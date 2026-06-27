Иран ответил на атаку США ударами по их позициям на Ближнем Востоке

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 15 0

Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о взаимопонимании.

Удары Ирана по объектам США на Ближнем Востоке — новости

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Fars: Иран нанес удары по военным объектам США на Ближнем Востоке

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) атаковали американские военные объекты в странах Ближнего Востока в ответ на удары США по Ирану. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое опубликовало информационное агентство Fars.

«В ответ на агрессию со стороны США ВМС КСИР нанесли удары по пунктам дислокации армии США в регионе», — говорится в тексте.

Иранские военные также обвинили Вашингтон в нарушении подписанного недавно меморандума о взаимопонимании. В КСИР предупредили, что Тегеран оставляет за собой право на «более масштабный ответ», если США продолжат агрессию в отношении исламской республики.

Центральное командование американских ВС (CENTCOM) ночью 27 июня сообщило об ударах по складам и береговым радарам на территории Ирана в ответ на атаку на грузовое судно в Ормузском проливе. До этого президент США Дональд Трамп отметил, что Тегеран запустил несколько беспилотников-камикадзе по кораблю.

Иранская гостелерадиокомпания IRIB заявила, что две американские ракеты попали в телебашню в городе Сирик.

Ранее Трамп сказал, что страны НАТО подвели Вашингтон, отказавшись от участия в военной операции против Ирана на стороне США.

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