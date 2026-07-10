Выпускной по-звездному: как детки знаменитостей попрощались со школой

Прощай, школа: кто из звезд этим летом проводил своих детей во взрослую жизнь? Во сколько обошлись им выпускные балы? Почему Филипп Киркоров до сих пор обижен на родную альма-матер, а Жасмин смеется над своей торжественной прической? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Она спрашивает меня: „Мам, как ты думаешь, может, мне пойти на хирурга?“ Я говорю: „Это твой выбор, что ты хочешь, что хочет твоя душа, где тебе комфортно, туда и иди», — рассказывает певица Катя Лель.

В минувшие выходные для 660 тысяч российских школьников отгремели выпускные балы. Аттестаты зрелости получили и сразу несколько детей российских селебрити.

Некоторые закончили образовательное учреждение со знаками отличия. К примеру, 18-летней дочери Юлии Барановской Яне вручили золотую медаль, а 17-летней наследнице Кати Лель Эмилии — серебро за успехи в учебе.

«Когда она собиралась на вручение, посмотрела на себя в зеркало. Я застегнула ей платье, очень красивое, шоколадного цвета, длинное, с разрезом. Говорит: „Господи боже, мам, какая я красивая», — делится Катя Лель.

Артистка рассказала: на выпускной Эмилии она потратила более 70 тысяч рублей. Да еще и выступила на мероприятии в качестве певицы. Но это был экспромт. Одноклассники дочери попросили ее исполнить хит «Мой мармеладный».

«Они просто зажигали так, что мало не покажется. И мне было очень приятно, что молодое поколение это делали с таким удовольствием. Пели громче меня», — рассказывает Катя Лель.

Впереди у звезды поступление дочери в один из вузов. Эмилия мечтает стать врачом. И ее не пугает, что на освоение профессии придется потратить семь лет.

«Она хочет быть стоматологом, поступает в мед», — уточняет певица.

Школьные будни закончились и у сына Ксении Новиковой из «Блестящих» Мирона, а также у наследника Екатерины Климовой Корнея. Юноша закончил Ломоносовскую школу и планирует связать свою судьбу с IT-технологиями.

«Он решил, судя по всему, быть программистом. По крайней мере, пока он так решил», — отмечает Екатерина Климова.

А вот звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев держит в секрете, кем планирует стать его сын Иван.

«Пока не буду называть. В институт, который мне очень нравится. Я предупредил его, что это вообще непросто. Он сказал: „Я сделаю все для этого“. Сейчас он очень старается», — подчеркивает актер.

За выпускные звездные родители отдают солидные суммы. Их дети отказываются от традиционных столов и цветочных фотозон и выбирают необычные локации, где можно поактивничать.

«Родители и выпускники, которые собрались вместе и вместе с хорошей программой будут отмечать выпускной, это 10-15 миллионов. Если мы берем параллель, например, 30 человек плюс родители, это можно вложить до пяти миллионов, но при условии того, что на вашем мероприятии выступит звезда», — рассказывает организатор мероприятий Владимир Поплинский.

Старшее поколение только разводит руками. В их времена все было совершенно иначе. А Филипп Киркоров и вовсе вспоминает выпускной без удовольствия. Еще бы. На будущего поп-короля, по его же собственным словам, никто не обращал внимания на празднике.

«Со мной не разговаривали мои одноклассники, потому что я получил золотую медаль. И они мне все завидовали. Так завидовали, что они от меня отсели на выпускном балу все на другую скамеечку», — делится Киркоров.

Юлия Савичева вовсе не пошла на школьный праздник. На Всероссийском выпускном балу в Государственном Кремлевском Дворце она рассказала, что в 11-м классе уже строила карьеру. Мероприятие ей пришлось пропустить из-за участия в известном музыкальном шоу. Но была у певицы и еще одна неочевидная причина.

«Часто буллили, потому что у меня тогда, помню, была первая стадия анорексии. Я считала себя очень толстой, не ела нормально. Конечно, в свой адрес слышала какие-то недобрые слова. И не давала списывать, за это меня тоже ненавидели», — вспоминает Савичева.

Жасмин, напротив, ностальгирует с улыбкой. На мероприятии Fashion People Awards артистка рассказала, что в день выпускного она с друзьями встречала рассвет на побережье Каспийского моря. Была в красном платье, в котором чувствовала себя настоящей принцессой. И лишь прическа, по ее словам, вызывает множество вопросов в настоящем.

«Когда я сейчас смотрю, какую я сделала себе прическу, хотя я о ней так мечтала, думаю: боже мой, кто тебе такое посоветовал? Какие-то кугли такие накрутила просто везде, причем и тут, и сзади, и не знаю», — говорит Жасмин.

Но какими бы ни были воспоминания российских звезд, теперь они с радостью провожают во взрослую жизнь выпускников со всей России. В минувшие выходные около 70 тысяч вчерашних школьников собрались на Дворцовой площади Санкт-Петербурга на легендарном ежегодном празднике «Алые паруса».

«Мероприятие такое масштабное, грандиозное. Я считаю, что большая честь вообще поздравить выпускников, быть причастным к этому празднику», — признается певица Алена Свиридова.

«Я запомню этот день, мне кажется, на всю свою жизнь, потому что это очень масштабное, очень атмосферное, с какой-то по-настоящему космической атмосферой мероприятие», — заявляет певица Юлианна Караулова.

Самая зрелищная часть праздника началась сразу после полуночи. Берега Невы озарили сотни залпов салюта, а по водной глади торжественно прошел бриг «Россия» — главный символ «Алых парусов».

И как бы ни сложилась в будущем судьба выпускников, теперь в их памяти есть эта волшебная ночь, наполненная музыкой, огнями и надеждами.