В Китае при загадочных обстоятельствах погибли четверо российских моряков

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 49 0

Родственники отказываются от кремации без вскрытия.

Четверо российских моряков погибли в Китае — что случилось

Фото: 5-tv.ru

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Четыре жителя Владивостока скончались на судне в Китае при невыясненных обстоятельствах в конце июля — начале августа. Об этом 5-tv.ru рассказала супруга одного из погибших.

Речь идет о судне компании «Островной краб». Женщина пояснила: ее муж прилетел в Китай 23 июля, чтобы перегнать судно во Владивосток. Путь должен был занять десять дней, но приморец перестал выходить на связь. В конце июля она связалась с компанией, где заверили, что все в порядке, а позже супруг сам позвонил и сказал, что экипаж ждет выхода в море. Однако 2 августа женщине сообщили о его гибели.

В компании предположили, что моряк умер от жары — в тот день температура в каюте могла достигать 38-42 градусов. Супруга утверждает, что муж прошел медкомиссию, и проблем с сердцем у него не выявили. Позже она узнала о еще двух смертях на судне — 26 и 30 июля погибли еще двое мужчин.

Представитель компании настаивает на версии несчастного случая и предлагает кремировать тела без вскрытия, однако родственники отказываются. Женщина, на плечах которой осталась забота о несовершеннолетних детях, один из которых имеет инвалидность, обратилась в полицию и Следственный комитет. Тела погибших остаются в Китае, судно во Владивосток не вернулось.

Обстоятельства гибели моряков продолжают выяснять.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать пропавшей спортсменки Анны Цомартовой Диана заявила о возможном появлении девушки в Дагестане. По ее словам, днем 15 августа в службу 112 поступило сообщение от очевидцев, которые якобы видели Анну у одного из магазинов в Буйнакске. История исчезновения 22-летней студентки началась в феврале 2024 года. Тогда после турнира по тайскому боксу она вышла из Дворца спорта на прогулку и бесследно исчезла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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