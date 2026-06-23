Не выкидывайте листья и кору! Из чего сделать мульчу, которая увеличит урожай в разы

Мульчу можно приготовить не только из травы — подойдет практически вся бесплатная органика, которая прохлаждается без дела на участке. Со временем она перегниет и станет прекрасным удобрением для почвы.

«Рецептов» мульчи много — но экспериментировать лучше не стоит. От неправильно подобранного удобрения посадки могут гнить. Как увеличить урожайность огорода и не погубить грядки?

В чем польза мульчирования

Что использовать в качестве мульчи на грядки, как приготовить удобрение для богатого урожая, рецепты. Фото: 5-tv.ru

Мульчирование способно вернуть в почву значительную часть питательных элементов, которые были вынесены с урожаем или скошенной массой. Земля проходит полный органический цикл.

Какие плюсы есть у мульчи?

Сохранение влаги. Снижается общий процент испарений с закрытой почвы. Полив требуется реже (в зависимости от погоды и толщины слоя — в полтора-два раза, а в жаркую погоду — и в три), что особенно важно в засушливое лето;

Подавление сорняков. Плотный слой в пять-семь сантиметров блокирует свет, и однолетние сорняки не могут пробиться. С многолетними корневищными сложнее, но их рост тоже замедляется;

Регулирование температуры. Почва под мульчей меньше нагревается днем и медленнее остывает ночью. Корневая система не страдает от перепадов;

Питание и структура. Перегнивая, мульча отдает в землю азот, калий и фосфор. Дождевые черви активно заселяют мульчированный слой и рыхлят грунт.

Мульча из травы

Что использовать в качестве мульчи на грядки, как приготовить удобрение для богатого урожая, рецепты. Фото: 5-tv.ru

Трава после прополки или газонокосилки — самый доступный вид мульчи. Она дает неплохой, но временный эффект — примерно на месяц-другой.

Под мульчирование траву обычно косят в сухую погоду, после того как сойдет роса. Если участок обрабатывался гербицидами, такую траву нельзя использовать минимум месяц. Скошенную массу собирают и раскладывают на брезенте или на бетонной дорожке на три–четыре часа. За это время испаряется лишняя влага.

Главный минус травы — она выглядит не очень эстетично, придавая участку излишне «сельскохозяйственный» вид. К тому же, в отличие от листьев, травяная мульча склонна к разогреву при слишком толстом слое (более 10–15 сантиметров), поэтому ее не стоит укладывать слишком толстым слоем, чтобы не навредить растениям.

За один сезон большая часть травяной мульчи успевает переработаться червями и микроорганизмами, оставляя рыхлый гумус.

Мульча из листьев

Что использовать в качестве мульчи на грядки, как приготовить удобрение для богатого урожая, рецепты. Фото: IMAGO/Richard Wareham/ТАСС

Осенью многие дачники сжигают горы опавших листьев, даже не подозревая, какой ценный ресурс проходит мимо них. Листовая мульча — это отличный способ улучшить структуру почвы.

В отличие от травы, листва содержит много целлюлозы, поэтому разлагается медленнее, делая землю более рыхлой и воздухопроницаемой. В процессе перегнивания она обогащает грунт калием, фосфором, кальцием и магнием.

Однако есть и важный нюанс. На опавших листьях могут сохраняться споры патогенных грибов. Хотя болезни плодовых деревьев обычно не страшны овощным культурам, ветер может разнести заразу по всему участку. Поэтому опад рекомендуется обеззаразить.

Самый надежный способ — пролить листья 3% раствором медного купороса или крепким раствором марганцовки, а затем дать им просохнуть. Также эффективно компостирование листьев в течение 1–2 лет.

Мульча из опилок

Что использовать в качестве мульчи на грядки, как приготовить удобрение для богатого урожая, рецепты. Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Опилки бывают разными: крупными и мелкими, хвойными и лиственными. Здесь важно помнить о кислотности:

Хвойные опилки подходят только для растений-ацидофилов — голубики, рододендронов, вересков, так как они закисляют почву;

Любые свежие опилки (в том числе лиственные) могут слегка подкислять почву, поэтому на нейтральных или щелочных грунтах это не страшно, а на кислых — требует дополнительного раскисления (золой, известью).

