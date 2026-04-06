Штиль в постели: что делать, если у мужа начались проблемы с потенцией

Тема проблем потенции очень сложная и скользкая. Многие мужчины до последнего стараются ее отрицать и вместо похода к врачу пользоваться разными подручными средствами — от виагры и секс-игрушек до чего-то совсем странного и кустарного, порой даже сильно вредящего их здоровью.

Страдают от этого и их женщины: все же плохая потенция сказывается на сексуальных отношениях и близости пары в целом. Но как поднять сложную тему в разговоре с партнером? И что делать, если он воспринимает в штыки как ее, так и идею пойти к врачу в принципе?

Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала Анастасия Суфиева — психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт.

Откуда возникают проблемы с потенцией

«Мужу 38 лет. К врачу после разговора он пошел, но лечиться не хочет, а, по словам врача, проблемы усугубятся и будут необратимыми. Что делать? Думаю об уходе, так как на горизонте уже есть подходящий вариант», — написала наша читательница.

По словам психолога, при наличии подходящего варианта замены своего мужчины, проблемы есть не только со здоровьем супруга, но и с отношениями в целом — они, судя по всему, переживают кризис. И здесь нужно рассматривать проблему со всех сторон.

«Вообще негативная ситуация с потенцией оказывает влияние и на самооценку мужчины, и на атмосферу в паре. И важно понять, что это проблема, которую можно и нужно решать совместно», — подчеркнула Суфиева.

Но как правильно обсудить это с партнером, какие шаги к лечению нужно предпринимать, какие альтернативы интимности существуют, и что делать, если мужчина отказывается лечиться? Как раз это и разберет подробно психолог.

По словам Анастасии, к физиологическим причинам проблем с потенцией относятся сосудистые заболевания, диабет, гормональные нарушения, длительный прием некоторых лекарств, а также курение, ожирение, гипертония.

«К психологическим причинам относится стресс, тревога за потенцию, депрессия, усталость, страх за эрекцию. Отношения внутри пары тоже могут влиять: это конфликты, критика, проблемы, связанные с зачатием. Важно помнить, что у каждого своя история. И подход к лечению должен быть целостным. Это медицинское обследование, психологическая поддержка и работа над самими отношениями», — отметила она.

Как проблемы с потенцией у мужа влияют на женщину

Как отметила психолог, женщина из-за проблем с эрекцией у партнера может почувствовать себя отвергнутой, менее сексуальной и начать тревожиться за отношения и в целом за будущее пары.

Недостаток открытого разговора о проблеме часто приводит к избеганию близости и увеличению дистанции между партнерами.

«Секс — это не только половой акт. Женщинам важно получать эмоциональную, чувственную близость. Когда партнер отстранен не только физически, но и эмоционально, снижается удовлетворенность отношениями, и возникают риски эмоциональной связи с кем-то еще. Роль женщины в таких ситуациях может включать заботу о себе, создание обстановки безопасности в отношениях без принуждений и без скрытого давления на партнера», — объясняет эксперт.

Что можно сделать прямо сейчас? Первым шагом будет откровенный разговор. Без обвинений, без претензий, с «я-высказываниями» и конкретизацией своих чувств. Можно сказать супругу: «Мне важно сохранить наши отношения, и мне становится тревожно, когда мы отдаляемся. Я хочу понять, как ты себя чувствуешь и что может нам помочь».

Второй шаг — совместное обращение к врачу.

«Объясните, что эректильная дисфункция может иметь физические и психологические корни, и лечение часто бывает эффективным», — отметила специалист.

Важные вопросы, которые стоит задать врачу: есть ли гормональный дисбаланс, диабет, высокое кровяное давление? Могут ли влиять на эрекцию прием лекарств, образ жизни?

Третьим шагом будет обсуждение вариантов лечения.

«Это может быть какое-то медикаментозное лечение после консультации с врачом или же лечение главного заболевания, если эректильная дисфункция связана с диабетом, гипертонией, депрессией, тревогой, психотерапия и секс-терапия. Часто работа над тревогой, стрессом и формированием более комфортной интимной близости помогает в решении проблемы», — рассказывает Суфиева.

Также психолог советует попробовать предложить партнеру парную или индивидуальную терапию, где можно поговорить о чувствах, о страхах, об ожиданиях в безопасном пространстве.

Шаг четвертый — работа над отношениями и над интимной близостью.

Сексолог советует разнообразить сексуальную жизнь и расширить понятие интимности. Не только секс как половой акт, но и прелюдию: поцелуи, массажи, секс-игры, взаимная мастурбация, эмоциональная близость, совместное время без давления на секс.

