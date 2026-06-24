Американо с чесноком, латте на комбуче, эспрессо с колой: рецепты холодного и горячего кофе
Обычный кофе легко превратить в оригинальный коктейль для заряда энергией на весь день.
Фото: 5-tv.ru
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Как только стало жарко, классический айс-латте и яркий бамбл в соцсетях мутировали до настоящих кофейных монстров!
Может показаться, что у создателей рецептов эспрессо с плавленным сыром и американо с добавлением комбучи накануне был солнечный удар, если бы не одно «но»… Многим такой вариант кофе безумно понравился!
В связи с этим 5-tv.ru собрал подборку трендовых кофейных рецептов из соцсетей и добавил к ней еще несколько оригинальных идей.
Холодный кофе с комбучей
Этот напиток придумали как альтернативу классическому эспрессо-тонику, но без использования промышленных газировок.
Такой холодный кофе отлично подходит для повседневного летнего меню.
Ингредиенты:
- Комбуча — 50 миллилитров;
- Черный кофе — 150 миллилитров;
- Лед — 200 граммов;
- Сахар (по желанию) — 1–2 чайные ложки.
Приготовление:
- Заварить кофе покрепче, соблюдая пропорцию 75 граммов молотого кофе на 1 литр воды.
- Остудить готовый напиток в холодильнике. Для ускорения процесса можно приготовить кофе сразу на льду, заменив литр воды на 200 граммов льда.
- Наполнить стакан кубиками льда.
- Залить в стакан охлажденный кофе, затем добавить комбучу.
- При желании добавить сахар для большей плотности вкуса и перемешать.
Грейпфрутовый эспрессо-тоник
Идеальное решение для знойного дня: бодрящий, с легкой горчинкой и цитрусовой свежестью. Напиток отлично утоляет жажду и охлаждает, но при этом вкус отличается от банального бамбла.
Ингредиенты:
- Эспрессо — 50 миллилитров;
- Грейпфрутовый тоник — 200 миллилитров;
- Лед — 5–6 кубиков;
- Грейпфрут для украшения — несколько долек.
Приготовление:
- Налить холодный тоник в стакан со льдом.
- Сверху добавить эспрессо и украсить долькой грейпфрута.
- Аккуратно перемешать перед употреблением.
Холодный кофе с колой и соком
Нестандартный микс газировки и крепкого эспрессо уже разлетелся по соцсетям, но мало кто додумался разбавить кофейный коктейль соком. Звучит необычно, но на вкус оказывается очень интересным и весьма бодрящим.
Ингредиенты:
- Черный кофе — 100 миллилитров;
- Любой сок — 50 миллилитров;
- Кока-кола — 50 миллилитров;
- Лимон — 1 долька;
- Лед.
Приготовление:
Смешать все ингредиенты в бокале со льдом.
Кофе с замороженным соком
Вновь неожиданно удачный вариант из соцсетей, который актуализировал популярный бамбл из кофеен: яркий, насыщенный и освежающий.
Ингредиенты:
- Сок в маленькой упаковке (например, яблочно-черничный);
- Кофе.
Приготовление:
- Заморозить сок прямо в упаковке.
- Достать упаковку, разрезать и извлечь ледяную заготовку.
- Добавить заготовку в кофе или залить ее кофе сверху.
- Дать соку три–пять минут подтаять — так будет проще разрезать упаковку.
- По мере таяния сока вкус напитка приобретает новые оттенки. Если кофе становится мало — просто долить еще.
Кофе с плавленым сырком
Напиток, вдохновленный трендом на сырный раф, но с совершенно иным результатом. Плавленый сырок придает кофе неожиданную солоноватость и кремовую текстуру. Если не размешивать до конца, в напитке будут попадаться кусочки сыра — это странно, но затягивает.
Ингредиенты:
- Плавленый сырок;
- Кофе.
Приготовление:
Намазать сырок на дно кружки. Залить кофе и перемешать.
Кофе с детским пюре
Тренд, о котором уже рассказывали многие, но он продолжает удивлять. Тыквенное пюре или любое другое фруктовое детское пюре добавляют кофе плотную текстуру и сладковатый привкус. Напиток чем-то напоминает вариант с соком, но более густой.
Ингредиенты:
- Детское фруктовое пюре;
- Кофе.
Приготовление:
Добавить пюре в кофе и размешать.
Кофе с перцем и пряностями
Классический марокканский рецепт предполагает использование шести специй, но их набор можно менять по своему вкусу. Напиток получается ароматным, согревающим и пряным.
Ингредиенты:
- Кофейные зерна — ½ чашки;
- Корица — ½ чайной ложки;
- Имбирь и кардамон — по ¼ чайной ложки;
- Крупная соль — ¼ чайной ложки;
- Черный перец и мускатный орех — по ⅛ чайной ложки;
- Вода — 4 стакана.
Приготовление:
- Измельчить кофейные зерна в кофемолке вместе со специями (или смешать молотый кофе со специями).
- Залить смесь холодной водой, довести до кипения, отставить и немного остудить. Повторить этот этап.
- Добавить по вкусу сахар и сливки.
Кофе с лимонным соком и цедрой
Простой и освежающий способ разнообразить кофейный ритуал. Лимон придает напитку легкую кислинку и цитрусовый аромат.
Ингредиенты:
- Кофе — 50 миллилитров;
- Лимон — 1 штука;
- Сахар — по вкусу.
Приготовление:
- Ошпарить лимон кипятком, очистить, отрезать тонкую и толстую (около 5 миллиметров) дольки.
- Сварить кофе.
- В горячий кофе выдавить сок из толстой дольки лимона.
- Тонкую дольку с сахаром положить на блюдце и подать к напитку.
Кофе с морской солью
Соленый кофе — популярный тренд на Тайване. Напиток готовят с добавлением соли и сахара, а подают так, чтобы каждый мог регулировать соленость по своему вкусу.
Кстати, на Тайване часто готовят отдельную смесь кофе с большим количеством соли и подают ее к чашке обычного кофе — посетитель сам решает, сколько добавить.
Ингредиенты:
- Молотый кофе — 3 столовые ложки;
- Вода — 180 миллилитров;
- Соль;
- Сахар.
Приготовление:
Смешать молотый кофе, воду, сахар и щепотку соли. Довести до кипения и дать настояться.
Кофе с чесноком и медом
Необычное сочетание родом из Турции, которое может показаться странным, но ценители пряных напитков оценят. Чеснок добавляют без зеленой сердцевинки, чтобы избежать резкого запаха.
Ингредиенты:
- Мед — 2 чайные ложки;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Молотый кофе;
- Вода.
Приготовление:
- Разогреть пустую турку, добавить нарезанный чеснок (без сердцевинки) и молотый кофе, слегка прогреть.
- Залить горячей кипяченой водой, перемешать.
- Варить до образования пены, затем снять с огня и дать пене опасть (20–30 секунд). Повторить три раза.
- Снять турку с огня, дать напитку настояться, добавить мед и дождаться его растворения.
Процедить и разлить по чашкам. Для аромата можно добавить веточку тимьяна или розмарина.
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