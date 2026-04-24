Жизнь за решеткой: как устроен быт заключенных в «Черном дельфине»

В Оренбургской области, всего в 20 минутах от границы с Казахстаном, в городе Соль-Илецк расположена известная исправительная колония. Ее называют «Черный дельфин» и считают одной из самых мрачных тюрем России, где заключенные отбывают пожизненное наказание.

Вокруг этого места ходит много слухов. Например, что заключенные передвигаются вне камер только согнутыми в три погибели, а на головах у них мешки, чтобы не запомнить планировку здания, и общаться нельзя даже с сокамерниками.

Но правда ли, что это мифы? Или все-таки с убийцами и педофилами обращаются куда строже?

Четыре уровня

www.legion-media.com/PhotoXPress.ru

Прежде чем попасть в самую охраняемую зону, стоит разобраться, какие вообще режимы существуют в этой системе. «Черный дельфин» — это не только исправительная колония для приговоренных к пожизненному лишению свободы. Здесь есть несколько уровней, от самого мягкого до максимально жесткого.

Самый легкий вариант — исправительный центр, который находится в ста километрах от колонии. Там осужденные только ночуют, а днем работают на свободе. Они могут пользоваться мобильными телефонами, передвигаться на личном автомобиле, их трудоустраивают в основном на фермы.

Следующая ступень — колония-поселение. На территории таких учреждений заключенные занимаются строительством, а за периметром — животноводством и растениеводством. У есть колбасный цех, молочный завод, своя ферма. Продукция поступает не только в «Черный дельфин», но и в обычные магазины области.

Строгий режим — это уже полноценная колония. Здесь осужденные готовят еду, убирают территорию, стирают белье. На производственной зоне делают качели, мангалы, мусорные контейнеры,.

И наконец, верхушка пирамиды — пожизненное лишение свободы. Заключенные этой категории не имеют свободного передвижения. Они находятся либо в жилой камере, либо в рабочей. Именно к ней и относится «Черный дельфин».

Полмиллиарда прибыли на заключенных

www.legion-media.com/PhotoXPress.ru

Тут заключенные также трудятся в цеху по производству обуви и форменного обмундирования. Начальник колонии Юрий Коробов, который работает в этой системе уже много лет, а руководит в самом учреждении более семи лет, показал журналистам канала «Коллектив» образцы продукции, которую делают заключенные: хромовые ботинки для личного состава, фуражки, головные уборы для сотрудников силовых структур.

«Здесь от 30 до 40 пар в день. Это верха обуви. Также шьем головные уборы для сотрудников и спецконтингента. В прошлом году выиграли госконтракт на пошив формы для ФСИН», — рассказывает он.

Но самое удивительное — это финансовая самостоятельность колонии.

«За 2025-й и 2024-й годы два года подряд практически полмиллиарда составила прибыль. Федеральный бюджет на развитие производственного сектора, на капитальный ремонт и на строительство на протяжении восьми лет в это подразделение ничего не выделял. Все делается за счет производства», — говорит Коробов.

Трехэтажное здание, где трудятся заключенные, построили за один год силами самих осужденных. Здесь есть все: рабочие места, санузлы, душевые кабины, сплит-системы для комфортной температуры. Каждый пост оборудован монитором, через который видно два ракурса производственного участка — полный контроль техпроцесса.

Осужденные обязаны работать, и это не просто дисциплинарное требование, а способ их содержания.

«В среднем за январь средняя заработная плата (у заключенных. — Прим. ред.) — 20 тысяч и 540 рублей. Мы стремимся к МРОТ (27 тысяч и 930 рублей). Думаю, эти результаты будут достигнуты», — поясняет начальник.

Наличные деньги заключенным запрещены. Все средства хранятся на лицевых счетах. Осужденный может написать заявление, чтобы купить продукты или предметы первой необходимости, перевести деньги родственникам. Некоторые к моменту освобождения накапливают приличные суммы.

«Были осужденные строгого режима, которые освобождались, и на счету у них было свыше 200 тысяч рублей. А на сегодняшний день у всех осужденных на депозите лежит более 20 миллионов рублей», — приводит цифры Юрий Петрович.

Правда, на полную себеокупаемость колония еще не вышла.

«Это грубовато — полная самоокупаемость. В плане того, что на содержание осужденных — сколько он покушал, сколько он оделся, сколько на него потрачено топливно-энергетических ресурсов — это все окупается за счет производства. Но мы не берем в счет заработную плату личному составу. Здесь аналитику не проводили», — разъясняет эксперт.

Царские корпуса и современный комфорт

www.legion-media.com/PhotoXPress.ru

Проходные коридоры между корпусами полностью металлизированы — это сделано для безопасности и минимизации лишних движений. Осужденные не видят, что происходит вокруг, что также помогает избежать конфликтов.

Один из корпусов здесь называют «царским» или «екатерининским» — он был реконструирован еще в 1912 году при Николае II. Камеры оборудованы металлическими дверями. У каждой — ящик для средств гигиены и станков для бритья, которые выдают под контролем, а потом собирают обратно, чтобы исключить членовредительство.

Внутри камеры для пожизненно осужденных — полноценный санузел с унитазом (а не сосуд, еще называют «параша», как во многих тюремных камерах), отсекающая решетка от окна, видеонаблюдение.

Есть пятиместная лавочка со столом, у каждого своя тумбочка для продуктов. Даже работает телевизор с кабельным телевидением. Правда, сам ТВ они покупают самостоятельно или просят родственников.

«Осужденные сами переключать (телевизор. — Прим. ред.) не могут. Мы транслируем фильмы патриотического направления, культурные программы, новостные передачи. Все утверждается мной. Нельзя показывать сцены жестокости, насилия — это может неправильно воспринять и проявиться агрессия», — объясняет сотрудник ФСИН.

Для осужденных строгого режима условия немного иные, но тоже весьма достойные. В спальном расположении — сплит-система, видеонаблюдение. Санузел выложен плиткой, использован армобетон, чтобы все было антивандально.

Распорядок дня в колонии «Черный дельфин»

www.legion-media.com/PhotoXPress.ru

У заключенных всех категорий четкий распорядок, который соблюдается неукоснительно.

«Обязательно мы не должны обделять восьмичасовым сном — восемь часов непрерывного сна. В шесть часов утра — подъем, физзарядка, туалетные мероприятия, уборка камеры, вывод на работу. Рабочий день семичасовой, шестидневная неделя, в субботу — пять часов. После работы — личное время, культурно-массовые мероприятия, просмотр телепередач, ужин, подготовка ко сну. В десять часов вечера — отбой», — перечисляет специалист.

Прогулочные дворики в колонии «Черный дельфин»

www.globallookpress.com / © Komsomolskaya Pravda

Прогулочный дворик для пожизненно осужденных — это небольшое бетонированное пространство под открытым небом, накрытое сверху металлической решеткой. Есть скамейка, часть дворов оборудована спортивным инвентарем — турником и брусьями.

На прогулки выводят по камерам, и длятся они до двух часов в сутки. За хорошее поведение, по словам начальника колонии, время могут и продлить.

Наблюдают за осужденными как снизу, где они заходят, так и сверху, где установлена решетка.

Заключенным также запрещено перекрикиваться. Если кто-то нарушает правила, прогулку немедленно прекращают.

Свидания и связь с внешним миром

www.legion-media.com/PhotoXPress.ru

Для тех, кто сидит пожизненно, главные эмоции — это ожидание. Ожидание свидания, телефонного звонка, даже получения зарплаты, чтобы купить что-то вкусное.

«Он ждет этого телефонного переговора. Он ждет заработную плату, чтобы купить себе продукты. Для нас это мелочи, для них — интересное, долгожданное, к чему они стремятся. Вот к этим мелочам. Это все привело к их деяниям. Если бы они не сделали, все было бы по-другому», — говорит начальник.

Связь с родными не всегда прерывается. Матери, отцы, сестры, братья, жены с детьми приезжают десятилетиями, многие не расторгают браки.

Был даже случай, когда женщина с двойным гражданством России и Германии официально зарегистрировала брак с пожизненно осужденным и обвенчалась с ним в церкви.

«Для меня до сих пор загадка, если честно. И для батюшки, который венчал. Он проводил разъяснительную беседу с ней на протяжении получаса. Но она приняла решение», — признается Коробов.

«Этим шансом еще никто не воспользовался»

Марина Круглякова/ТАСС

Руководитель регионального управления ФСИН Сергей Васильевич Поршин, который работает в этой системе с 1992 года, хорошо знает менталитет заключенных.

«Шанс есть — через 25 лет они могут подать прошение об условно-досрочном освобождении. Но этим шансом еще никто не воспользовался. Ни в Оренбургской области, ни в других регионах. Ни одного», — говорит Поршин.

По словам эксперта, искреннее раскаяние среди пожизненно осужденных — огромная редкость.

«Если человек совершил убийство — это же не муху прихлопнуть. Все равно есть какое-то отклонение. Единицы раскаиваются. В основном нет. Они уже осознали, что не выйдут. Их раскаяние никому не нужно», — считает Поршин.

Мифы о «Черном дельфине»

www.legion-media.com/PhotoXPress.ru

Самые страшные слухи о колонии связаны с условиями передвижения заключенных. Якобы их выводят из камер только в мешках на голове и со связанными руками. Начальник колонии категорически опровергает это.

«Где-то байки, что маски, передвижения, руки за спину… Ничего этого нет. Ходят осужденные нормально, стоя. Без применения специальных средств — наручников. Ни в какой позе согнутой они не передвигаются», — заявляет Юрий Петрович.

А что насчет запрета общаться?

«Конечно, можно разговаривать, беседовать, рассказывать. Запрещено выражаться нецензурными словами, использовать жаргонные выражения. Это 110-м приказом правил распорядка определено», — поясняет он.

Храм внутри колонии «Черный дельфин»

Марина Круглякова/ТАСС

На территории учреждения есть православный храм. Иконы, витражи, алтарь, семисвечник, даже люстра — все сделано руками осужденных и вырезано из дерева.

Осужденные строгого режима приходят сами. Батюшка всегда в сопровождении правоохранителей, и наедине заключенных с ним не оставляют. Поэтому общаются они через решетку.

Для мусульман тоже есть молельная комната.

История негласного имени колонии «Черный дельфин»

Марина Круглякова/ТАСС

Символ колонии — фонтан с двумя черными дельфинами. По легенде, его изготовил пожизненно осужденный маньяк. Правда, как оказалось, это не совсем так.

«В конце 1990-х годов администрация решила украсить фасад. Предлагали медведей, но дельфины — вода — подходят для фонтана. Сделали из арматуры, цемента и песка двух дельфинов. Потом в 2000 году перед приездом корреспондентов их покрасили в черный цвет, потому что денег на хорошую краску не было. Журналист сфотографировал на фоне этих дельфинов этап и подписал: „ИК-6 (Черный дельфин)“. Так и пошло. Но этих дельфинов делали не пожизненно осужденные. Тогда их вообще не было. Это был особый режим, обычные осужденные. Их даже никто не помнит», — раскрывает тайну Коробов.

Интересно, что каноничных дельфинов можно увидеть только внутри колонии. А тех, возле которых рэпер Гио Пика читал свой трек про «Черный дельфин», поставили позже — у входа, и сфотографироваться с ними может любой желающий.