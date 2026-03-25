Домашнее насилие и борьба за дочку: Алибасов-младший выясняет отношения с женой

Шоумен Бари Алибасов-младший делит дочь с десятой женой

Десятая жена Бари Алибасова-младшего обвинила его в домашнем насилии. Действительно ли мужчина пытался задушить девушку? Почему он запрещает ей видеться с их общей дочерью? Что стало причиной разногласий в звездном семействе? И какую правду о своем браке раскрыли сами супруги в эксклюзивных интервью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Со мной он всегда был хорошим. Был тот случай 30 июня, когда он меня ремнями связал, но он тогда попросил прощения», — рассказывает жена шоумена Арина Алибасова.

Шоу-бизнес обсуждает новый скандал с участием Бари Алибасова-младшего. Еще недавно предприниматель признавался в любви своей десятой жене и радовался появлению на свет второй дочери. А теперь Арина обвинила мужа в жестоком избиении и написала заявление в полицию.

«Сначала он мне просто бил пощечины. На кровать положил, зажал шею рукой и начал душить», — уточняет жена Алибасова-младшего.

По словам девушки, все случилось в тот день, когда она после работы задержалась с подругами. Между ней и Бари произошла ссора, а утром следующего дня — драка.

«Я захожу, ложусь на кровать, хочу его поцеловать. Он на меня смотрит и говорит: „Фу, какая ты мерзкая, какая ты отвратительная“», — вспоминает супруга шоумена.

Арина делится: именно ее трудоустройство стало началом конца их счастливого брака. Причем девушка вообще не собиралась так рано выходить из декрета.

«У Бари перестал идти хоть какой-то заработок. В августе, когда у него закончились все инвесторские деньги, я была вынуждена выйти тогда на работу, несмотря на то, что дочери на тот момент было пять месяцев», — отмечает она.

У Алибасова есть своя версия событий. Он уверяет: Арина лжет. И говорит, что главная причина их конфликтов — зависимость молодой мамы.

«Ее сразу сделали главврачом и нагрузили соответствующей ответственностью. При этом главврач — это тот человек, который закупает наркотические вещества. И, естественно, Арина встала перед искушением во время депрессии начать потихонечку брать эти таблеточки для себя. Через полтора месяца она, конечно, превратилась в овоща, который выронил один раз моего ребенка прямо из рук», — говорит шоумен.

Алибасов признается: он с самого начала знал, с кем идет в ЗАГС. Арина не стала скрывать от него темную правду о своем прошлом.

«Она же у меня чемпионка России по шахматам. И ей это чемпионство далось очень сложно. Ее отец физически бил до крови каждый раз, когда она занимала не первое место на чемпионате. И в 18 лет, когда она поступила наконец-то в вуз и получила право жить отдельно, устроилась в стрип-клуб. Индустрия развлечений, особенно ночных развлечений, сопряжена с веществами, с наркотическими веществами. Она мне рассказала, что два года была в зависимости», — заявляет шоумен Бари Алибасов-младший.

Но девушка говорила, что прошла лечение и поборола вредные привычки. Бари не сомневался в искренности ее слов. До того самого дня, пока она не задержалась после работы с подругами.

«Она заползла буквально. На четвереньках подползла к комоду, достала нижний ящик, послышался вот этот хруст доставаемых таблеточек», — делится сын продюсера Бари Алибасова.

«Я не выдержала и приняла препарат, который мне до этого назначал врач от бессонницы, от тревоги. Спустя минут пять-десять вскакивает с кровати и говорит: „Тебе нужно срочно вызывать капельницу. Если ты сейчас не вызовешь капельницу какую-то любую, чтобы она срочно приехала, я все таблетки в доме, которые есть, запихаю тебе в рот, вызову скорую помощь, и тебя в дурку на два месяца упекут“», — рассказывает Арина Алибасова.

Она согласилась поставить капельницу, лишь бы муж от нее отстал. А утром увидела, как тот собирает вещи. Причем не только свои, но и дочери.

«Залез в мой телефон. Как он сказал, что хотел найти там любовников моих. Любовников он там моих не нашел, зато нашла переписку с адвокатом», — уточняет жена Бари Алибасова-младшего.

«Адвокат ей посоветовал создать историю, в которой я ее бью. В этой переписке она отправляет ему все синяки, которые у нее когда-либо были. То есть ключевая ее задача — это выставить меня монстром, с которым нельзя оставить ребенка», — говорит шоумен.

Арина, в свою очередь, уверяет: она ничего не выдумывает. По словам девушки, Бари часто ведет себя неадекватно. В распоряжение программы «Светская хроника» она предоставила аудиозапись, на которой, как уверяет женщина, есть свидетельства того, что муж ее бьет.

«Не трогай. Не трогай. Ну не трогай. Ну не трогай. Пожалуйста, нет. Нет. Нет. Нет. Отдавай. Что же ты… Господи!» — кричит супруга шоумена на записи.

Алибасова рассказала, что они ходили на семейную психотерапию.

«Психолог позвала меня на индивидуальную консультацию, после которой сказала: „Вы знаете, вам следует уйти от мужа, он садист“», — делится жена предпринимателя.

Арина до последнего надеялась, что супруг изменится, но в итоге, по ее словам, Бари решил забрать ребенка и уехать. Девушка попыталась его остановить, все закончилось плачевно.

«Он меня на кровать положил, зажал шею рукой и начал душить. Я подбежала, открыла на такое вот маленькое проветривание прям окно и начала кричать: „Помогите, помогите“», — вспоминает Арина Алибасова.

«Приехала полиция. Полиция увидела ее абсолютно нетронутую в невменяемом состоянии. Естественно, абстиненция на следующий день, отходняки начинаются», — подчеркивает шоумен.

Сейчас Алибасов вместе с дочерью Эммой живут в квартире у его отца. Бари уверяет, что не собирается лишать ребенка матери и не препятствует их общению. Главное, чтобы жена приходила на встречи в адекватном состоянии. Шоумен разрешает видеться с Эммой только в его присутствии. На кадрах — их совместная прогулка, за которой пристально наблюдает Бари.

«Она очень долго меня обнимала. Мы с ней потерлись носиками. Я ее покормила, там же в кафе попоила. Два часа прошло, и ровно в это время он ее забрал, карета превратилась в тыкву, и он ушел с ней», — заявляет жена Алибасова-младшего.

Бари считает, что девочке намного лучше с ним в Москве, чем с мамой в Нижнем Новгороде. Отстоять свою правду он намерен через суд с помощью адвоката Юлии Вербицкой-Линник.

«Она уже в Нижнем Новгороде, одной бумагой разбив, получается, все хотелки моей любимой жены, уже доказала свой потрясающий профессионализм», — подчеркивает шоумен.

«Я не думала, что мне придется бороться за свою же дочь и доказывать всем, что я хорошая мать», — признается Арина Алибасова.

Предприниматель делится: в этой ситуации он больше всего переживает за Эмму. И очень надеется, что они с ее мамой смогут решить все проблемы, а возможно, даже снова стать счастливой семьей. Но в свете сложившейся ситуации и взаимных обвинений в это верится с трудом.