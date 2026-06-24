В Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении сестры

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 46 0

Столичные следователи выясняют обстоятельства жестокой расправы в квартире на востоке города.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении собственной сестры. Кадры задержания публикует 5-tv.ru.

Фигуранта посадили в автомобиль силовиков и, вероятно, повезли в отделение для дальнейших следственных действий. На вопросы журналистов он отвечать не стал, в том числе о мотивах предполагаемого преступления.

По предварительной информации, женщина 1968 года рождения была объявлена пропавшей после того, как не вышла на работу. В ходе проверки в ее квартире в Преображенском районе Москвы обнаружили пакеты с частями тела.

Как сообщил источник 5-tv.ru, останки 57-летней москвички были разложены по пакетам и ведрам, часть также, предположительно, была смыта в унитаз. В качестве подозреваемого задержан 56-летний брат погибшей. По версии следствия, трагедия могла произойти на фоне возникшего между родственниками конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Ставропольском крае следователи задержали жителя села Красногвардейского, которого обвиняют в расправе над супругой и девятилетней дочерью, а также в покушении на убийство второй малолетней дочери.

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