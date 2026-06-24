Американо с чесноком, латте на комбуче, эспрессо с колой: рецепты холодного и горячего кофе

Как только стало жарко, классический айс-латте и яркий бамбл в соцсетях мутировали до настоящих кофейных монстров!

Может показаться, что у создателей рецептов эспрессо с плавленным сыром и американо с добавлением комбучи накануне был солнечный удар, если бы не одно «но»… Многим такой вариант кофе безумно понравился!

В связи с этим 5-tv.ru собрал подборку трендовых кофейных рецептов из соцсетей и добавил к ней еще несколько оригинальных идей.

Холодный кофе с комбучей

Рецепты холодного, горячего, айс кофе без молока, бамбл. Фото: 5-tv.ru

Этот напиток придумали как альтернативу классическому эспрессо-тонику, но без использования промышленных газировок.

Такой холодный кофе отлично подходит для повседневного летнего меню.

Ингредиенты:

Комбуча — 50 миллилитров;

Черный кофе — 150 миллилитров;

Лед — 200 граммов;

Сахар (по желанию) — 1–2 чайные ложки.

Приготовление:

Заварить кофе покрепче, соблюдая пропорцию 75 граммов молотого кофе на 1 литр воды. Остудить готовый напиток в холодильнике. Для ускорения процесса можно приготовить кофе сразу на льду, заменив литр воды на 200 граммов льда. Наполнить стакан кубиками льда. Залить в стакан охлажденный кофе, затем добавить комбучу. При желании добавить сахар для большей плотности вкуса и перемешать.

Грейпфрутовый эспрессо-тоник

Рецепты холодного, горячего, айс кофе без молока, бамбл. Фото: 5-tv.ru

Идеальное решение для знойного дня: бодрящий, с легкой горчинкой и цитрусовой свежестью. Напиток отлично утоляет жажду и охлаждает, но при этом вкус отличается от банального бамбла.

Ингредиенты:

Эспрессо — 50 миллилитров;

Грейпфрутовый тоник — 200 миллилитров;

Лед — 5–6 кубиков;

Грейпфрут для украшения — несколько долек.

Приготовление:

Налить холодный тоник в стакан со льдом. Сверху добавить эспрессо и украсить долькой грейпфрута. Аккуратно перемешать перед употреблением.

Холодный кофе с колой и соком

Нестандартный микс газировки и крепкого эспрессо уже разлетелся по соцсетям, но мало кто додумался разбавить кофейный коктейль соком. Звучит необычно, но на вкус оказывается очень интересным и весьма бодрящим.

Ингредиенты:

Черный кофе — 100 миллилитров;

Любой сок — 50 миллилитров;

Кока-кола — 50 миллилитров;

Лимон — 1 долька;

Лед.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты в бокале со льдом.

Кофе с замороженным соком

Рецепты холодного, горячего, айс кофе без молока, бамбл. Фото: 5-tv.ru

Вновь неожиданно удачный вариант из соцсетей, который актуализировал популярный бамбл из кофеен: яркий, насыщенный и освежающий.

Ингредиенты:

Сок в маленькой упаковке (например, яблочно-черничный);

Кофе.

Приготовление:

Заморозить сок прямо в упаковке. Достать упаковку, разрезать и извлечь ледяную заготовку. Добавить заготовку в кофе или залить ее кофе сверху. Дать соку три–пять минут подтаять — так будет проще разрезать упаковку. По мере таяния сока вкус напитка приобретает новые оттенки. Если кофе становится мало — просто долить еще.

Кофе с плавленым сырком

Рецепты холодного, горячего, айс кофе без молока, бамбл. Фото: 5-tv.ru

Напиток, вдохновленный трендом на сырный раф, но с совершенно иным результатом. Плавленый сырок придает кофе неожиданную солоноватость и кремовую текстуру. Если не размешивать до конца, в напитке будут попадаться кусочки сыра — это странно, но затягивает.

