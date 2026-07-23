Военный погиб в результате крушения вертолета в Чехии

В Чехии разбился армейский вертолет Venom. На борту были пятеро солдат, как минимум один погиб. Авария произошла на 22-й базе Вертолетных военно-воздушных сил Чехии в регионе Трусевич, сообщило CNN Prima News.

По словам пресс-секретаря местной полиции Даны Чертковой, объявление о крушении поступило в 12:11. Также о произошедшем сообщили на канале пресс-службы чешской армии в соцсети X, подтвердив гибель военнослужащего.

На место происшествия срочно прибыли медики — четыре наземных экипажа «скорой» и еще один вертолет со спасателями, рассказал представитель чешской службы неотложной медицинской помощи Петр Яначек в беседе с журналистами. Пострадавших доставили в города Брно и Джихлава.

Ранее 28 июня в Саудовской Аравии 14 человек погибли при крушении вертолета. До этого в Бразилии шесть человек стали жертвами столкновения двух вертолетов. Кроме того, в марте вертолет вооруженных сил Катара разбился в море недалеко от побережья.

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