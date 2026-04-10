Что происходит с мужчинами после 40: все о кризисе среднего возраста и как его пережить

Кризис среднего возраста — не слабость и не каприз, а психологический этап, с которым сталкиваются многие мужчины в возрасте 35–55 лет. Он проявляется по-разному: от тревожности и разочарования до физических недомоганий, которые часто списывают на возраст. Но главное — кризис не вечен.

Подробно о нем эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала психолог Юлия Лаврова.

Как кризис среднего возраста выражается у мужчин

Кризис среднего возраста — это достаточно сложный период для мужчин. Женщины его, по словам психолога, как правило, проходят легче.

«Потому что женщины могут пойти, например, пообщаться с подругой, могут сходить по магазинам, переключиться, заняться каким-то хобби. Зачастую у женщин в арсенале есть ряд занятий, которые могут помочь в преодолении кризиса. Мужчины же более закрыты, и они не всегда понимают, что у них идет кризис среднего возраста и что им нужна помощь близкого человека. Они стараются с этим состоянием справиться сами, то есть попросту замалчивают его», — объясняет психолог.

Выражается этот кризис по-разному. Изменения появляются даже на физическом уровне: бессонница, головные боли, повышение артериального давления, которые воспринимаются просто как возрастные, и потому почти всегда игнорируются. И это не говоря о психологическом состоянии…

«Сложно сказать, что этот период затрагивает всех мужчин — такого в психологии нет, что каждый человек неминуемо пройдет через кризис среднего возраста. Порой это происходит бессимптомно за счет благополучия и гармонии во всех сферах жизни», — отметила эксперт.

Но все же в наше время кризис среднего возраста встречается у большинства людей, и у мужчин он происходит в достаточно большой возрастной промежуток — от 35 до 55 лет. Все связано с тем, что какие-то этапы разные люди проходят раньше, какие-то позже. Как признается Лаврова, у психологов даже есть шутка: иногда и в 50 лет люди бывают подростками.

Вообще кризис среднего возраста — это этап, в который человек начинает подводить определенные промежуточные итоги своей жизни. Грубо говоря, это середина жизни, хотя на деле это не так. И мужчина думает: «А что я сделал за это время? А смог ли я добиться успеха? Смог ли я создать ту семью, которую хотел?».

Причем под «хотел» может оказаться разное: как одна семья, так и пять — пять бывших жен и дети от каждой… То есть все зависит от ситуации и личной оценки.

Почему мужчинам так сложно пережить кризис среднего возраста

Почему еще мужчинам сложнее в этом плане преодолеть этот кризис? Потому что, например, если женщина может оценить себя со стороны семьи и материнства, то мужчина часто начинает анализировать финансовую сферу, реализацию своих амбиций.

«За счет того, что человеческое воображение очень богатое, и в детстве, в подростковом возрасте и в юности все такие максималисты, которые рисуют себе сказку. А как подходит 40 или 50 лет, до которых сказка так и не реализовалась — приходит невероятное разочарование, горевание для психики: отрицание, гнев, депрессия и отчаяние… И только потом человек начинает заново учиться жить», — объясняет Юлия.

Кроме того, кризис среднего возраста часто сопровождается какими-то социальными изменениями в жизни человека. Распадаются семьи, друзья перестают общаться, бывают проблемы с родителями. Почему? Потому что мужчина делает определенную переоценку. Он понимает, что ему как будто что-то нужно поменять, и начинает менять в социальных связях.

В этот момент человек достаточно сложен в коммуникации. И когда его близкие не понимают, что на самом деле он находится в кризисе, они на него тоже начинают реагировать, иногда очень эмоционально. Поэтому об этой теме важно разговаривать.

Ведь если супруга будет понимать, то она сможет быть к внимательнее по отношению к мужу, терпимей, понимая, что на самом деле идут очень серьезные изменения в его психике — переоценка ценностей и даже, можно сказать, экзистенциальный кризис, то есть попытки понять, а для чего он вообще живет.

