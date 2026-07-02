Кто сыграл Наташу Ростову лучше всех? 8 актрис, воплотивших на экране героиню Толстого

Роман-эпопея Льва Толстого «Война и мир» экранизируется уже больше века, и за это время режиссеры всего мира так и не пришли к единому ответу: какой должна быть Наташа Ростова. То она получается слишком взрослой, то чересчур наивной, то совсем не похожей на ту героиню, которую описывал писатель.

Каждая новая экранизация — это попытка поймать ускользающий образ: живой, переменчивый, почти неуловимый. И каждый раз возникает один и тот же вопрос — кто из актрис оказался ближе всего к этой «настоящей» Наташе?

5-tv.ru проследил историю экранных воплощений героини. Кто из них справился со своей задачей лучше всех?

Ольга Преображенская

www.globallookpress.com/ Russian Look

В 1915 году режиссеры Владимир Гардин и Яков Протазанов первыми решились перенести «Войну и мир» на экран. Роль Наташи Ростовой досталась актрисе и певице Ольге Преображенской, которой на тот момент было уже за 30.

Черно-белая немая картина стала первой киноадаптацией романа Толстого, однако увидеть ее сегодня невозможно — пленка не сохранилась.

К тому времени Преображенская уже успела сняться в экранизациях «Дворянского гнезда» Ивана Тургенева и «Гранатового браслета» Александра Куприна.

Несмотря на это, именно она вошла в историю как первая экранная Наташа Ростова — образ, который, увы, навсегда остался утраченным.

Вера Каралли

Кадр из фильма «Наташа Ростова», режиссер Петр Чардынин, 1915 г.

В том же 1915 году появился еще один фильм по мотивам «Войны и мира» — «Наташа Ростова», снятый режиссером Петром Чардыниным. Главную роль исполнила знаменитая балерина и актриса Вера Каралли.

В то время мимический стиль Каралли выделялся на фоне других танцовщиц. Балерина сознательно делала ставку не на сложные па и фуэте, а на живость, характер и эмоции персонажа. Поэтому выбор улыбчивой и темноволосой 26-летней Каралли казался вполне удачным.

Жаль, что сегодня ее игру уже не оценить. Полный фильм «Наташа Ростова» также не сохранился.

Одри Хепберн

Кадр из фильма «Война и мир», режиссер Кинг Видор, 1956 г.

Следующая экранизация появилась лишь спустя четыре десятилетия. В 1956 году режиссер Кинг Видор представил голливудскую версию «Войны и мира» с Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой.

За эту роль актрисе заплатили более 300 тысяч долларов — огромную по меркам 1950-х годов сумму.

Сценарий переписывали несколько раз, а многие сюжетные линии романа значительно сократили, сосредоточив внимание на истории Наташи и Пьера.

Людмила Савельева

Кадр из фильма «Война и мир», режиссер Сергей Бондарчук, 1965 г.

После выхода голливудской экранизации в СССР было принято решение снять собственную масштабную версию романа Толстого. Работу над картиной доверили Сергею Бондарчуку.

Для фильма собрали выдающийся актерский состав, однако исполнительницу роли Наташи Ростовой долго не могли найти. Среди претенденток были Наталья Фатеева, Анастасия Вертинская и Наталья Кустинская, но ни одна не убедила режиссера.

Тогда помощница Бондарчука предложила посмотреть «одну балерину». Сам режиссер относился к артистам балета с недоверием, поэтому сначала хрупкая блондинка не произвела на него впечатления. Однако после повторных проб Людмила Савельева получила роль.

Первое время актриса буквально жила между двумя городами: после спектаклей в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова отправлялась поездом в Москву, а с вокзала сразу ехала на съемочную площадку. Из-за огромной нагрузки она несколько раз теряла сознание.

Работа над фильмом заняла около шести лет. В 1969 году картина получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, а Савельева приобрела мировую известность. По воспоминаниям современников, после выхода фильма во Франции имя Наташа стало заметно популярнее.

Мораг Худ

Кадр из сериала «Война и мир», режиссер Джон Дейвис, 1972–1973 г.

В 1972 году британская телекомпания BBC выпустила собственную экранизацию — 20-серийный телесериал. Роль Наташи Ростовой исполнила актриса Мораг Худ.

Сериал стал первой масштабной британской попыткой экранизировать весь роман Толстого. Образ Наташи в исполнении Худ критики называли сдержанным и по-английски чопорным.

Клеманс Поэзи

Кадр из сериала «Война и мир», режиссер Роберт Дорнхельм, 2007 г.

В 2007 году вышел мини-сериал совместного производства России, Польши, Италии, Франции и Германии. Наташу Ростову сыграла французская актриса Клеманс Поэзи.

На момент съемок Поэзи было 25 лет. К тому времени она уже прославилась благодаря роли Флер Делакур в фильмах о Гарри Поттере.

Именно ее кандидатура вызвала бурные споры. У Толстого Наташа описана как темноволосая и черноглазая девушка, тогда как Поэзи — светловолосая и голубоглазая. Из-за этого многие поклонники романа сочли такой выбор неканоничным.

Лили Джеймс

Кадр из сериала «Война и мир», режиссер Том Харпер, 2016 г.

В 2016 году BBC вновь обратилась к «Войне и миру» — на этот раз в формате мини-сериала. Наташу Ростову сыграла 27-летняя Лили Джеймс, известная по роли Золушки.

Сериал стал одним из самых дорогостоящих драматических проектов BBC. Над ним работала большая международная команда, а съемки проходили в Санкт-Петербурге, окрестностях Великого Новгорода и Вильнюсе. Производство заняло около двух с половиной лет.

До начала работы Лили Джеймс была мало знакома с романом Толстого и прочитала его уже после утверждения на роль.

«Когда оказалась в Екатерининском дворце и в Зимнем, где была резиденция царей, не могла поверить в реальность. Настолько все выглядело волшебно и абсолютно роскошно. У меня остались просто потрясающие впечатления от России!» — рассказывала актриса.

В Великобритании сериал получил высокие оценки зрителей и критиков, тогда как в России его встретили неоднозначно.

Полина Гухман

Кадр из фильма «Война и мир», режиссер Сарик Андреасян, 2027 г.

В 2027 году ожидается выход новой экранизации «Войны и мира» режиссера Сарика Андреасяна. Роль Наташи Ростовой исполнит 19-летняя актриса Полина Гухман.

Если картина выйдет в заявленном виде, Гухман станет самой молодой исполнительницей роли Наташи Ростовой в истории полнометражных экранизаций романа.

«Знакомые из нашей среды говорили, что, узнав про кастинг на Наташу Ростову, сразу подумали про меня. Это приятно, хотя прежде я не замечала сходства», — рассказывала актриса.

Гухман, как и Людмила Савельева, родом из Санкт-Петербурга и также профессионально занималась танцами.

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