«Придумайте план Б для сексуальной жизни. Если лечение задерживается, договоритесь о времени и варианте близости, обсудите ваши предпочтения и желания и рассмотрите, какие варианты вам подходят», — также подметила она.

Пятый шаг — это изменение образа жизни и профилактика.

«Подключайте регулярную физическую активность, здоровое питание, отказ от курения, ограничьте алкоголь, контролируйте массу тела. Смотрите, чтобы у вас был достаточный сон. Учитесь управлять стрессом, и вам в этом может помочь медитация, дыхательные практики, йога, психотерапия для снижения тревожности», — советует Суфиева столкнувшимся с проблемой мужчинам.

А женщинам она рекомендует поддерживать партнера эмоционально, без давления, без стыдливых комментариев и с уважением к его темпу.

Как справиться с эректильной дисфункцией вместе

«Создайте план действий на ближайшие две-четыре недели. Согласуйте дату визита к врачу, подготовьте список вопросов, которые вы будете задавать, обсудите с партнером, какие формы близости будут вам комфортны, установите небольшие, но целевые шаги, например, через две недели сходить на обследование, обсудить результаты и договориться, дальнейшие действия и поддержку друг друга», — советует эксперт.

Если мужчина все же отказывается лечиться, вам нужно признать реальность. Негативный исход возможен, но не обязательно произойдет сразу. Также стоит попробовать психологическую и сексуальную терапию без ожидания мгновенных решений, посмотреть альтернативы.

«Можно продолжать жить вместе и работать над отношениями, но определить, на какие компромиссы вы готовы пойти. Возможно, потребуется временная пауза или раздельное проживание. Важно не забывать также, также не стоит забывать о своем эмоциональном благополучии», — подытожила специалист.

Также она напоминает, что проблемы с потенцией требуют комплексного подхода. Сюда относится медицинская оценка, психологическая поддержка, работа в паре, индивидуальная работа над отношениями. Важно помнить, что эректильная дисфункция не делает мужчину плохим человеком. Это медицинская или психологическая проблема, которая может быть решена или улучшена. Часто ранняя диагностика повышает шансы на восстановление близости, отношений и здоровья.

Причины проблем с потенцией

Биологические причины — это, прежде всего, сосудистые заболевания (около 50% случаев): атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. Они нарушают приток крови к половому члену.

Важную роль играют гормональные нарушения: низкий уровень тестостерона (гипогонадизм), заболевания щитовидной железы (гипер‑ или гипотиреоз), гиперпролактинемия. Сахарный диабет и метаболический синдром тоже негативно влияют на эректильную функцию — повреждают нервы и сосуды.

Неврологические расстройства (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт, травмы спинного мозга, эпилепсия, болезнь Альцгеймера) нарушают передачу нервных импульсов, необходимых для эрекции. В частности, диабетическая нейропатия (повреждение периферических нервов при сахарном диабете) может стать причиной ЭД.

К проблемам с потенцией приводят и урологические заболевания: простатит, доброкачественная гиперплазия или рак предстательной железы, травмы и операции на органах малого таза. Болезнь Пейрони (образование рубцовой ткани в пенисе) и приапизм (длительная болезненная эрекция, не связанная с возбуждением) также способны вызвать ЭД.

Вредные привычки усугубляют ситуацию: курение замедляет кровоток, а злоупотребление алкоголем повреждает нервную систему.

Некоторые лекарственные препараты — антидепрессанты, антигипертензивные средства (диуретики, бета‑блокаторы), антиандрогены — могут вызывать ЭД как побочный эффект.

Среди прочих биологических факторов: ожирение, высокий уровень холестерина, анемия, хроническая почечная недостаточность, цирроз печени, гемохроматоз.

Психологические причины не менее значимы. Стресс и хроническая усталость напрямую влияют на либидо и потенцию: эмоциональное истощение и отсутствие отдыха снижают сексуальную активность.

Тревожность и неуверенность в себе провоцируют «синдром ожидания сексуальной неудачи»: мужчина заранее предполагает проблему и невольно блокирует механизмы возбуждения.

Депрессия угнетает общий жизненный тонус, снижает самооценку и интерес к сексу. При депрессивных расстройствах падает выработка нейромедиаторов (серотонина, дофамина), важных для либидо и эрекции.

Проблемы во взаимоотношениях — конфликты с партнершей, эмоциональная холодность, отсутствие доверия — могут стать серьезным блоком для здоровой сексуальной жизни.

Психотравмы (неудачный первый сексуальный опыт, насилие, жесткие моральные установки, табуирование темы секса) способны привести к психогенной импотенции.

Наконец, чрезмерное увлечение порнографией создает завышенные ожидания от половой жизни, вызывая внутреннее напряжение и затрудняя естественную реакцию на реального партнера.