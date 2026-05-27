Звездный алкоголизм: кто смог завязать, а кто продолжает прикладываться к бутылке

Какой финал предрекли Анастасии Волочковой? Что происходит за закрытыми дверями рехаба Стаса Пьехи? Правда ли, что спиртное уменьшает мозг? И как правильно помочь попавшему в зависимость? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

«Пригубить в хорошей компании»

Концерт певицы Славы в Пензе окончился перепалкой с недовольными зрителями. По словам очевидцев, она не попадала в музыку и больше говорила, чем пела.

Поклонники отправились к Славе в гримерку с жалобами. Они решили высказать свои претензии и там почувствовали флер спиртного.

Тут же Слава поспешила оправдаться.

«Меня шатало из стороны в сторону. Не потому что я пьяная, а потому что у меня таблетки и я уже ничего не соображаю», — объяснялась певица.

Сейчас артистка утверждает, что не пьет.

А вот ее коллега — Наташа Королева — призналась: ей для того, чтобы выпить, нужны особые условия.

«Я люблю пригубить, но в хорошей компании», — пояснила она.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась собственным горем. У ее супруга, экс-хоккеиста Игоря Макарова, были проблемы с алкоголем. И она уже устала кодировать мужа и теперь все время плачет.

«Я просто не могу больше», — делится теледива.

Помните фотографию Анастасии Волочковой в красных шортиках под елочкой? Специалисты уверяют: ее организм столько лет был в стрессе, что слишком устал.

«При том образе жизни еще и ограничено питается. Ее еще может хватить лет на десять такой жизни, если она не возьмется за ум», — уверяет врач-нарколог Василий Шуров.

Однако Волочкова, как и многие ее коллеги по несчастью, отрицает проблему.

«Мне очень хочется, чтобы люди жили, и эти наркологи, и как их там еще назвать, чтобы они жили своей жизнью и занимались своим здоровьем», — высказывается балерина.

По каким органам бьет алкоголь

Доказано: алкоголь не только снижает когнитивные функции, но и в буквальном смысле уменьшает мозг.

Спиртное подавляет активность гамма-аминомасляной кислоты, которая регулирует нервную систему. Появляются невнятная речь, шаткая походка, провалы в памяти и заторможенные рефлексы. Объем мозга начинает уменьшаться. Ухудшаются когнитивные функции: страдает память, быстрота реакций и принятия решений.

Пример совсем запущенного случая — певица Бритни Спирс. Недавно скандальная дива устроила погром в ресторане.

Очевидцы уверяют: знаменитость гавкала, кричала, ходила с ножом. И это — после выхода из очередного рехаба, в который она легла, чтобы избежать тюрьмы за вождение в нетрезвом виде.

По статистике, жертвами спиртного ежегодно становятся более двух с половиной миллионов человек. И в нее в свое время попали: актер Владислав Галкин, музыкант Крис Кельми и певец Евгений Осин.

Исполнитель хита про плачущую в автомате девочку скончался в 2018 году от остановки сердца. А всю последнюю неделю жизни злоупотреблял спиртным.

Однако в шоу-бизнесе есть и другие примеры. Певец Трофим осознанно завязал с алкоголем и теперь передает свой опыт новичкам.

А Стас Пьеха, который больше не убегает от реальности, открыл свой частный реабилитационный центр.

«Мы сейчас с вами зашли в детокс. То есть человек приехал, он лег, капельницы, наблюдение. Главная наша задача — привести его в чувства», — говорит певец.

Правда, у методов работы артиста нашлись и противники. Недавно в центре Стаса разгорелся скандал. По заверениям его клиентов, в клинике царило беззаконие. Якобы вместо лечения — над зависимыми издевались.

Представители рехаба заявили: историю раздул один их бывший пациент. Который, вероятно, хочет заработать.

«Это называется, кажется, словом „потребительский терроризм“. Для нас это не просто бизнес, это для нас целая семейная история. И эти репутационные риски, которые возникли из ниоткуда, они очень противные. Стас абсолютно безупречный человек в плане репутации. Его народ любит, и он действительно такой», — отмечает сестра Стаса Пьехи Эрика Быстрова.

Победитель «Евровидения» Дима Билан, к счастью, справился без помощи рехабов. Хотя он едва не пополнил статистику.

После выступления на свадьбе в Казахстане, где певец вел себя, мягко говоря, не совсем подобающе, ему пришлось даже записать покаянное видео, где он извинился перед поклонниками и сказал, что выпивает нечасто.

«Иногда человек напивается, неужели с вами такого не было?» — спрашивает он.

Удалось остановиться и Григорию Лепсу. Теперь он занялся ходьбой и покоряет длинные дистанции.

А ведь когда-то так кутил, что мог бросаться на людей в нетрезвом виде.

А однажды он едва не упал во время исполнения песни.

«Когда я не пью, все утренние пробуждения в общем-то и целом идеальны», — уточняет артист.

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев уже 25 лет не притрагивается к бутылке после травмы головы в пьяной драке и последующей трепанации черепа.

«Давно, много-много лет назад у меня операция была. Стараться нужно держать себя в форме», — добавляет он.

Как бросить пить алкоголь

Но если звезды гаснут на глазах у всей страны, то сколько обычных людей прямо сейчас берутся за стакан? По статистическим данным, хотя бы раз в год употребляет половина населения России.

Однако алкоголь — не приговор, если вовремя забить тревогу.

«Пошаговая рекомендация одна — это захотеть. Второе — принять решение. Он может пробовать сам. Если не получилось, он идет к специалисту. Мы пишем индивидуальный план выздоровления. Мозг за полгода восстановится. Влечение пройдет, и получишь инструменты для поддержания трезвости», — рассказывает врач-нарколог Василий Шуров.

Лечение от пагубной привычки порой растягивается на годы, но оно того, конечно, стоит. По крайней мере, звезды, которые забыли о спиртном, уверяют: мир трезвыми глазами выглядит гораздо четче, ярче и прекраснее.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.