Борьба за жизнь в прямом эфире: в каком состоянии находится онкобольная Лерчек

Блогер Лерчек заявила, что ей в борьбе с раком желудка помогает настрой

Блогер Лерчек продолжает битву со смертельной болезнью. Какие результаты принесли несколько курсов химиотерапии? Что говорят врачи? Почему у правоохранительных органов возникли сомнения относительно диагноза звезды интернета? И из-за чего Валерия была вынуждена продавать свои личные вещи? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Прокапали первый препарат. И последний препарат, так как не нужно, чтобы капельница висела, он висит вот так на тебе. <...> Под давлением по трубочкам вот сюда капается. Сегодня днем, получается, как раз закончится, снимут. Но это очень классно, что можно больше времени дома с детьми проводить», — делится знаменитость.

Уже несколько месяцев Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, ведет борьбу за жизнь в прямом эфире. После рождения четвертого ребенка ей поставили страшный диагноз — рак желудка четвертой степени.

«Чтобы излечить четвертую стадию рака желудка — это все-таки, к сожалению, крайне редкий случай, особенно когда множественные метастазы. Это практически задача такого божественного уровня», — подчеркивает онколог Игорь Долгополов.

Недавно Чекалина дала первое после оглашения диагноза интервью. В беседе с журналисткой Надеждой Стрелец она сказала, что не сдается.

«У меня большая усталость, но я собираюсь и, как настоящий боец, справляюсь с этим медикаментозно в том числе. И, скорее всего, мне кажется, мне помогает мой настрой. Мне есть ради чего жить. У меня четверо детей, у меня любимый мужчина. У меня друзья потрясающие, которые меня поддерживают», — заявляет блогер.

Но есть и те, кого смущает социальная активность Чекалиной, которая в перерывах между курсами химии посещает спортзал. А также ходит на выставки, премьеры, дни рождения друзей.

«Когда болеют, не вызывают визажиста, не рекламируют помаду, не улыбаются и не смеются, потому что это идет разрушение изнутри. Это больно», — отмечает певица Таша Белая.

«Четвертая стадия — это самая сложная стадия, но при этом мы видим открытие бизнесов, открытие каких-то историй постоянных: то танцевальный класс, еще что-то», — говорит певец Илья Гуров.

Волна сомнений в интернете даже вынудила прокуратуру назначить повторную медицинскую экспертизу. Вместо того, чтобы проходить лечение, Валерии Чекалиной пришлось доказывать, что она действительно больна.

«Я знаю, что вокруг очень много разных слухов, но показываем все как есть. Вот у меня стоит капельница. Она идет, лекарство идет через порт», — делится Лерчек.

«Может быть, ей легче от этого. У нее вот так вырывается эта боль. Не только это, но и с прожитого времени, которое много времени она была закрыта, как говорится, в своем мирке», — говорит певица Елена Соина.

Чекалина почти полтора года провела под домашним арестом. Валерию и ее бывшего мужа обвиняли в незаконном выводе средств за рубеж. В итоге в колонию на семь лет уехал один Артем Чекалин. Из-за диагноза Лерчек ее уголовное дело приостановили.

«Мне вроде ее и жалко, потому что каждый день в ее сторисах слезы. Но когда стали вот эти слухи, я немножко как-то задумалась», — признается Таша Белая.

«Кому-то нужно обязательно пострадать, кому-то нужно закрыться, кому-то нужно бегать, кричать об этом, кому-то нужно просто веселиться. Все это переживают по-разному», — подчеркивает Елена Соина.

Певица несколько лет назад тоже столкнулась с онкологическим заболеванием. И во время лечения, так же как Лерчек, делала все, чтобы отвлечься от мыслей о болезни.

«Я проходила через те же катетеры, через те же лысины, как говорится, сбривание волос, все то же самое было. Я ходила, гуляла, ходила в клубы, в бары, в рестораны. Мне так было легче намного, чем бы я лежала дома и плакала», — говорит певица Елена Соина.

Недавно Валерия устроила распродажу личных вещей. Поклонники с удовольствием покупали дизайнерские аксессуары и одежду по ценам масс-маркета.

«Хотелось бы больше ассортимента. В основном XS. Но по обуви большие размеры. И очень-очень много нарядного всего. У меня общая покупка три тысячи рублей», — рассказывает подписчица Лерчек Карина.

Тяжелобольная Лерчек сейчас — главная кормилица своей большой семьи. Бывший муж находится за решеткой. Доходов нынешнего возлюбленного — учителя танцев — вряд ли хватит, чтобы поддерживать уровень жизни, к которому привыкли Чекалина и четверо ее детей. Самому младшему всего несколько месяцев.

«Честно говоря, наверное, она очень сильный человек. И она пытается держаться. И силы, конечно, дают нам, особенно женщинам, понимание того, что в нас кто-то нуждается. В данном случае это тот новорожденный ребенок, который действительно неразрывно связан со своей матерью», — уточняет гинеколог-онколог Донна Калиматова.

Путь к материнству у Лерчек был непростой. Ранее Чекалина говорила, что забеременеть старшими близнецами ей удалось только с помощью ЭКО. В недавнем интервью она призналась: ради третьего малыша пришлось делать целых семь процедур.

После слов Валерии Чекалиной многие вспомнили истории Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк. СМИ тогда писали: и певица, и актриса якобы делали ЭКО. Младший сын Лерчек от танцора Луиса Свиччиарини, по словам блогера, был зачат естественно. Однако Валерия считает, что именно прошлые ЭКО спровоцировали стремительный рост опухоли.

«Само по себе ЭКО не запускает никакой онкологический процесс. Оно может только спровоцировать тот процесс, который уже был заложен. И ввиду того, что после ЭКО, как правило, развивается беременность, многие заболевания смазываются. Мы теряем время, которое очень важно при всех онкологических заболеваниях», — объясняет гинеколог-онколог Калиматова.

Поклонники Лерчек надеются на чудо. Они верят, что она сможет победить болезнь. И обязательно увидит, как растут ее дети.