Силы ПВО за ночь сбили 21 украинский беспилотник, летевший на Москву

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 256 0

ВСУ атаковали столичный регион тремя группами по пять, семь и девять дронов.

Атака беспилотников ВСУ на Москву 12 июля: новости

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву, за ночь с 11 на 12 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

О сбитии первых пяти дронов глава города сообщил в 6:26 по московскому времени.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

Позже мэр сообщил, что сбиты еще девять беспилотников, летевших на Москву. Еще семь дронов поразили в 7:57.

Ранее за сутки 11 июля средства ПВО ликвидировали 21 БПЛА.

Российские регионы, в том числе Москва, регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с февраля 2022 года, когда президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Причем для ударов боевики ВСУ используют не только беспилотники, но и ракеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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