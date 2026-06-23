Свадьба на носу: как солист группы «Корни» Бердников готовит 16-летнюю дочь к замужеству

Солист группы «Корни» Александр Бердников готовится к свадьбе 16-летней дочери. Как проходил выбор подвенечного платья? Эксклюзивный репортаж из салона. Кто покорил сердце наследницы звезды? Как родители восприняли новость о замужестве Миланы? Кого из знаменитостей артист уже пригласил на праздник? И за чей счет планируется банкет? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Конечно, я очень переживаю, много об этом думаю. И, конечно же, для меня это очень серьезный шаг», — признается певец.

У Александра Бердникова из группы «Корни» волнительный день. Он вместе с семьей приехал выбирать свадебное платье для старшей дочери. 16-летняя Милана готовится пойти под венец.

«Она принцесса и выбрала себе тоже принца. Подробности какие? Подробности только в том, что это хорошая семья, это прекрасный молодой человек», — подчеркивает Бердников.

Жениха родители невесты знают с рождения. Это сын их близких друзей.

«Я дружу уже с его отцом много лет и был действительно с Олей на крестинах у Мигеля, когда ему год был, представляете? Так что судьбинушка», — отмечает певец.

«Начали дружить как бы ближе с 12 лет», — уточнила жена артиста Ольга Мажарцева.

«12-13 лет. Мы как-то увиделись на каком-то мероприятии, на какой-то день рождения вроде бы, а потом уже как-то дружить, общаться, начали гулять», — делится Милана Бердникова.

Вскоре дружба переросла в любовь. Мигель со своими родителями приехал к Бердниковым свататься.

«Это хорошая традиция, которую обязательно нужно соблюсти, по моему мнению. К нам приходили как раз Милана и жених с большой семьей. У нас было человек, наверное, 20. А потом мы, после сватовства, когда уже дали добро на то, чтобы, скажем, породниться с этой семьей, тогда уже мы поехали в ресторан отмечать», — рассказывает солист группы «Корни».

Будущие молодожены сейчас в приятной суете. Им предстоит определиться с тематикой праздника, выбрать ресторан, утвердить меню.

«Конечно, хотелось пышную свадьбу. Я думаю, что она будет очень классная, пышная, яркая и запоминающаяся», — мечтает дочь артиста.

«Скромная свадьба — 250 человек, когда никто не пришел», — отмечает Бердников.

Отец невесты уже приготовил кошелек. Говорит: для любимой девочки не жалко никаких денег. Александр хочет подарить дочери свадьбу ее мечты.

«Я ищу себе фату. Думаю, что она была бы какая-то длинная и, может быть, какие-нибудь такие кружева, блестки. Они украшают образ», — делится наследница звезды.

Для Миланы, как для любой девушки, конечно, самое главное — найти идеальное платье.

«Платье мечты — это, конечно, большое пышное платье со стразами, может быть, с какими-то элементами бус, какие-то блестки. То есть, конечно, это большое какое-то, богатое платье, но второе платье более узкое, может быть, как по фигуре идет и в пол», — уточняет Милана Бердникова.

Выбор оказался непростым. Невеста перемерила десятки экземпляров.

«Красиво все очень, но белый цвет, конечно, более… Яркая ты в белом цвете», — отмечает Ольга Мажарцева.

Советами помогали не только родители, но и младшие сестры: Розалия и Валентина.

«Я хочу в белом, в красивом. Больше я люблю, конечно, бусинки, поэтому я хочу так», — делится Валентина Бердникова.

«Я люблю, когда все блестках такое, пышное. Вот таких типа бусин», — признается Розалия Бердникова.

У Миланы в этом году было еще одно важное событие — школьный выпускной. Девушка окончила девятый класс. И теперь подбирает колледж.

«Я ей предлагаю медицинский колледж», — говорит Ольга Мажарцева.

«Может быть, что-то связанное с косметологией… Вообще я люблю бьюти какую-то сферу. Вот это мне больше…» — уточняет Милана Бердникова.

«Мне нравится что-то творческое. Может, дизайнер», — предлагает солист группы «Корни».

Мигель тоже только собирается получать профессию.

«Он баскетболист. Профессионально почти занимается. Учится, продолжает учебу. Человек должен достичь, конечно же, получить диплом обязательно и строить свою карьеру как молодой человек, как мужчина, как любой достойный молодой человек», — подчеркивает Александр Бердников.

Родители невесты вместе уже начали составлять список гостей. На торжестве обязательно будут их друзья-артисты.

«Очень надеюсь, что приедет Игорь Игоревич Матвиенко. Я надеюсь, что приедут „Иванушки International“. Я надеюсь, что приедет Вика, приедет группа „Фабрика“. И, конечно, позовем Расторгуева. <…> Чтобы была музыка, чтобы было много артистов, чтобы все выпивали, чтобы все танцевали. Главная традиция — завести всех в танец, в такой цыганский танец», — рассказывает Бердников.

Кирилл Туриченко из «Иванушек» уже заявил: он с коллегами готов отвечать за музыкальную составляющую.

«У нас свадьба проходит весело. Мы очень любим музыку», — признается жена артиста.

«Если пригласит, конечно, спою. Я спою у всех детей на свадьбах», — заявляет Туриченко.

В семье Бердниковых подрастают еще трое детей. Сыну Марселю сейчас четырнадцать лет. Двойняшкам — по девять. Им, по мнению отца, о женитьбе и замужестве думать пока рано. Но через несколько лет Александр пообещал Кириллу вспомнить о его предложении.