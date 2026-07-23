«ЧП для организма»: чем может быть опасна острая азиатская еда

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 69 0

Некоторые люди переносят блюда со жгучими специями легче остальных.

Почему азиатская еда вызывает дискомфорт

Фото: 5-tv.ru

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Диетолог Соломатина: острая еда провоцирует жжение из-за содержания капаицина

Острая азиатская пища может спровоцировать жжение слизистой во рту или при мочеиспускании. Об этом изданию Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она пояснила, что неприятные ощущения в теле провоцируют васаби, хрен, горчица или перец. Все потому, что в них содержится капсаицин — вещество, которое и отвечает за жгучий вкус. Оно-то и обманывает рецепторы, раздражая их, заставляя наше тело воспринимать остроту как высокую температуру.

«Все, что выше 43 градусов, для него (организма. — Прим. ред.) уже ЧП и стресс. Когда тот же капсаицин раздражает рецептор, открываются ионные каналы, туда быстрее заходят кальций и натрий, вызывая возбуждение. Человек чувствует боль — это сигнал о том, что что-то не в порядке и нужно прекратить воздействие», — уточнила медик.

Она также добавила, что если начать с малого и постепенно увеличивать уровень остроты пищи, то тело теряет к ней чувствительность, изменяя болевой пул.

По такому же принципу работает перцовый пластырь. Неприятные ощущения проходят за счет истощения этого самого пула, а вместе с ним уходит и боль от защемления. И именно потому, что мексиканцы и азиаты едят острое с детства, они лучше приспособлены к употреблению пищи с капсаицином.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еда, взятая из чужой тарелки, кажется вкуснее, особенно если ее пришлось чуть ли не отбирать силой. Согласно исследованию психиатра Московского научно-практического центра наркологии Валентина Скрябина, этот феномен является уловкой нашей психики.

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