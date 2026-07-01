Сад мечты за копейки: приемы ландшафтных архитекторов, которые смотрятся дорого

Каждый владелец загородного участка мечтает о пространстве, где приятно просыпаться под щебетание птиц, ужинать в тени деревьев и собирать урожай с собственных грядок. Но превратить голый надел в уютный сад — задача не из легких. Здесь важен не только вкус, но и знание почв, освещенности, правил соседства растений и современных технологий.

Как спроектировать участок так, чтобы он радовал каждый сезон, и с чего начать, если бюджет ограничен, — рассказывает команда программы Пятого канала «Стройнадзор» вместе с ведущими ландшафтными архитекторами.

Как должно проходить озеленение участка

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Деревья и кустарники, грядки, теплица, мангальная зона — из этих пазлов профессионалы собирают цельную картину будущего сада. Без опыта во многих нюансах разобраться сложно. Просто взять эскиз из сети и воплотить у себя на участке — не получится.

«Какие почвы у вас на участке, какая освещенность, где закрыться от соседей, а где открыться», — объясняет критерии для направления обустройства участка ландшафтный архитектор Ольга Евдокимова.

Эти задачи снимает планирование территории до начала работ. В первую очередь решите, что хотите видеть на своей земле. Нужен ли вам огород, баня, бассейн? Большие деревья или клумбы? Такие вопросы обычно задает заказчику ландшафтный архитектор.

«Хотелось бы отгородиться от соседей. Живой изгородью, да, но не туями», — говорит владелица участка Марина Грачева.

«Я бы посадила живую изгородь из дерена флоро-мея. Он такой желто-зеленый», — предлагает ландшафтный дизайнер Анна Федотюк.

Специалист делает проект основных зон, определяет, какие растения в каждой будут уместны. И уже потом — представляет идею владельцу участка для согласования.

«Мне бы хотелось на лужайке посадить какую-то черемуху одну красивую для того, чтобы она привлекала птиц. И вот было вот такое утреннее приятное щебетание», — говорит дизайнер.

«Самое большое дерево, которое мы посадили, это 17 метров 40 сантиметров. Это было больше фуры. Это была та еще история», — делится Евдокимова.

Какие должны быть подготовительные работы

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Садовые дорожки обычно укладывают на бетонное или песчано-щебеночное основание. Первый вариант дороже и больше подходит для обустройства парковки. А второй оптимален для тропинок.

«При строительстве используется обязательно геотекстиль, который распределяет нагрузки и разделяет слои. Если мы положим щебенку просто на глину, щебенка утонет в глине, и мы получим просто смесь глины и щебенки», — объяснил генеральный директор ландшафтного проектно-производственного предприятия Игорь Евдокимов.

Слои уплотняют и сверху кладут плитку. Бетонная — самый популярный вариант. Ее просто красить, она надежна и намного дешевле природного камня, например, гранитной брусчатки.

Чтобы плитка не разъезжалась со временем, устанавливают бордюр. Последний писк садовой моды — скрытая конструкция.

«Эта арматура, лежащая на сетке оцинкованной, которая находится под плиткой, она закручена и отмазана, отштукатурена специальным растворчиком», — пояснил Евдокимов.

Какими цветами украсить территорию

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Рододендроны растут в кислой почве, а, например, розы предпочитают нейтральную или слабощелочную. Таким образом, от почвы зависит подбор растений для конкретного участка», — советует главный садовник ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.

Стоит учитывать климат в регионе, освещенность территории и сочетания цветов — во всех смыслах!

«Многие садоводы, не желая углубляться в эти темы, начинают высаживать розы, рядом с ними хосты или из хосты папоротники и лаванду, ну, во-первых, это экологически неправильно. Во-вторых, это стилистически не смотрится, это некрасиво», — отметила руководитель ландшафтного бюро Оксана Пискарева.

С розами «дружат» шалфей, лаванда, гипсофила. Такие растения называют компаньонами.

«У нас в саду хорошая композиция, когда вместе высажены хосты и первоцветы. Они не мешают расти друг другу и дополняют достоинства видов», — рассказал Дубенюк.

В тренде у садоводов — альпинарии. Но для них подходит не каждый цветок. Используются только те виды, которые растут высоко в горах.

Вертикальные посадки

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

И теперь самое время рассказать про еще одно необычное решение — вертикальные посадки. Актинидия, лимонник, виноград — спрячут ваш забор за своими листьями.

«Мы сами можем использовать шпалеры, ширмы, различные вертикальные приспособления для того, чтобы по ним размещать растения, растущие вверх», — говорит Оксана Пискарева.

Многие предпочитают «ленивый сад», чтобы за ним было проще ухаживать. Но его секрет не только в неприхотливых культурах. Главное — это технологии! Например, автополив.

«Почему именно зональный? Потому что разные зоны — это зоны разного режима полива. А уже конкретно, где какое растение будет поливаться, это мы решаем после посадки», — отметила Евдокимова.

Обустраивать сад не обязательно за один год. Работы можно разбить на этапы — это позволит не тратить сразу большие деньги и продумать дополнительные элементы.