Танкер получил повреждения при атаке беспилотников на Ростовскую область

Пострадавших и рисков загрязнения акватории нет.
Фото: © РИА Новости/Илья Тимин
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Танкер получил повреждения при заходе в Азово-Черноморский морской канал в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале на платформе МАКС.
«В результате атаки БПЛА поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Пострадавших нет. Возникший пожар локализован», — сказано в сообщении.
Слюсарь уточнил, что на момент инцидента танкер следовал без груза. В связи с этим угрозы разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не возникло.
Ранее 5-tv.ru писал, что власти ввели режим чрезвычайной ситуации в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края. Решение приняли после атаки беспилотников на промышленное предприятие и возникшего вслед за этим пожара.
Также 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае после атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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