Любовники, булимия и попытки суицида: темные пятна в биографии принцессы Дианы

Для миллионов людей принцесса Диана навсегда осталась «королевой людских сердец» — воплощением доброты, сострадания и человечности. Благотворительная деятельность, искренность и трагическая судьба превратили Леди Ди в одну из самых любимых женщин XX века.

Но за безупречным образом, созданным прессой и общественным восхищением, скрывалась совсем другая история. Диана была не только жертвой несчастливого брака и строгих дворцовых правил. Она совершала ошибки, переживала тяжелые психологические кризисы, вступала в разрушительные отношения и нередко сама становилась источником конфликтов.

Почему жизнь принцессы оказалась далека от сказки, какие факты ее биографии долгие годы оставались в тени и почему спустя почти 30 лет после гибели вокруг смерти Леди Ди продолжают возникать новые вопросы — в материале 5-tv.ru.

Семья и детство принцессы Дианы

Темные пятна в биографии Леди Ди: о чем молчала и что скрывала принцесса Диана. www.globallookpress.com/ k09

Диана родилась 1 июля 1961 года в семье британских аристократов Спенсеров. Однако ее появление на свет не стало радостью для отца, который отчаянно ждал сына-наследника после смерти младенца Джона.

Когда Диане исполнилось восемь лет, родители развелись — мать ушла к другому мужчине, а бабушка Дианы — Рут Рош — дала показания против собственной дочери в суде. Баронесса Фермой назвала ее «плохой матерью», что стало решающим фактором в передаче опеки над детьми (включая принцессу Диану) их отцу.

Этот уникальный для того времени судебный процесс ограничил права Фрэнсис на общение с детьми и нанес будущей принцессе глубокую психологическую травму.

Учеба не давалась Диане: она дважды проваливала экзамены, а в школе-пансионе не выдержала и семестра. Это ярко демонстрирует разницу в воспитании между ней и принцем Чарльзом, который рос в строгой дисциплине.

Брак с принцем Чарльзом: измены, булимия и попытка самоубийства

Темные пятна в биографии Леди Ди: о чем молчала и что скрывала принцесса Диана. www.globallookpress.com/d75

«Сказка» о Золушке, вышедшей замуж за принца, оказалась фарсом с самого начала. Перед свадьбой Диана призналась сестрам, что не может выйти за Чарльза, но те ответили: «Твое лицо уже на чайных полотенцах. Даже не думай». Об этом она рассказывала журналисту Эндрю Мортону. Позже на основе аудиозаписей он выпустил книгу «Диана. Ее истинная история».

Причина, по которой Диана не хотела выходить замуж, была комплексной — это тревожное предчувствие, подтвержденное многочисленными фактами. Главная причина: Чарльз любил другую. Еще до свадьбы Диана понимала, что сердце принца принадлежит Камилле Паркер-Боулз. Еще одна: интеллектуальная пропасть, у них не было общих интересов.

Брак принца Чарльза и Дианы Спенсер, казавшийся всему миру ожившей сказкой, на деле обернулся затяжной психологической катастрофой. Практически с первых дней совместной жизни Диана оказалась в изоляции, остро ощущая присутствие третьей стороны: Чарльз даже не пытался скрывать свои глубокие чувства к Камилле, нынешней жене. Это болезненное пренебрежение спровоцировало у юной принцессы тяжелое расстройство пищевого поведения — булимию.

Недуг проявился еще во время помолвки, но своего пика достиг во время медового месяца на борту яхты. Вместо романтики Диана столкнулась с холодным отчуждением мужа, который предпочитал проводить время за чтением книг, пока из его личных дневников буквально выпадали фотографии Камиллы, а на его манжетах красовались подаренные любовницей запонки.

Находясь в состоянии постоянного стресса и эмоционального истощения, Диана начала наносить себе увечья и совершать попытки суицида. Самый пугающий инцидент произошел в королевском поместье Сандрингем в январе 1982 года.

Будучи на четвертом месяце беременности принцем Уильямом, доведенная до крайности, пыталась свести счеты с жизнью. Ей чудом удалось избежать серьезных травм, однако этот крик о помощи, призванный хоть как-то привлечь внимание и сочувствие Чарльза, оставил лишь глубокий след в истории британской монархии.

