Как защитить урожай от вредителей: кроты, осы, тля и другие враги огорода

На огороды покушаются и насекомые, и моллюски, и даже мелкие зверьки. Воробьи, дрозды и вороны тоже не брезгуют склевать семена и плоды.

Что привлекает каждую из групп вредителей к участку? И можно ли бороться с ними народными методами? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Как бороться на даче с кротами

www.globallookpress.com/AGAMI/R. Olivier

Чаще всего в средней полосе причиняет ущерб огородам следующая живность:

Насекомые: муравьи, тля, медведки;

Моллюски: слизни и улитки;

Мелкие зверьки и грызуны: мыши, кроты, землеройки;

Птицы: воробьи, дрозды и вороны.

Крот только с виду безобидный, а на деле способен раскопать ходы под всем участком! Испортить газон, повредить корни растений и не только.

«Маленькие строения типа гараж, баня. Из‑за этого трескается фундамент, наклоняются заборы из‑за того, что почва уходит под ними из‑за кротовых лунок», — рассказал специалист по дезинсекции и дератизации Артур Горяинов.

Наталия Брюквина, владелица участка, не хочет таких последствий — поэтому вызвала эксперта для борьбы с вредителями.

«Лунки появились в этом году, но насчет кротов, как бы, в лицо их не видела. Но предположила, что это они. Растения пока живы‑здоровы, но, может быть, пока», — призналась Брюквина.

Специалист проверил норы: это действительно кроты! Выгонять их будут с помощью химических составов.

«Есть фунгиационные таблетки, которые добавляются в каждую луночку, засыпаются — они выделяют вещество, которое прогоняет крота с участка. После этого мы обрабатываем участок разными препаратами. Это есть репелленты для отпугивания кротов», — перечислил Горяинов.

Можно добавить в раствор средство против насекомых — ведь кроты питаются ими, а не растениями. Еще один способ — поставить звуковые отпугиватели, но он, по мнению дезинсекторов, не такой эффективный: кроты быстро адаптируются к шуму.

Как избавиться от ос на даче

www.globallookpress.com/Oksana Korol

Владелец частного дома Андрей Перевезенцев обнаружил гнезда ос на чердаке несколько месяцев назад. В прошлом году насекомые не давали семье спокойно жить — у мужчины двое детей, поэтому такое соседство крайне опасно.

«Их становилось все больше и больше. Решили купить спрей от ос. И вроде больше мы их не видели. Делали уборку на участке и нашли мертвую осу. Ребенок взял в руки ее, но оказалось, что она просто была спящая. И укусила ее», — вспомнил Перевезенцев.

К счастью, все обошлось. Но яд осы может привести к тяжелым последствиям, вплоть до анафилактического шока! От таких вредителей надо сразу избавляться.

«Это целый пентхаус! Чтобы вы понимали, это размером с баскетбольный мяч! Рядом еще банька есть!» — пошутил специалист по дезинсекции Михаил Геворгян при виде улья в доме.

Если простые средства не помогают — нужно вызывать профессионалов.

«Препараты подаются в генератор в определенной температуре, в определенном количестве, который, в свою очередь, под высоким давлением в момент обработки распыляет мелкодисперсный раствор — и тем самым мы не даем разлететься улью», — отметил Геворгян.

Мастер насчитал на чердаке сразу пять гнезд! Но ос в них уже не было — можно спокойно снимать.

«При появлении новой матки строится новый улей. Старый же улей просто‑напросто с годами разрушается и пустеет», — добавил Геворгян.

Чем обработать урожай от тли и муравьев

www.globallookpress.com/Silas Stein

Участок могут захватить и муравьи! Они уничтожают растения, а еще распространяют тлю.

«Это просто природный симбиоз, они друг другу помогают. Тля также выделяет определенный фермент, как можно назвать его молоком. То есть муравьи обожают это молоко, они готовы за него жить где угодно, если тля рядом. То есть муравьи тем же способом защищают ее от божьих коровок, например», — рассказал специалист по дезинсекции, эколог Леон Лопатин.

На помощь в этом случае приходят дезинсекторы и химические средства. Впрочем, если муравейник небольшой, можно обойтись и народными методами.

«Например, это резкие запахи наподобие нашатыря. Но это нужно не весь участок обрабатывать, понятное дело, а именно зону самого муравейника. Также можно использовать бордянскую кислоту», — уточнил Лопатин.

Кстати, муравьи могут помочь в борьбе со слизнями — эти вредители тоже наносят большой урон посадкам. Против них используют ловушки, золу, кофе и химические препараты.

Как защитить дачный участок и урожай от других вредителей

www.globallookpress.com/Silas Stein

Какую только живность не увидишь на даче! И некоторые гости — крайне опасны. С начала года в России змеи уже покусали более 30 человек. Если в лесу люди к такому готовы, то на участке гадюка или уж могут застать врасплох.

Еще одна неприятная встреча — с грызунами — они легко пробираются в дом. Самая надежная защита — сетка. Такая, кстати, лучше всего работает и против кротов.

«Но многие люди не пользуются этим, потому что это очень дорого. Скрыть, получается, весь участок и зарыть сетку вокруг всего участка», — сообщил Горяинов.

Если на огороде завелись вредители — лучше не тянуть. Использовать народные или специальные средства надо как можно быстрее, а перед обработкой прочитать инструкцию и соблюдать все меры безопасности. Либо обращаться к профессионалам.

Ну и на участке важно поддерживать порядок. Захламленные места становятся отличным домом для различной живности.