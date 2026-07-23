Стакан холодного кваса в жаркий день кажется безобидным удовольствием. Но один глоток этого напитка может неожиданно превратить водителя в пешехода.

Как квас становится причиной лишения прав? Что на самом деле скрывается в напитках из желтых бочек и почему даже «безалкогольный» вариант способен создать проблемы за рулем? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Почему нельзя садиться за руль после кваса

ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Проверим, сколько промилле покажет алкотестер после одного стакана напитка.

«Достаточно одного стакана, чтобы определить алкоголь, выдыхаемый в воздух», — заявляет нарколог Алексей Казанцев.

«Страна советов» решила провести эксперимент. Взяли три вида кваса: домашний и два магазинных.

Ведущий программы Роман Перелыгин попробовал домашний квас, и на нем проверяют показатели.

«Сильное опьянение — 1,89», — говорит специалист.

Второй тест показал меньшую концентрацию.

«0,83 промилле», — показывает прибор у второго испытуемого.

Третья проверка — и результат еще меньше.

«0,7!» — удивился специалист.

По закону допустимая концентрация спирта 0,16 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха или 0,3 промилле. У всех испытуемых алкотестер выявил превышение.

Через какое время можно за руль после употребления кваса

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

За сколько выводится 50 миллилитров 40-градусного алкогольного напитка из организма?

У мужчины ростом 180 сантиметров и весом 80 килограммов алкотестер покажет «ноль» примерно через два-два с половиной часа. У женщины — 165 сантиметров и 60 килограммов — такое количество алкоголя будет выводиться от пяти до пяти с половиной часов.

Домашний квас по градусам сопоставим с пивом, и 500 граммов будут выветриваться из мужчины в течение двух с половиной часов, а из женщины — шесть с половиной часов.

Так что если после кваса сразу сесть за руль, это может плохо закончиться.

«Наказание в виде лишения права управления транспортным средством от полутора до двух лет и административный штраф. Штраф в размере 45 тысяч рублей», — предостерегает адвокат Давид Мельконян.

«Страна советов» рекомендует делать и пить домашний квас. Но не советует испытывать судьбу и употреблять его перед поездкой в автомобиле.

Безопасно ли пить квас из бочек

© РИА Новости/Саид Царнаев

Передвижные бочки с разливным квасом пользуются популярностью в летнюю жару. Но к такому виду напитка предъявляются строгие санитарные требования.

Согласно ГОСТу, на этикетках, которые прикреплены к емкости, указывается адрес и телефон производителя, состав напитка, ценник. И срок годности — 48 часов.

Поэтому стоит обратить внимание на то, когда разлили квас в бочку. «Страна советов» решила проверить качество и провела контрольную закупку в разных местах.

Как хранится хлебный напиток в бочках?

«Раньше их мыли вручную, как правило. Человек погружался в пустую бочку, брал ершик и металлической щеткой очищал поры и промывал водой. Сейчас технологии позволяют установить в бочку моющую головку и с помощью аппарата подачи химии промывать бочку», — рассказывает руководитель предприятия по производству бочек Владислав Табатчиков.

По словам эксперта, емкость дезинфицируют каждые два дня, и напиток сохраняет свои параметры качества.

Рецепт домашнего кваса

© РИА Новости/Максим Богодвид

В этом рецепте — только свежие ингредиенты. И что важно — никаких фабричных дрожжей.

«На кожуре всех сушеных продуктов, таких как изюм, яблоки, груши, есть дикие дрожжи. И вот они в складочках собираются, поэтому промывать продукт перед добавлением в квас такой не стоит», — говорит шеф-повар Иван Кудряшов.

Понадобится: пять столовых ложек сахара, два с половиной литра воды, 100 граммов сухарей и 50 граммов изюма. Сначала надо растворить сахар в воде, а затем добавить сухари и высыпать изюм.

«Температура может быть комнатной, но не выше 22 градусов. Излишние колебания могут привести к неправильной ферментации и брожению, поэтому убрали в темный шкаф с комнатной температурой и забыли на два-три дня», — рекомендует кулинар.

Домашний квас намного полезнее, в отличие от фабричного, в котором со временем накапливаются токсичные вещества.

«Когда мы открываем промышленный квас, и при открытии крышки мы видим высокую газацию с высокой пеной, мы можем рассуждать о том, что в нем находится очень много масляно-молочной кислоты, что является ядом для нас», — объясняет гастроэнтеролог Рената Погосова.

«Страна советов» проверяет качество фабричного и домашнего напитков. Три вида магазинного кваса: подороже, средней ценовой категории и эконом вариант. И, конечно же, продукт ручной работы.

Первым на экспертизу отправляется напиток премиального качества.

«Самый дорогой представленный здесь квас за 99 рублей. Запах терпкий, резкий, что свидетельствует о том, что, скорее всего, это квас. Как заявлял нам производитель, в его составе присутствуют не только дрожжи, но и молочнокислые микроорганизмы. Как раз очень сильно чувствуется кислинка. Теперь на очереди у нас квас за 89 рублей, средней ценовой категории. Здесь запах уже менее выраженный, но как раз нам об этом и намекал по составу производитель тем, что он помимо ржаного здесь солода использует и ячменный солод», — комментирует пищевой технолог Дмитрий Веремьев.

В дешевом квасе эксперт не нашел даже признаков этого напитка. Отметив, что это подкрашенная газировка с большим количеством сахара. На очереди продукт домашнего производства.

«Домашний квас всегда будет в лидерах, потому что вы его сами приготовили, и вы знаете все ингредиенты, которые вы непосредственно туда и поместили», — уверяет эксперт.