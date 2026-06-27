Совбез ООН обсудит удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

Минск потребовал провести заседание из-за теракта в Брянской области. Призыв поддержала Россия.

Заседание ООН по атаке ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Брянской области

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Совет Безопасности ООН 29 июня проведет заседание, на котором обсудит действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) против граждан Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил ТАСС источник в организации.

По словам собеседника агентства, встреча начнется в 15:00 по местному времени (в 22:00 мск). Другие детали источник не раскрыл.

Белоруссия 26 июня потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за атаки на автобус с мирными жителями в Брянской области. Обращение Минска поддержала российская сторона. Исполняющая обязанности постпреда РФ при организации Анна Евстигнеева выразила надежду, что члены Совета Безопасности дадут «принципиальную оценку» совершенному теракту.

Боевики ВСУ 17 июня ударили беспилотником по автобусу, который перевозил детскую футбольную команду из Гомельской области. Юные спортсмены отправлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая команду, еще восемь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних, получили ранения. Власти Белоруссии расценили действия киевского режима как попытку втянуть Минск в конфликт.

Ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко заявила, что дрон, атаковавший автобус с детьми, был начинен поражающими элементами.

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