«Что интересно — кризис среднего возраста не зависит от благосостояния. То есть, по негативной окраске он он может быть даже сильнее у тех людей, которые всего добились, чем у тех, у кого еще планы и цели не реализованы. Потому что чрезмерно успешный мужчина может начать думать, что раз у него уже все есть, если он реализовал все мечты и планы, то что ему делать дальше?» — отмечает психолог.

В чем опасность кризиса среднего возраста у мужчин

Чем опасным сопровождаются кризисы среднего возраста для мужчин? Кроме соматических болезней, бессонниц, изменения давления, головокружения, головных болей и мигреней, у них может случиться очень неожиданный уход в зависимости.

«То есть мужчина мог совершенно вести нормальный образ жизни, и именно в кризис среднего возраста у него либо усугубилась, либо появилась какая-то зависимость. Это может быть употребление веществ, игромания, лудомания — все что угодно.

Почему это происходит? Зависимость тут выступает способом побега от реальности. То есть психика защищается и адаптируется через избегание», — объясняет Лаврова.

Как мужчине правильно пройти кризис среднего возраста

Но как мужчинам правильно пройти кризис среднего возраста? Во-первых, важно просвещение, знание — это, по словам психолога, уже будет большим подспорьем и опорой для психики.

«Я считаю, что оно находится на первом месте, потому что решает проблему на 50%», — подчеркивает эксперт.

Второе — это общение с людьми, с которыми можно поделиться тем, что тревожит. Может оказаться, что близкие это переживали и проходили, особенно те, кто старше и мудрее мужчины. Только этот факт уже может его поддержать и дать надежду, что он и сам пройдет кризис спокойно и безболезненно.

Также важно знать все этапы кризиса среднего возраста — это поможет понять, что он конечен, и что его будет ждать дальше по части эмоций и тревог. И что совсем скоро будет принятие, а, значит, и выход на новый уровень развития его личности.

«Еще можно помочь своему организму за счет сбалансированного режима: не потреблять много негативной информации, пораньше ложиться спать, стараться высыпаться и больше двигаться. Обязательно менять визуальную картинку, менять ощущения. Мы часто не видим, что вокруг много прекрасного, а на самом деле, даже выйдя погулять в парк или к ближайшему водоему, можно получить очень много позитивных чувств. Потому выходить на прогулку не просто можно, а даже нужно, стоит буквально заставлять себя это делать», — советует Юлия.

Кроме того, подойдут различные психологические методы. Например, спокойная и ресурсная психологическая литература, которой сейчас в избытке. Видео, медитации, арт-терапия и любой вид творчества в принципе, так как сублимация любой энергии в процесс творения, особенно негативной, позволяет ее безопасно выплеснуть. По словам психолога, это самый безопасный и совершенный механизм психологической защиты, к тому же, социально приемлемый.

«Если вам тревожно или вы расстроены, то нарисуйте эти эмоции на бумаге и запустите их куда-нибудь самолетиком — сами удивитесь, насколько вам станет легче.

Пишите рассказы, напишите книгу, расскажите бумаге о том, что вы переживаете. Может быть, из этого потом получится шедевр, который обретет много читателей. Пишите стихи, песни. Все это помогает выйти мало того, что новым, так еще и более реализованным человеком», — добавляет она.

Если мужчина застрял в кризис среднего возраста

Длиться кризис среднего возраста должен не больше полутора лет. Но бывают случаи, когда человек в нем застревает. Сравнить это, по мнению специалиста, можно с патологическим гореванием.

«Например, если человек неправильно проходит горевание, то есть патологически застревает в нем, то организм начинает рушиться на уровне физиологии. Потому затягивание кризиса очень опасно для мужчины», — подчеркивает она.

Также Юлия Лаврова советует как можно скорее обратиться к специалистам тем, кто заметил у себя или у близкого такие многолетние симптомы, как общая усталость, проблемы с подъемом по утрам, отсутствие сил на общение с людьми и нездоровое желание изоляции и уединения. Это могут быть невролог, психолог, психотерапевт и психиатр.

«Здесь уже человек не всегда может отследить свое состояние. И если его вовремя не остановить, то состояние может перейти в очень тяжелую соматику, которая повлияет даже на внутренние органы», — подытоживает специалист.