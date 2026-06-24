Решил вопрос: москвич напал на контролера из-за матери-безбилетницы

В Москве юноша напал на контролера из-за матери-безбилетницы

В Москве 19-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после конфликта с контролером. Молодой человек заступился за мать, которая воспользовалась его льготным билетом. Как сообщает Следственный комитет в своем канале в МАКС, ему предъявлено обвинение.

Как утверждает источник, женщина оплатила поездку билетом сына. После этого контролер попросил ее предъявить документы, подтверждающие право на льготный проезд.

В ситуацию вмешался сын пассажирки. По предварительным данным, он решил защитить мать силой и напал на контролера. После произошедшего возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Ранее Следственный комитет начал проверку после публикаций о конфликтах у одного из заведений общепита в Минеральных Водах. Поводом стали сообщения в СМИ и соцсетях о противоправном поведении посетителей.

В ведомстве пояснили, что такие материалы обнаружили во время мониторинга интернет-ресурсов. В публикациях говорилось о регулярных потасовках и массовых драках рядом с заведением.

По данным СУ СК России по Ставропольскому краю, жители соседних домов жалуются на постоянные беспорядки и опасаются происходящего у точки общепита. Следственный отдел по Минеральным Водам начал процессуальную проверку по статье о хулиганстве.

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