В Нижнем Новгороде состоялась четвертая акция «Особенности национальной уборки»

Лилия Килячкова
Город стал первой точкой масштабного маршрута чистоты, который охватит десятки российских регионов в новом сезоне.

Четвертый сезон масштабной всероссийской эколого-патриотической акции под названием «Особенности национальной уборки» стартовал в Нижнем Новгороде.

Нижний Новгород заслуженно занимает статус одного из ключевых культурных, исторических и общественных центров Приволжья. В соответствии с указом президента России Владимира Путина, 2026 год объявлен Годом единства народов страны, что придает акции дополнительную значимость.

Повестка перекликается с идеей проекта «Особенности национальной уборки», направленного на сплочение многонационального общества через заботу о природе и развитие экологической культуры в регионах.

«Сегодня особенно важно, чтобы забота о природе становилась частью общественной культуры, частью повседневной ответственности каждого человека», — отметил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

За три года существования акция охватила уже 30 субъектов Российской Федерации. За это время в акциях поучаствовало свыше 37 тысяч добровольцев, которым удалось собрать более 400 тонн различных отходов. В этом году в координации работ и очистке площадок приняли участие 700 представителей движения «Волонтеры Победы».

Нижегородский этап открывает масштабный экологический маршрут, который пройдет по всей стране. Кроме того, участники получили возможность передать свои идеи и предложения по улучшению экологической ситуации представителям фонда «Компас», который сопровождает проект.

