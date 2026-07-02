Невидимая угроза: как уберечь урожай томатов от болезней

В летний сезон томатам угрожают фитофтороз, кладоспориоз и другие болезни

В разгар лета томаты на грядке могут «заболеть». Опытный огородник легко распознает первые симптомы заражения, пока те еще не поразили плоды. О том, как спасти урожай, рассказал URA.RU.

Болезнь может «съесть» весь урожай за считанные дни. Чтобы этого избежать, важно вовремя принять те или иные меры в зависимости от конкретного диагноза.

Фитофтороз

Один из самых распространенных диагнозов — фитофтороз томатов. Заболевание поражает томат и картофель. В растения попадают патогенные организмы. Первые симптомы — бурые, будто маслянистые пятна на стеблях и листьях.

Сразу же при обнаружении нужно удалить все пораженные листья и сжечь. Растение следует обработать раствором бордоской жидкости или чесночным настоем. Также подойдет молочная сыворотка.

Кладоспориоз

Другой «враг» томатов — кладоспориоз. Этот грибок чаще всего поражает урожай, расположенный в защищенном грунте с недостаточной вентиляцией и высокой влажностью. На оборотной стороне листьев появляются светло-зеленые пятна, которые постепенно становятся бурыми и покрываются налетом. При первых симптомах стоит действовать аналогично — немедленно удалить больные листья и сжечь. Затем обязательно снизить влажность — пару дней не поливать урожай, проветривать грядку и обработать растения препаратами меди или биофунгицидами.

Альтернариоз

Не менее опасен альтернариоз томатов. При этом заболевании на листьях и стеблях появляются сухие темно-коричневые пятна, образующие узор, похожий на мишень. Как и в случае с другими заболеваниями, следует удалить все пораженные фрагменты и провести курс лечения системными фунгицидами.

Вирусная мозаика

Увы, вирусную мозаику томатов вылечить не получится. Увидев на листьях узор, в котором чередуются темно-зеленые и желтоватые участки, зараженный куст нужно выкопать с корнем и сжечь.

Вершинная гниль

Особняком стоит вершинная гниль — это заболевание связано не с патогенами, а с недостаточным питанием. Чтобы его вылечить, следует наладить регулярный полив и провести подкормку раствором кальциевой селитры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как защитить урожай от вредителей.

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