Трамп: ядерное разоружение Ирана идет очень хорошо

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 50 0

Ранее президент США смягчил требования к руководству исламской республики.

Как проходит ядерное разоружение Ирана со стороны США

Фото: Reuters/Aaron Schwartz

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Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Ирана продвигается. Об этом он заявил в ходе общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном до вылета с рабочей поездкой в штат Северная Дакота.

По его словам, по этому вопросу проходят успешные переговоры, однако подробности Трамп раскрывать не стал.

«Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо. У них были очень хорошие встречи», — сказал Трамп журналистам.

При этом президент США не уточнил, какие именно встречи он имеет в виду и кто принимал в них участие. Он лишь подчеркнул, что Вашингтон считает происходящее движением к денуклеаризации.

«Я называю это денуклеаризацией, и она происходит. Все продвигается хорошо», — добавил Трамп.

Денуклеаризация, или, по-другому, ядерное разоружение, — это процесс по сокращению арсеналов ядерного оружия, а также его носителей и средств доставки с производством.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп отказался от идеи возобновления полномасштабной войны с Ираном, хотя до этого рассматривал такой вариант.

По данным WSJ, Трамп решил придерживаться дипломатического направления и смягчил требования к руководству исламской республики. В частности, он не будет возражать, если переговоры выйдут за пределы крайнего срока для ядерной сделки — 18 августа.

Также 5-tv.ru писал, что Соединенные Штаты полностью сняли морскую блокаду с Ирана. Об этом заявил спикер парламента страны и глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф. По его словам, для прохода торговых судов и танкеров в Оманском заливе больше нет препятствий.

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