Существенный недостаток всех опилок — при разложении они активно поглощают азот из почвы. Чтобы компенсировать эту потерю, рекомендуется смешивать опилки с азотными удобрениями (мочевиной, аммиачной селитрой) перед внесением в почву или проливать грунт раствором коровяка непосредственно перед засыпкой. Делать это стоит только весной или летом, но не осенью.

Слой опилок в шесть-семь сантиметров неплохо сдерживает сорняки, а за сезон или зиму они почти полностью перегнивают. Достать хвойные опилки часто можно бесплатно на лесопилках, а вот с лиственными породами в некоторых регионах возникают сложности.

Мульча из коры

Что использовать в качестве мульчи на грядки, как приготовить удобрение для богатого урожая, рецепты. Фото: IMAGO/Michael Bihlmayer/ТАСС

Мульча из коры смотрится симпатично и служит долго, но покупка готовых мешков может ударить по бюджету. К счастью, делать ее можно самостоятельно: например, собирать кору в лесу.

Важно: использовать можно только компостированную или термически обработанную кору. Свежая кора содержит смолы и дубильные вещества, которые угнетают растения.

Правильная подготовка коры в домашних условиях:

Кору измельчают и складывают в кучу для вылеживания на 3–6 месяцев (желательно с периодическим увлажнением).

Чтобы ускорить процесс, кучу можно пролить раствором мочевины (для обогащения азотом) и оставить под пленкой для созревания.

Чтобы ускорить процесс, кучу можно пролить раствором мочевины (для обогащения азотом) и оставить под пленкой для созревания. Обработка химическими инсектицидами и фунгицидами (карбофос, медный купорос) в домашних условиях не рекомендуется из-за токсичности и сложности правильной дозировки — лучше использовать естественное вылеживание или покупную готовую кору.

После просушки под навесом кора полностью готова к использованию.

Как повысить эффективность мульчи

Что использовать в качестве мульчи на грядки, как приготовить удобрение для богатого урожая, рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Ottfried Schreiter

Помимо классических материалов, в качестве мульчи также отлично работают щепа из садового шредера и скорлупа кедрового ореха — но это более сложные варианты.

Чтобы обычная, дешевая мульча из подручных средств приносила максимум пользы, важно соблюдать несколько правил:

Весеннее мульчирование проводят для сохранения влаги и рыхлости почвы только после того, как земля прогреется до 12–15 градусов — иначе вы задержите тепло и спровоцируете загнивание корней. Осенью же укрытие защищает корни от морозов и насыщает землю органикой перед зимой;

Толщина слоя. Для достижения желаемого эффекта слой мульчи должен быть не менее 5 сантиметров, а на легких песчаных почвах — до 10-ти;

Обработка листьев. Листовой опад на огороде весной или летом лучше предварительно измельчить — например, газонокосилкой с мульчирующей насадкой. Для обеззараживания листву можно пролить горячей водой, раствором марганцовки, бордоской жидкостью или настоем чеснока;

Особенности опилок. Чтобы избежать азотного голодания растений, перед засыпкой опилок грунт лучше пролить раствором коровяка или мочевины.

Какие ошибки в мульчировании допускают чаще всего

Что использовать в качестве мульчи на грядки, как приготовить удобрение для богатого урожая, рецепты. Фото: 5-tv.ru

Много тонкостей связано с мульчированием травой. Например, если выложить слой такой мульчи неправильной толщины или взять траву еще не вяленой, никакого удобрения не получится.

Когда свежую зеленую массу наваливают плотностью более 10–15 сантиметров, внутри запускаются анаэробные процессы. Бактерии начинают активно разлагать белки и клетчатку с выделением тепла. Температура внутри может достигать 60–70 градусов. Азот из растительных тканей переходит в аммиачную форму и выделяется в виде газа с резким запахом нашатыря (а также сероводорода и других газов).

Если такой горячий слой соприкасается с корнями культурных растений или находится прямо на грядке, происходит аммиачный ожог: листья желтеют, скручиваются, края отмирают, плоды накапливают нитраты, а корни чернеют. Кроме того, в толстом влажном слое без доступа воздуха развиваются гнилостные бактерии и плесневые грибы.

А еще, если уложить неподвяленную траву сплошным ковром, она быстро превращается в кислую, склизкую массу, которая не пропускает воздух. Корни задыхаются, стебли у самой земли подпревают.

Какие еще ошибки мульчирования ведут к гниению урожая: