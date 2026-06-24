«Пошел отсюда»: Самбурская жестко отреагировала на хейт в соцсетях

|
Алена Куликова
Алена Куликова 62 0

Актриса призвала игнорировать чужое негативное мнение.

Самбурская защитила женщину в соцсетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Самбурская вступилась за блогера из глубинки

Актриса Настасья Самбурская в социальных сетях вступилась за блогера Ольгу из небольшого города. Девушка публикует стильные луки из секонд-хендов, но один мужчина оскорбил ее фигуру и возраст.

Актриса лично вступилась за незнакомку, послав на три буквы и тем самым дав понять, что такие нападки не останутся без внимания.

«Пошел <…> отсюда!», — написала она в комментариях.

После жесткого ответа хейтеру Самбурская адресовала самой Ольге ряд комплиментов, высоко оценив ее вкус и смелость. В своем послании артистка призвала девушку игнорировать чужое негативное мнение и продолжить заниматься любимым делом, не обращая внимания на завистников.

Вслед за Самбурской поддержку выразили блогер Айза-Лилуна Ай и стилист Александр Рогов. В итоге ролик с этой историей посмотрели более миллиона человек.

Ранее Настасья Самбурская отсудила у блогера из дуэта «Немагия» Алексея Псковитина три миллиона рублей. Артистка подала иск в суд против интернет-знаменитости о защите чести и достоинства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.62
0.85 85.48
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Землю не поглотит Солнце? Новое исследование ставит под сомнение одну из версий конца света
18:56
Путин: России удалось обеспечить доступность авиаперевозок для граждан
18:46
Нарастила клыки, спела «Когда я стану кошкой» и исчезла: куда пропала Мария Ржевская
18:44
Число сбитых на подлете к Москве за день беспилотников выросло до 14
18:35
Появились подробности о последствиях крушения вертолета Ми-2 на Кубани
18:31
«Уровень очень достойный»: Путин оценил самолеты МС-21, SSJ-100 и ИЛ-114

Сейчас читают

На глазах у десятилетнего сына: российский турист умер во время отдыха в Турции
Летом искать работу может быть выгоднее, чем осенью
Спокойствие только снится: геомагнитный прогноз на 24 июня
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео