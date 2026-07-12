Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник, летевший на Москву

ВСУ атаковали столичный регион тремя группами по пять, семь и девять дронов.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву, за ночь с 11 на 12 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
О сбитии первых пяти дронов глава города сообщил в 6:26 по московскому времени.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Позже мэр сообщил, что сбиты еще девять беспилотников, летевших на Москву. Еще семь дронов поразили в 7:57.
Ранее за сутки 11 июля средства ПВО ликвидировали 21 БПЛА.
Российские регионы, в том числе Москва, регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем для ударов боевики ВСУ используют не только беспилотники, но и ракеты.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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