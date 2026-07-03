Второй урожай без лишних хлопот: какие овощи и зелень посадить в июле

Многие дачники ошибочно считают июль финалом огородного сезона. Убрал чеснок, выкопал ранний картофель — и можно выдохнуть до следующей весны.

На самом деле, разгар лета — это старт новой посевной кампании, способной обеспечить семью свежими овощами и зеленью вплоть до глубокой осени.

В средней полосе России от июльского посева до первых заморозков остается не менее 60 дней — более чем достаточно для созревания множества культур. Почва уже прогрета, микроорганизмы активны, семена прорастают быстро и дружно.

А длинный световой день и теплые ночи только способствуют успеху. При грамотном подходе пустующие грядки могут дать второй, а то и третий урожай за сезон.

Зелень: самый быстрый результат

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июле на огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Листовая зелень — абсолютный лидер по скорости отдачи. Укроп, руккола, шпинат, листовой салат, кинза и пак-чой успевают дать свежую зелень всего за 30–45 дней.

Укроп хорош тем, что легко переносит перепады температур и нетребователен к почве. Это последний шанс посеять ароматную зелень в этом сезоне: урожай можно будет снимать уже через шесть недель. Популярные сорта — «Грибовский», «Зонтик».

Петрушку лучше сеять в первой половине июля. Семена перед посевом стоит замочить в теплой воде или растворе стимулятора роста — так они взойдут быстрее. Листовая петрушка сортов «Богатырь» и «Обыкновенная» всходит до 20 дней, затем быстро наращивает зеленую массу.

Кинза (кориандр), шпинат, кресс-салат, руккола и латук — эти культуры можно сеять каждые 10–14 дней вплоть до августа, обеспечивая непрерывный конвейер свежей зелени.

Шпинат особенно хорош для июльского посева: посаженный во второй половине лета, он не успевает зацвести, а листья вырастают сочными и нежными. Сорта «Виктория» и «Матадор» требуют частого полива и притенения от палящего солнца.

Рукколе нужно около 30 дней до первого урожая. Сорта «Покер» и «Рокет» можно сеять до середины августа — эта культура устойчива к прохладным ночам и прекрасно разнообразит осенние салаты.

Корнеплоды

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июле на огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Вторая половина лета — идеальное время для корнеплодов, которые весной часто уходят в стрелку вместо того, чтобы формировать крупные плоды.

Редис — классика второго урожая. Он всходит через три-четыре дня и дает урожай уже через месяц. Главное — выбирать сорта, устойчивые к стрелкованию, например «Жара» и «Красный гигант». Редис влаголюбив: оптимальная влажность почвы для него — выше 80%, а неравномерный полив провоцирует уход в стрелки. Сеять можно до 25 июля.

Дайкон, репа и редька — еще один корнеплодный триумвират, который специалисты рекомендуют сеять именно во второй половине июля. Весенний посев этих культур часто заканчивается цветением вместо формирования корнеплодов, а летний — гарантирует крупные, сочные и отлично хранящиеся зимой экземпляры. Дайкон сортов «Миноваси» и «Саша» требует глубокого рыхления почвы и обильного полива. Репа «Петровская» или «Майская ранняя» — отличный вариант для осеннего стола.

Свекла тоже успевает вызреть, если посажена в начале июля с предварительной высадкой на рассаду. Ей нужны хороший полив и достаточное освещение.

Морковь — для тех, кто не боится подождать. Ультраранние сорта вроде «Амстердамской» и «Парижской каротели» успевают дать мелкие сладкие корнеплоды при посеве в начале июля. А сорта «Детка-конфетка» и «Рафинат» вызревают за 85–90 дней и отлично хранятся.

Капустные

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июле на огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/Ingram Images

Брокколи, цветная и пекинская капуста хорошо растут при убывающем световом дне и умеренной температуре. Лучше использовать рассаду. При июльском посеве пекинская капуста значительно реже стрелкуется и успевает сформировать плотные кочаны до холодов. Все капустные требуют хорошего увлажнения.

Кольраби — неприхотливый вариант для освободившихся после лука или чеснока грядок, вызревает за 90 дней.

Бобовые

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июле на огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Горох (сахарный и лущильный) быстро растет и обогащает почву азотом. Ранние сорта («Ранний Грибовский», «Альфа») сеют до 10 июля, нужны опоры и полив в засуху.

Фасоль кустовая дает урожай за 50–60 дней и не боится жары. Сорта «Масляная королева» и «Сакса» — компактные кусты, урожай до холодов. Кустовые сорта вроде «Масляного короля» или «Сладкой створки» дают нежные лопатки без пергаментного слоя.

Тыквенные: вторая попытка

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июле на огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Если весенние кабачки замерзли или не взошли — июль дает шанс на реванш. При теплой погоде кабачки можно сеять повторно, урожай будет через 40–50 дней. Многие сорта вызревают за 38–45 дней и устойчивы к мучнистой росе.

Огурцы — еще один кандидат для июльского посева. Весной почва холодная, огурцы часто болеют, а в июле — другое дело. Супергибриды созревают за 38–45 дней, устойчивы к болезням, не горчат и формируют пучковую завязь.

Инвестиция в будущий урожай

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июле на огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Если повторный урожай овощей не входит в планы, пустующую грядку нельзя оставлять голой.

Посев сидератов — горчицы белой, фацелии или овса — улучшит структуру почвы, сохранит влагу, подавит рост сорняков и подготовит участок к следующему сезону. Горчица белая оздоравливает почву и наращивает зеленую массу. Фацелия — медонос, растет даже в жару, дает отличную биомассу для осенней перекопки.

Особый уход за вторым урожаем

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июле на огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/Craig Lovell

Повторные посадки требуют более внимательного отношения к питанию, потому что почва уже отдала часть ресурсов первой волне культур.

Вносите комплексное удобрение с преобладанием калия и фосфора (например, монофосфат калия из расчета 15 граммов на 10 литров воды) каждые 10–14 дней — это стимулирует корнеобразование и устойчивость к стрессам. Азотные подкормки в июле–августе сводят к минимуму, чтобы растения не жировали и не задерживали созревание.

Особая головная боль июльских всходов — крестоцветная блошка и тля. На капустных и редисе они атакуют с особой силой. Поможет регулярное опрыскивание настоем золы или табачной пыли, а также укрытие тонким спанбондом на первых неделях.

Для корнеплодов важен равномерный полив: даже кратковременное пересыхание делает редьку и дайкон горькими и грубыми. Установите капельный полив или мульчируйте торфом — это снизит испарение и выровняет влажность.

Как не провалить июльский посев

Двойной урожай за одно лето: что можно успеть посадить в июле на огороде — овощи и зелень. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Июльская жара — главный враг молодых всходов. Почва быстро пересыхает, а нежные ростки особенно уязвимы. Несколько простых правил помогут спасти урожай: