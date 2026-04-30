Киберэксперт заявил об отсутствии нареканий к уровню защищенности «Макса»

Лилия Килячкова
Павел Мясоедов объяснил, откуда у пользователей мессенджера появилась метка о «шпионском программном оборудовании».

В работе отечественного мессенджера «Макс» отсутствуют какие-либо проблемы с защищенностью пользовательских данных. Об этом сообщил киберэксперт и гендиректор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов, комментируя инцидент с появлением у пользователей метки о «шпионском программном оборудовании» (ПО).

По его словам, уровень надежности сервиса находится на высоком уровне и не вызывает нареканий. Специалист подчеркнул, что мобильное приложение мессенджера никак не затронуто данным инцидентом, а сама проблема носит технический характер и связана с алгоритмами внешних систем фильтрации трафика.

Причиной появления тревожных уведомлений стала реакция системы Cloudflare на стандартные инструменты веб-аналитики, размещенные на портале max.ru. В частности, защитные механизмы ошибочно идентифицировали счетчики Яндекс Метрика и Mail.ru как подозрительное оборудование.

Мясоедов уточнил, что автоматика мессенджера получила отметку о «шпионском ПО» из-за специфических настроек обмена данными по международному стандарту CORS. Эксперт напомнил, что подобные ложные срабатывания случаются регулярно.

Например, осенью прошлого года из-за аналогичных сбоев на портале Cloudflare под временную блокировку по всему миру попадали такие крупные ресурсы, как соцсеть X, стриминг Spotify и сервис ChatGPT. Проблема обычно решается в течение нескольких дней через подачу апелляции о некорректной классификации сайта.

