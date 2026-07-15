Переломный 2027-й: индийская провидица рассказала, какие перемены ждут мир и Россию

Индийская прорицательница Анурадха Верма сделала громкое заявление о будущем России и всего мира. По ее словам, уже в 2027 году человечество столкнется с масштабной трансформацией, которая изменит привычный порядок вещей.

Мистик и астролог утверждает, что грядущие перемены будут настолько серьезными, что подготовиться к ним необходимо уже сейчас. Верма связывает этот период с редкими астрологическими явлениями и предупреждает о возможных глобальных событиях.

Что именно увидела провидица в своих прогнозах и какие перемены она предрекла на 2027 год?

Какие события Анурадха Верма предрекла в 2027 году

Предсказания на 2027 год от прорицательницы и астролога из Индии Анурадхы Вермы: что ждет мир и Россию, прогноз. Фото: www.globallookpress.com/z35

По мнению прорицательницы, 2026-й является неким прологом к будущим преобразованиям.

«Важные изменения только начинаются. В 2027-м произойдут в небе произойдут процессы, которые приведут к переустройству всего мира. В 2027-м будет пять затмений, хотя обычно их четыре. Особенно важным является солнечное затмение», — призналась Верма в эфире федерального канала.

По ее мнению, 2027-й станет годом глобальных перемен. Особое влияние на психику людей окажет популяризация высоких технологий. Сохранить человечность поможет духовное самосовершенствование, внимательное отношение к окружающим и близким.

Какие катастрофы Анурадха Верма предрекла в 2027 году

Предсказания на 2027 год от прорицательницы и астролога из Индии Анурадхы Вермы: что ждет мир и Россию, прогноз. Фото: www.globallookpress.com/Javed Dar

Индийская прорицательница описывает довольно пугающую картину природных и техногенных катастроф, которые обрушатся на Землю ближе к осени грядущего года.

По ее словам, к 2027-му мир столкнется с серьезными проблемами с водными ресурсами, разрушительными ураганами и сейсмической активностью.

Кроме того, по ее данным, людей ожидает новая волна опасных заболеваний, по своим симптомам напоминающих коронавирус. Однако у этой напасти будет четкая географическая привязка.

«Мир ждет новое инфекционное заражение, но только там, где есть море. Все придет со стороны моря», — предупреждает Верма.

При этом прорицательница уточняет природу этих недугов. Она не исключает, что причиной массовых заболеваний станет не вирус в классическом понимании, а последствия химического загрязнения окружающей среды.

«Причина может быть и в химических загрязнениях, которые попадут в воду. Или пройдет какой-то вредоносный дождь», — пояснила Анурадха.

Какие политические изменения Анурадха Верма предрекла в 2027 году

Предсказания на 2027 год от прорицательницы и астролога из Индии Анурадхы Вермы: что ждет мир и Россию, прогноз. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Самые интригующие заявления Верма сделала в контексте международных отношений. Вопреки нынешней турбулентности, она видит в ближайшем будущем позитивные сдвиги для России.

Прорицательница уверена, что 2026 год станет последним годом напряженности в международных делах России.

«В 2027-м году отношения (России. — Прим. ред.) с США укрепятся и станут по-настоящему дружескими. Почти все санкции к концу 2027 года будут сняты с России», — уверяет прорицательница.

Чем известна Анурадха Верма

Предсказания на 2027 год от прорицательницы и астролога из Индии Анурадхы Вермы: что ждет мир и Россию, прогноз. Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Анурадха Верма — фигура в мире ведической астрологии далеко не случайная. Это женщина дает пророчества уже несколько десятилетий. Она родилась в столице Индии, Дели, 26 января 1965 года, свое необычное имя она получила в честь одного из величайших учеников Будды, который, как гласит предание, обладал «божественным зрением».

Астрология, которой занимается Верма, делает свои прогнозы на основании положения звезд и планет. Она изучает эти данные и затем дает рекомендации по коррекции кармы.

Впервые на российском телевидении прорицательница появилась в 2023 году, после чего стала его частой гостьей. В родной стране Верма является обладательницей золотой медали Индийской федерации астрологических сообществ.