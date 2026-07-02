В Венесуэле нашли выжившего спустя восемь дней после землетрясения

АР: мужчину нашли живым после восьми дней под завалами землетрясения в Венесуэле

Спасатели в Венесуэле извлекли из-под завалов торгового центра мужчину, который провел там восемь дней после разрушительного землетрясения. Об этом сообщили в агентстве Associated Press.

Выяснилось, что спасенный работал охранником в торговом центре и в момент стихийного бедствия дежурил на смене. У него получилось выжить благодаря тому, что во время первых подземных толчков он оказался в сторожевой будке. Именно эта конструкция приняла на себя основной удар и защитила мужчину от падавших обломков здания.

После обнаружения пострадавшего спасатели эвакуировали его из-под завалов и передали медикам. В каком он состоянии, пока не уточнялось.

Землетрясение в Венесуэле

Разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Тогда специалисты зарегистрировали две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. После основных сейсмических ударов было зафиксировано еще около 430 афтершоков, что значительно осложнило работу спасательных служб и создало угрозу новых обрушений.

По оценкам сейсмологов, это стихийное бедствие стало самым сильным землетрясением в Венесуэле с 1900 года. В результате были разрушены сотни жилых домов, повреждены больницы, дороги и другие объекты инфраструктуры.

Также жители Каракаса и других населенных пунктов страны 1 июля наблюдали необычное красное небо. Специалисты объяснили это последствиями землетрясения: в атмосфере скопились пыль, песок и мелкие частицы горных пород, которые изменили прохождение солнечного света и вызвали эффект рэлеевского рассеяния.

Всего последствия стихийного бедствия затронули почти 24,5 тысячи жителей страны. Международное сообщество также подключилось к оказанию помощи. Европейский союз направил Венесуэле экстренную помощь в размере пяти миллионов евро. Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона также прорабатывает возможность предоставления гуманитарной помощи пострадавшей республике.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 2295.

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