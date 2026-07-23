Отпуск без последствий: как женщинам не подорвать здоровье на отдыхе

Гинеколог Трубкина: в отпуске нужно следить за циклом и питьевым режимом

Летом многие представительницы прекрасного пола едут в отпуск в жаркие страны. Смена климатического пояса, зной, утомительные перелеты, изменение диеты и физической нагрузки могут сильно ударить по женскому здоровью. Гинеколог Елена Трубкина назвала Life.ru пять важных моментов, о которых дамам нельзя забывать в отпуске.

Как отметила эксперт, есть научные исследования, доказывающие, что ритм сбоев менструального цикла у женщин связан с воздействием повышенных температур.

Кроме того, стресс и тревожность также усугубляют отклонения и влияют на уровень гормонов, а смена часовых поясов, недосып и чрезмерные физические усилия могут значительно сместить дни менструации.

Пять простых привычек помогут нормализовать состояние. Чтобы удержать контроль над ситуацией, эксперт рекомендует отмечать менструации в календаре, восстановить привычный режим питания и циркадные ритмы. Вторая важная привычка — избегать обезвоживания, пить достаточно жидкости. Третья — заботиться о коже и об интимном здоровье. И четвертая — помнить о защите от солнца, а также профилактике тромбообразования при длительных перелетах.

Ранее гинеколог рассказала, почему в жару шансы на успешное зачатие снижаются.

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