Танкер получил повреждения при атаке беспилотников на Ростовскую область

Танкер получил повреждения при заходе в Азово-Черноморский морской канал в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале на платформе МАКС.

«В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован», — сказано в сообщении.

Слюсарь уточнил, что на момент инцидента танкер следовал без груза. В связи с этим угрозы разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не возникло.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти ввели режим чрезвычайной ситуации в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края. Решение приняли после атаки беспилотников на промышленное предприятие и возникшего вслед за этим пожара.

Также 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае после атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

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