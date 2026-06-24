«Пошел отсюда»: Самбурская жестко отреагировала на хейт в соцсетях
Актриса призвала игнорировать чужое негативное мнение.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Актриса Самбурская вступилась за блогера из глубинки
Актриса Настасья Самбурская в социальных сетях вступилась за блогера Ольгу из небольшого города. Девушка публикует стильные луки из секонд-хендов, но один мужчина оскорбил ее фигуру и возраст.
Актриса лично вступилась за незнакомку, послав на три буквы и тем самым дав понять, что такие нападки не останутся без внимания.
«Пошел <…> отсюда!», — написала она в комментариях.
После жесткого ответа хейтеру Самбурская адресовала самой Ольге ряд комплиментов, высоко оценив ее вкус и смелость. В своем послании артистка призвала девушку игнорировать чужое негативное мнение и продолжить заниматься любимым делом, не обращая внимания на завистников.
Вслед за Самбурской поддержку выразили блогер Айза-Лилуна Ай и стилист Александр Рогов. В итоге ролик с этой историей посмотрели более миллиона человек.
Ранее Настасья Самбурская отсудила у блогера из дуэта «Немагия» Алексея Псковитина три миллиона рублей. Артистка подала иск в суд против интернет-знаменитости о защите чести и достоинства.
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