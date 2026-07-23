В Госдуме предложили изменить допустимую скорость на дорогах

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Ряд устаревших нормативов могут пересмотреть — при соблюдении некоторых условий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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В России предложили изменить допустимую скорость на дорогах. На качественных трассах ее хотят повысить, а там, где асфальт требует ремонта — снизить. Инициаторами выступили депутаты Госдумы.

Также они считают, что нужно учитывать количество полос, наличие разделительных барьеров, пешеходных переходов и статистику аварийности на конкретном участке.

С предложением об изменениях выступил зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев. Список основных тезисов его предложения возглавляет увеличение скорости на качественных дорогах: он считает, что нет смысла сохранять планку в 90 километров в час на современных трассах с хорошим покрытием и высоким уровнем безопасности.

По его словам, современные автомобили и новые дороги позволяют пересмотреть устаревшие нормативы.

Кроме того, Григорьев считает, что на дорогах с плохим покрытием и высокой аварийностью скорость нужно снижать. Депутат подчеркнул, что повышение скорости должно идти вслед за развитием инфраструктуры, а не опережать его.

Пока это только предложение на уровне обсуждения, но оно задает вектор для возможного пересмотра действующих норм.

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