 1980 г.

В 1980 году вышла картина «Октагон», в которой Норрис продемонстрировал владение не только карате, но и другими боевыми искусствами, включая самурайское фехтование.

В ленте состоятельной женщине Джастин угрожает банда опасных преступников, и она нанимает телохранителем Скотта Джеймса — экс-чемпиона по карате, который вырос в японской семье и с детства освоил восточные единоборства.

Ситуация осложняется, когда Скотт узнает, что во главе банды стоит его давний противник Тадаши Ямашита, с которым они когда-то вместе постигали боевые искусства.

Название фильма отсылает не к современным смешанным единоборствам, а к логову ниндзя-террористов, угрожающих людям. Картина выделяется на фоне других работ Норриса своей атмосферой восточного мистицизма, обилием сложных боевых сцен и использованием традиционного оружия.

Карате, самурайские мечи и эффектные удары ногами с разворота сделали этот боевик одним из самых узнаваемых в фильмографии актера.

«Одинокий волк МакКуэйд» (1983)

Умер Чак Норрис: лучшие фильмы и сериалы с актером Кадр из к/ф «Одинокий волк МакКуэйд», реж. Стив Карвер, 1983 г.

Настоящий прорыв в карьере Норриса случился в 1983 году с фильмом «Одинокий волк МакКуэйд». Здесь актер предстал в образе закаленного техасского рейнджера Джей Джей МакКуэйда, который любит работать жестко и в одиночку.

За это его невзлюбили и местные бандиты, и даже начальство. В попытке усмирить бунтаря шеф назначает МакКуэйду молодого напарника мексиканского происхождения.

Вместе им предстоит столкнуться с опасной бандой торговцев оружием во главе с Роули — мастером карате, которого сыграл Дэвид Кэррэдин, известный зрителям по сериалу «Кунг-фу». Ситуация становится еще более запутанной, когда МакКуэйд влюбляется в девушку по имени Лола — возлюбленную Роули, а бандиты похищают ребенка самого рейнджера.

Фильм получился образцовым боевиком своего времени: харизматичный герой, зрелищные схватки, противостояние с достойным противником и личная драма, придающая сюжету глубину. Энергичная постановка боев, мощная харизма Норриса и эффектный финал сделали «Одинокого волка МакКуэйда» одной из самых любимых картин в фильмографии актера.

«Кодекс молчания» (1985)

Умер Чак Норрис: лучшие фильмы и сериалы с актером Кадр из к/ф «Кодекс молчания», реж. Эндрю Дэвис, 1985 г.

В 1985 году Норрис снялся в более мрачной и атмосферной картине — «Кодекс молчания».

По сюжету спецоперация чикагской полиции по задержанию наркокартеля Камачо идет не по плану: в разгар подставной сделки вмешиваются люди конкурирующего криминального авторитета Тони Луна.

В перестрелке гибнут двое полицейских, Камачо получает ранение, а крупная партия наркотиков бесследно исчезает. Расследование поручают детективу Эдди Кьюсаку, который устанавливает наблюдение за дочерью Тони Луна, надеясь выйти на след исчезнувшего груза и главаря преступной группировки.

Эта роль стала для Норриса возможностью показать не только боевые навыки, но и драматический талант. Его герой — самоотверженный полицейский, противостоящий коррумпированной системе, где закон и преступление давно переплелись. Фильм отличается более сложным сюжетом и мрачной нуарной атмосферой, что выделяет его среди многих других боевиков с участием актера.

«Отряд „Дельта“» (1986)

Умер Чак Норрис: лучшие фильмы и сериалы с актером Кадр из к/ф «Отряд "Дельта"», реж. Менахем Голан, 1986 г.

В 1986 году вышла картина «Отряд „Дельта“» — классический патриотический голливудский боевик с мощным экшеном и сильным посланием. В фильме группа жестоких террористов захватывает американских туристов и тайно переправляет их в Бейрут.

В ответ президент США подключает к делу спецподразделение «Дельта», в составе которого — лучшие бойцы под руководством полковника Ника Александера и майора Скотта Маккоя, которого и сыграл Норрис.

Прибыв в зону конфликта, команда узнает, что женщин и детей освободили, а вот мужчины все еще находятся в плену в охраняемом здании на побережье. Не останавливаясь ни перед чем, бойцы «Дельты» штурмуют укрепленную территорию, преодолевая шквальный огонь и взрывы, ради того чтобы спасти оставшихся заложников.

Фильм основан на реальных событиях — операции по спасению заложников после захвата американского самолета в 1985 году, и Норрис сыграл в нем одну из главных ролей.

«Крутой Уокер» (1993–2001)

Умер Чак Норрис: лучшие фильмы и сериалы с актером Кадр из сериала "Крутой Уокер", реж. Майкл Прис, Тони Морденте, Джерри Джеймсон, 1993 – 2001

Особое место в карьере Норриса занимает телесериал «Крутой Уокер», который шел на экранах восемь сезонов — с 1993 по 2001 год. В нем актер сыграл техасского рейнджера Корделла Уокера — человека чести, преданного своим принципам и друзьям, готового рисковать собственной жизнью ради товарищей.

Его методы работы основаны на опыте, интуиции и духовном наследии индейских корней. В отличие от Уокера, его напарник Джеймс Триветт предпочитает современные технологии и аналитический подход, и в итоге из них получается отличный дуэт.

Сериал стал настоящим феноменом. Он сочетал в себе экшн, детектив и элементы вестерна, а герой Норриса превратился в культурную икону.

Зрители полюбили Уокера за его неподкупность, силу и мудрость, а сам актер стал ассоциироваться с этим образом настолько, что многие воспринимали его как продолжение экранного персонажа в реальной жизни.

Сериал породил множество интернет-мемов, в которых герою Норриса приписывали поистине сверхъестественные способности — от «способности побеждать само понятие смерти» до «отбрасывания тени даже в полной темноте».

В 2005 году вышло продолжение — фильм «Крутой Уокер: Испытание огнем», а в 2020-х состоялся перезапуск сериала под названием «Уокер», где главную роль исполнил Джаред Падалеки, известный зрителям по «Сверхъестественному».

«Неудержимые 2» (2012)

Умер Чак Норрис: лучшие фильмы и сериалы с актером Кадр из к/ф «Неудержимые 2», реж. Саймон Уэст, 2012 г.

В 2012 году Чак Норрис присоединился к звездному составу франшизы «Неудержимые 2» — фильму, который собрал вместе легенд жанра боевиков. В этой ленте отряд под предводительством Барни Росса (Сильвестр Сталлоне) отправляется на задание в Албанию — найти и забрать таинственный кейс из рухнувшего самолета.

Однако операция идет не по плану, и то, что казалось рутинным заданием, оборачивается смертельно опасным столкновением с жестокими террористами.

В компании с такими гигантами, как Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Жан-Клод Ван Дамм, Арнольд Шварценеггер и Дольф Лундгрен, Норрис появился в роли легендарного снайпера. Его появление в кадре было обыграно с отсылками к знаменитым интернет-мемам о «сверхчеловеке» Норрисе, что добавило фильму особой ностальгической иронии и вызвало у зрителей теплую улыбку.

«Неудержимые 2» стали своеобразным мостом между поколениями, напомнив о золотой эпохе боевиков и позволив легендам жанра в последний раз собраться вместе.