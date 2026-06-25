А если бы все закончилось иначе? Нейросеть переписала финал «Зеленой мили»

Многие плакали в конце фильма «Зеленая миля». И мечтали, чтобы он закончился иначе и Джон Коффи выжил. Кто-то даже воображал альтернативные концовки.

А сейчас их «вообразила» нейросеть и предложила четыре альтернативных сцены после действия, которое происходит в ночь перед казнью ключевого персонажа.

Настоящий сюжет фильма «Зеленая миля»

Кадр из фильма «Зеленая миля», режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 г.

Действие происходит в 1935 году. Пол Эджкомб — начальник блока смертников «Зеленая миля» в тюрьме «Холодная гора». В блок приводят Джона Коффи, огромного чернокожего мужчину, приговоренного к смерти за изнасилование и убийство двух девочек. Вопреки внешности и приговору, Джон ведет себя как большой ребенок: боится темноты, плачет по ночам и поражает всех своей кротостью.

Вскоре Пол обнаруживает, что Джон обладает сверхъестественным даром. Сначала Коффи исцеляет его от мучительной болезни мочевого пузыря, буквально «втянув» недуг в себя и выпустив в воздух роем черных мошек. Потом он оживляет раздавленного жестоким надзирателем Перси ручного мышонка мистера Джинглса. Становится ясно, что Джон — не просто добрый великан, а чудо природы.

Тем временем в блок попадает настоящий монстр — психопат «Дикий Билл» Уортон. Пол догадывается, что именно Уортон совершил преступление, за которое осужден Джон. Чтобы убедиться, Пол, Брутус и другие надзиратели тайно вывозят Джона к дому начальника тюрьмы — его жена Мелинда умирает от опухоли мозга. Джон высасывает болезнь, спасая женщину, но на этот раз не выпускает тьму наружу, а копит ее в себе.

Вернувшись в тюрьму, Джон через поцелуй передает всю накопленную злобу Перси Уэтмору. Одурманенный Перси хватает револьвер и убивает Дикого Билла, после чего впадает в кататонию. Так свершается возмездие. Перед казнью Джон берет Пола за руку и передает ему видение: он показывает, что девочек действительно убил Уортон, а сам Джон лишь пытался их спасти. Пол потрясен и предлагает устроить побег, но Джон отказывается — он смертельно устал от боли и жестокости мира и хочет покоя. Единственная его просьба — не надевать мешок на голову во время казни, потому что он боится темноты.

Казнь невиновного становится тяжелейшим испытанием для всех. В наказание за смерть чуда Пол получает неестественно долгую жизнь. В доме престарелых 108-летний Пол рассказывает эту историю, понимая, что пережил всех близких и до сих пор идет по своей бесконечной «зеленой миле».

Если бы концовка была другой…

Пол Эджкомб заходит в камеру, чтобы предложить Джону побег. Джон отказывается, говоря, что устал от боли мира. Пол, терзаемый совестью, возвращается в свой кабинет. Что дальше?

1. Счастливая концовка: «Исцеление палача»

Кадр из фильма «Зеленая миля», режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 г.

В ночь перед казнью Пол не находит в себе сил уйти. Он падает на колени перед Джоном и признается, что не может убить чудо Господне, иначе сам станет убийцей хуже Уортона. Джон смотрит на него с бесконечным состраданием и кладет ладонь ему на грудь. Он говорит, что Пол носит в себе чужую тьму, впитанную за годы в блоке «Е», и что Пол — хороший человек. А затем Джон забирает эту тьму.

Черный маслянистый рой выходит из Пола и поглощается Джоном. Пол теряет сознание, а лицо Джона искажается чудовищной болью — он вбирает не только болезнь, но и грех начальника «Зеленой мили».

Наутро Пол просыпается во дворе тюрьмы под солнцем. Охранники испуганы: он пролежал без сознания всю ночь, но проснулся абсолютно здоровым. А Джон Коффи сидит на койке живой, дышит, но взгляд его пуст и безмятежен, как у младенца. Сосуд чуда опустел — сознание ушло, но тело живет.

Джона официально реабилитируют благодаря анонимной записке Пола с указанием улик против Уортона. Джон попадает в пансион под присмотром семьи Эджкомбов. Он больше не осознает реальность, но любой страждущий, прикоснувшийся к его руке, исцеляется.

Пол увольняется. В финале он заходит в палату к Джону, берет его за руку и ведет гулять по зеленому лугу. Джон, смеясь, ловит бабочек. Зеленая миля превратилась в зеленый луг, а палач и жертва обрели покой вместе.

