«Пошел отсюда»: Самбурская жестко отреагировала на хейт в соцсетях

Актриса Самбурская вступилась за блогера из глубинки

Актриса Настасья Самбурская в социальных сетях вступилась за блогера Ольгу из небольшого города. Девушка публикует стильные луки из секонд-хендов, но один мужчина оскорбил ее фигуру и возраст.

Актриса лично вступилась за незнакомку, послав на три буквы и тем самым дав понять, что такие нападки не останутся без внимания.

«Пошел <…> отсюда!», — написала она в комментариях.

После жесткого ответа хейтеру Самбурская адресовала самой Ольге ряд комплиментов, высоко оценив ее вкус и смелость. В своем послании артистка призвала девушку игнорировать чужое негативное мнение и продолжить заниматься любимым делом, не обращая внимания на завистников.

Вслед за Самбурской поддержку выразили блогер Айза-Лилуна Ай и стилист Александр Рогов. В итоге ролик с этой историей посмотрели более миллиона человек.

Ранее Настасья Самбурская отсудила у блогера из дуэта «Немагия» Алексея Псковитина три миллиона рублей. Артистка подала иск в суд против интернет-знаменитости о защите чести и достоинства.

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