«Было тесновато»

Темные пятна в биографии Леди Ди: о чем молчала и что скрывала принцесса Диана. www.globallookpress.com/Daily Mail

В интервью программе Panorama Диана честно признавалась в проблемах, сопровождавших все 15 лет брака: в булимии, попытках суицида и собственных изменах, которые были следствием неверности Чарльза.

Тогда, в 1995 году, эту беседу с Мартином Баширом посмотрели 23 миллиона человек. Диана произнесла фразу, ставшую легендарной.

«В нашем браке было трое, так что было немного тесновато», — заявила Диана.

Однако интервью было получено обманным путем. Журналист Мартин Башир показал брату Дианы фальшивые банковские выписки, чтобы доказать, что ее окружение шпионит за ней.

Расследование в 2021 году установило, что Башир использовал обман и лгал руководству BBC. Башир убеждал Диану, что против нее ведется кампания, и даже внушал ей, что ее 13-летний сын Уильям носит часы с прослушкой.

«Темная сторона» принцессы

Темные пятна в биографии Леди Ди: о чем молчала и что скрывала принцесса Диана. www.globallookpress.com/Arnie Sachs

Бывший личный секретарь Дианы Патрик Джефсон в своей книге «Тени принцессы» нарисовал нелицеприятный портрет своей бывшей начальницы. По его словам, она позволяла себе жестокие шутки, например, обвинила няню своих сыновей в аборте на вечеринке. Она могла отправлять сотрудникам оскорбительные сообщения по пейджеру.

Джефсон также утверждал, что Диана называла принца Филиппа «Ставросом», высмеивая его греческое происхождение, и говорила, что ее королевские драгоценности — это награда за «годы чистилища с этой чертовой семьей».

Из-за одиночества в браке она заводила любовников. Друживший с Дианой дворецкий Пол Баррелл утверждал, что привозил к хозяйке мужчин.

Со временем у принцессы развилась паранойя — леди Ди подозревала, что ее разговоры прослушивают и даже планируют убийство.

Джефсон также отмечал, что Диана искала утешения у экстрасенсов и астрологов, тратя тысячи фунтов на предсказания. Полная изоляция в золотой клетке и потеря доверия к близким превратили последние годы «народной принцессы» в непрерывный кошмар, сделав ее уязвимой для любых манипуляций.

Загадочная смерть принцессы Дианы

Темные пятна в биографии Леди Ди: о чем молчала и что скрывала принцесса Диана. www.globallookpress.com/ imago stock& people

В последний день августа 1997 года Диана погибла в автокатастрофе в Париже. По официальной версии, это трагическое стечение обстоятельств: превышение скорости, алкоголь в крови водителя Анри Поля. Однако, по словам историка Медведевой, теорий заговора меньше не стало.

Гибель Леди Ди, как отмечает эксперт, в парижском тоннеле Альма до сих пор окружена множеством мрачных теорий заговора. Одной из главных улик следствия долгое время оставался загадочный белый Fiat Uno. Свидетели утверждали, что видели его в момент катастрофы, однако сам автомобиль и его водителя так и не удалось разыскать.

Масла в огонь подливали показания очевидцев о странных, ослепляющих вспышках света в туннеле, которые могли дезориентировать шофера. На фоне растущей изоляции Дианы от королевской семьи крепли слухи о причастности к трагедии британской спецслужбы MI6, для которой экс-супруга наследника престола стала опасной угрозой.

Косвенным подтверждением этой версии конспирологи считают ее пророческое письмо, в котором принцесса прямо заявляла, что бывший муж планирует подстроить аварию в ее машине. Однако подтверждения тому, что рукописи принадлежали ей, так и нашлось.

Отец погибшего возлюбленного принцессы, миллиардер Мохаммед Аль-Файед, до конца жизни открыто утверждал, что его сын Доди и Диана были убиты. По его мнению, монархия не могла допустить, чтобы мать будущего короля Великобритании вышла замуж за мусульманина и родила от него ребенка. Впрочем, официально версия о беременности принцессы Уэльской так и не нашла своего медицинского подтверждения.

Диана стала «народной принцессой» не из-за своей привлекательности. Она завоевала сердца людей, потому что была настоящим человеком со своими слабостями, ошибками и глубокой душевностью. Именно эта искренность, а не королевский титул, сделала ее «королевой людских сердец».