Ингредиенты:

Плавленый сырок;

Кофе.

Приготовление:

Намазать сырок на дно кружки. Залить кофе и перемешать.

Кофе с детским пюре

Рецепты холодного, горячего, айс кофе без молока, бамбл. Фото: 5-tv.ru

Тренд, о котором уже рассказывали многие, но он продолжает удивлять. Тыквенное пюре или любое другое фруктовое детское пюре добавляют кофе плотную текстуру и сладковатый привкус. Напиток чем-то напоминает вариант с соком, но более густой.

Ингредиенты:

Детское фруктовое пюре;

Кофе.

Приготовление:

Добавить пюре в кофе и размешать.

Кофе с перцем и пряностями

Рецепты холодного, горячего, айс кофе без молока, бамбл. Фото: 5-tv.ru

Классический марокканский рецепт предполагает использование шести специй, но их набор можно менять по своему вкусу. Напиток получается ароматным, согревающим и пряным.

Ингредиенты:

Кофейные зерна — ½ чашки;

Корица — ½ чайной ложки;

Имбирь и кардамон — по ¼ чайной ложки;

Крупная соль — ¼ чайной ложки;

Черный перец и мускатный орех — по ⅛ чайной ложки;

Вода — 4 стакана.

Приготовление:

Измельчить кофейные зерна в кофемолке вместе со специями (или смешать молотый кофе со специями). Залить смесь холодной водой, довести до кипения, отставить и немного остудить. Повторить этот этап. Добавить по вкусу сахар и сливки.

Кофе с лимонным соком и цедрой

Рецепты холодного, горячего, айс кофе без молока, бамбл. Фото: 5-tv.ru

Простой и освежающий способ разнообразить кофейный ритуал. Лимон придает напитку легкую кислинку и цитрусовый аромат.

Ингредиенты:

Кофе — 50 миллилитров;

Лимон — 1 штука;

Сахар — по вкусу.

Приготовление:

Ошпарить лимон кипятком, очистить, отрезать тонкую и толстую (около 5 миллиметров) дольки. Сварить кофе. В горячий кофе выдавить сок из толстой дольки лимона. Тонкую дольку с сахаром положить на блюдце и подать к напитку.

Кофе с морской солью

Рецепты холодного, горячего, айс кофе без молока, бамбл. Фото: 5-tv.ru

Соленый кофе — популярный тренд на Тайване. Напиток готовят с добавлением соли и сахара, а подают так, чтобы каждый мог регулировать соленость по своему вкусу.

Кстати, на Тайване часто готовят отдельную смесь кофе с большим количеством соли и подают ее к чашке обычного кофе — посетитель сам решает, сколько добавить.

Ингредиенты:

Молотый кофе — 3 столовые ложки;

Вода — 180 миллилитров;

Соль;

Сахар.

Приготовление:

Смешать молотый кофе, воду, сахар и щепотку соли. Довести до кипения и дать настояться.

Кофе с чесноком и медом

Рецепты холодного, горячего, айс кофе без молока, бамбл. Фото: 5-tv.ru

Необычное сочетание родом из Турции, которое может показаться странным, но ценители пряных напитков оценят. Чеснок добавляют без зеленой сердцевинки, чтобы избежать резкого запаха.

Ингредиенты:

Мед — 2 чайные ложки;

Чеснок — 1 зубчик;

Молотый кофе;

Вода.

Приготовление:

Разогреть пустую турку, добавить нарезанный чеснок (без сердцевинки) и молотый кофе, слегка прогреть. Залить горячей кипяченой водой, перемешать. Варить до образования пены, затем снять с огня и дать пене опасть (20–30 секунд). Повторить три раза. Снять турку с огня, дать напитку настояться, добавить мед и дождаться его растворения.

Процедить и разлить по чашкам. Для аромата можно добавить веточку тимьяна или розмарина.