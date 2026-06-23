Новый мужчина, переезд и разговоры о свадьбе: как изменилась жизнь Долиной после скандала

Лариса Долина рассказала о новом романе. Кто покорил ее сердце? Когда ждать свадьбу? Где живет народная артистка РФ после потери квартиры? Почему дочь и внучка переезжают к ней? Из-за чего наследница звезды не хочет выходить замуж за отца своего ребенка? И как отзывается о потенциальном зяте известная певица? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Женщина создана для того, чтобы быть любимой. И это нормально абсолютно», — заявляет исполнительница.

Лариса Долина удивила поклонников. Артистка, которая обычно не делится подробностями личной жизни, призналась: у нее появился любимый человек.

«Да, я влюблена, но не как девчонка, а как взрослая женщина», — подчеркивает певица.

«Я Ларисе Александровне желаю, чтобы рядом с ней в первую очередь, независимо сколько человеку молодому лет, был защитник. Потому что она этого действительно заслуживает, и она в этом нуждается», — говорит певица Маруся Левкина.

Имя и профессию мужчины звезда эстрады раскрывать не стала. Лишь сказала: эти отношения наполняют ее жизнь счастьем.

«Сейчас она такая очень спокойная, размеренная», — уточняет Лариса Долина.

«Зная ее, насколько она вообще молода душой и легка на подъем, может быть, в какой-то момент она еще, знаете, буквально выскочит замуж. Потому что ей так захочется, потому что это будет порыв души», — не исключает дочь звезды Ангелина Долина.

«Жизнь-то еще продолжается долгая. А может, я проведу свадьбу Ларисы Долиной еще», — предполагает актер Александр Олешко.

Но певица заявила: свадьбы ни друзья, ни фанаты не дождутся. Замуж она не собирается.

«Нет. Я там трижды была, больше не хочу», — отмечает певица.

«Раньше она была очень, не солгу, если скажу, что авторитарной. Потому что было не выжить по-другому. Нужно было принимать самостоятельные решения. Не позволять никому как-то влиять на эти решения. Поэтому все получилось», — объясняет дочь артистки.

Позиция Ларисы Долиной относительно брака как будто передалась и дочери. Ангелина тоже не хочет расписываться со своим возлюбленным. Они даже не живут вместе.

«Я боюсь, что они вдвоем в одном пространстве существовать не смогут. Они такие разные. Характеры разные, наверное. А потом Лина так привыкла обходиться без мужа рядом. Да и он тоже, в общем, как-то так. Нам хватает пока сейчас вот такого общения», — делится певица.

При этом у пары есть общая дочь Александра, которой 14 лет. По словам Долиной, девочка проводит одинаковое количество времени с обоими родителями.

«Вот они первого уезжают с Сашей на машине на Азовское море», — говорит знаменитость.

По словам певицы, внучка будет учиться серфингу.

Лариса Александровна души не чает в Александре и мечтает еще раз стать бабушкой.

«Я вот Линке говорю: „Линусь, давай мне малыша еще одного, давай мне мальчика“. Она: „Мам, перестань, мам, перестань.“ Я с ним на эту тему пока еще не говорила, но Сашка такая самодостаточная, знаете, она такая, в ней так много всего, что я думаю, она… Ее хватает пока одной. И мне, и Игорю, и… Больше, наверное, родителям. Я бы хотела еще внуков», — признается Долина.

Пусть Ангелина и Игорь официально не женаты, певица называет мужчину зятем. И говорит: она от него в восторге.

«Это абсолютно наш человек. Во-первых, он души не чает в Сашке. Во-вторых, у них с Линой очень дружеские и теплые отношения всю жизнь. Они любят друг друга, но это не та любовь. Не то чтобы как мужчина он ее не… Конечно, любит, иначе бы Сашка не появилась. Но какие-то у них другие отношения, гораздо теплее, нежели у мужчины и женщины в браке. Гораздо теплее», — подчеркивает Лариса Долина.

Певица делится: Игорь поддержал ее во время скандальной истории с квартирой. Потом помогал с переездом в новую жилплощадь. После потери недвижимости из-за мошенников Долина сняла просторные апартаменты в элитном ЖК на юго-западе столицы. Пока живет там только со своими кошками, но в скором времени к ней присоединятся внучка и дочь.

«Они сейчас переезжают ко мне. Мы только доделали Сашкину комнату в квартире нашей. Поэтому они переедут, как только Саша вернется с Игорем, с папой оттуда, с Азовского моря», — уточняет исполнительница.

У Лины и Саши свой питомец. И это создало определенные трудности. Но Лариса Александровна нашла выход из положения.

«Мы сделали там двери, у нас два отдельных отсека. Еще потому, что у них тоже кошка. Мои просто ее сразу не примут. Булочку, у нас Булочка ее зовут. Они просто ее категорически не примут, потому что у них ведь, у кошек, с самого рождения это такое животное, они не понимают родства», — отмечает Долина.

На кубке по гольфу Radio Monte Carlo певица рассказала, что ждет не дождется переезда. Единственное, переживает: воссоединение семьи может плохо отразиться на ее фигуре. Дочь готовит слишком вкусные десерты.

«Она такие „Наполеоны“ печет. Я даже не особо любитель сладкого, не могу мимо пройти. Я обязательно два кусочка точно съем. Хочу третий, но: „Лина, убери. Убери, умоляю, убери“», — рассказывает Лариса Долина.

Но поклонники уверены: на голос артистки сладости не повлияют. А значит, можно иногда позволить себе чуточку расслабиться.