2. Неожиданная концовка: «Дар Уэтмора»

Кадр из фильма «Зеленая миля», режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 г.

Все происходит в ночь казни. Джон уже пристегнут к электрическому стулу, и в комнате присутствует Перси Уэтмор с мерзкой ухмылкой, но трясущимися руками. Джон ловит взгляд Пола и просит дать ему руку Перси, потому что Перси боится, но в нем нет любви.

Пораженный Пол кивает Брутусу, и тот силой прижимает ладонь Перси к руке Джона. В момент включения рубильника между ними происходит страшная передача. Джон умирает мгновенно и спокойно, с улыбкой, а Перси застывает с выпученными глазами, и из его рта и носа вылетает светящаяся пыльца.

Через неделю Перси приходит в себя после комы. Он не сошел с ума — он стал абсолютно нормален и начал рыдать, не переставая. Оказалось, что Джон Коффи не убил его и не свел с ума, а «заразил» эмпатией — способностью чувствовать чужую боль так же остро, как свою. Перси ощутил каждую секунду страданий всех, кого мучил.

Этот дар стал для психопата самым страшным наказанием. Перси сам помогает раскрыть свои старые преступления и оказывается в камере смертников Брайр-Риджа. Когда Пол приходит к нему, Перси спрашивает, когда закончится эта внутренняя пытка. Пол выключает свет и отвечает: «Никогда. Ты теперь тоже будешь жить очень долго». Чудо Джона не исчезло — оно переродилось в вечное возмездие.

3. Открытый финал: «Петля времени»

Кадр из фильма «Зеленая миля», режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999 г.

Пол не казнит Джона. Он организует побег: Брутус и Дин поджигают блок «Е», имитируя бунт, а в суматохе выводят Джона через старый лаз, который показывает мышонок мистер Джинглс, будто знающий план тюрьмы. Джон исчезает в ночном лесу, а Пол остается доживать с этой тайной.

Проходит больше шестидесяти лет. В доме престарелых глубокий старик Пол заканчивает рассказывать эту историю подруге Элейн. Он плачет и говорит, что отпустил Джона, но так и не получил знака, что поступил правильно. Элейн уходит на прогулку, а Пол видит по телевизору срочный выпуск новостей: в детской больнице неизвестный мужчина огромного роста исцелил десятерых безнадежных детей. На зернистой записи мелькает лицо под капюшоном, и Полу чудится, что это его собственное молодое лицо — или все-таки Джон?

В этот момент вбегает Элейн: у фонтана она увидела ручную мышь, точь-в-точь мистера Джинглса, и та принесла старую деревянную катушку от ниток. Пол смотрит на катушку, на тень за окном и выходит на крыльцо.

Мы не знаем, вернулся ли Джон проститься перед смертью Пола, или сама реальность пошла по кругу, и Полу снова предстоит сделать тот же выбор. Экран замирает на его лице, полном надежды и ужаса неизвестности.

4. Несчастливая концовка: «Я исправлю то, что натворил»

Кадр из фильма "Зеленая миля", режиссер Фрэнк Дарабонт, 1999г.

Казнь свершается. Джон мертв, но перед смертью он передает Полу свой дар в искаженном виде — не долгую жизнь, а абсолютную память ощущений. Пол не просто помнит казнь Джона, он переживает ее каждой клеткой каждую секунду. Это сводит его с ума.

Он проникается уверенностью, что должен очистить мир от скверны, и начинает с Перси Уэтмора, который благодаря связям избежал суда и сидит под домашним арестом. Пол надевает Перси на голову черный шелковый мешок и запирает в подвале, обрекая на смерть от голода и жажды в абсолютной темноте — точь-в-точь как Перси боялся темноты при казни Джона.

Проходят десятилетия. Пол не умирает — его тело живо, но разум сгнил. Он сидит на цепи в сарае собственного сына, став тем самым воплощением зла, которое когда-то забирал у других Джон. Он выкрикивает имена казненных и пытается воскрешать мышей, но его прикосновение теперь несет только смерть.

Сын Пола, слышавший историю о чуде и уставший от мучений отца, поднимает револьвер. Он говорит, что Джон устал от людской злобы, а он устал от злобы отца. Раздается выстрел.

Но Пол не умирает — он лишь навсегда теряет способность двигаться, оставаясь запертым в неподвижном теле, глядя в потолок сарая. Чуда не случилось, осталась только пыль на старой кинопленке, а «зеленая миля» превратилась в бесконечный личный ад.